Минздрав выявил случаи, когда закупленные в рамках гарантированного бесплатного объёма лекарства реализовывали в аптеках. По этим фактам идёт проверка, передает Informburo.kz.

О фактах, когда бесплатные лекарства продавали в аптеках, сообщил на пресс-конференции в СЦК первый заместитель генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (НЦЭЛС) Арнур Нуртаев.

- Ведётся расследование, и такие факты есть, что лекарства из бесплатных (закупленные в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. – Авт.) перетекали в аптеки и продавались там уже. То есть кто-то где-то недополучил, а кто-то где-то заработал на том, что продал бесплатные лекарства. Эти факты мы пока не можем обсуждать, сначала проверим всю информацию, – сказал Арнур Нуртаев.

Он также сообщил, что Министерство здравоохранения инициировало проверку по выдаче бесплатных лекарств за 2017 год. Проверка ещё не закончилась, однако подтвердилось уже 100 случаев, когда деньги списывали, но пациенты оказывались без лекарств.

- Одним из вариантов было то, что просто не пришёл человек. Но, конечно, были и случаи, по которым сейчас ведётся глубокое расследование. По которым будут приняты очень серьёзные меры, не просто какие-то там общие, а вплоть до, может быть, проверки Счётным комитетом. Растраты, когда просто списывались лекарства на пациента, а на самом деле он не получал их. Такие случаи есть. И подтверждённых их около 100 случаев, – сказал он.

Однако проверка, отметил он, займёт много времени: всего Минздрав должен проверить около двух млн рецептов, которые выписали за 2017 год.

- Необходимо время. Поэтому министр Елжан Амантаевич дал поручение призвать граждан, чтобы они также смотрели, выявляли. Проявили социальную ответственность. Ведётся анализ всех рецептов, которые выписали пациентам, – отметил Арнур Нуртаев.

Он добавил, что сегодня бесплатные лекарства получают более 2,5 млн казахстанцев.

Ещё одной проблемой является то, что некоторые лекарства по ряду причин не закупил единый дистрибьютор. Одна из них: производители сами не выходят на конкурс из-за того, что закончилась регистрация, или они больше не заинтересованы продавать препараты в Казахстане, и их никто не может заставить это сделать.

- Другая причина – проблема с препаратами по лечению туберкулёза. Эти лекарства производила отечественная компания "Ромат". Она находится в процедуре банкротства, производство остановлено, но других производителей нет на рынке. Мы ведём переговоры с производителями из РФ и Индии, чтобы они вышли на конкурс. Помимо этого есть и другие причины, как, например, когда производитель думает, что цены на необходимый препарат низкие. В этой связи будет вестись анализ, возможно, будет пересмотрена стоимость. Но из более 1000 препаратов только 60 в таком затруднительном положении. Всё остальное закуплено, – заверил Арнур Нуртаев.

21 февраля в СК "Фармация" объясняли, почему некоторые пациенты не могут получить бесплатные лекарства. В ТОО рассказывали, что поставляют лекарства в медорганизации по графику, однако не всегда единый дистрибьютор получает точные заявки. Часто бывает так, что некоторые пациенты остаются неучтёнными, и им не достаётся лекарств.

В Министерстве здравоохранения в ответе на запрос Informburo.kz отметили, что сейчас транспортировка и отгрузка инсулина в медорганизации регионов осуществляется "на основании заявок в соответствии с графиками поставок" по договорам, заключённым с СК "Фармация". Формированием потребности в лекарствах сегодня занимаются региональные управления здравоохранения. Каждый руководитель управления здравоохранения несёт персональную ответственность за предоставление верных заявок на бесплатные лекарства.