В Минтруда рассказали об итогах расследования по зарплатам шахтёров АМТ

Экс-министр труда Дуйсенова дала журналистам правильную информацию о зарплатах. А в чеках указывалась сумма с вычетом кредитов и алиментов, сообщили в Минтруда, передает Informburo.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, чем закончилось расследование, которое инициировала экс-министр Тамара Дуйсенова, чтобы проверить данные по зарплатам шахтёров "АрселорМиттал Темиртау".

В декабре, когда работники шахт предприятия отказались выходить на поверхность из-за низких зарплат, Тамара Дуйсенова сообщила журналистам, что шахтёры там получают от 208 000 до 326 000 тенге. После этого бастующие обнародовали свои зарплатные квитанции, суммы на которых отличаются от данных Минтруда и начинаются от 187 000 тенге. Тамара Дуйсенова пообещала разобраться с теми, кто дал ей неправильные данные.

Министерство под руководством председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Акмади Сарбасова создало комиссию, в которую также вошли и.о. руководителя управления по инспекции труда Карагандинской области Канатбек Балсариев, председатель общественного объединения "Профсоюз угольщиков "Қорғау" Марат Миргоязов. Комиссия изучала коллективный договор, положения об оплате труда, премировании работников и другие материалы в части начисления работникам заработной платы и премиальных выплат.

Выяснилось, что министру предоставили правильные данные, они разнились из-за удержанных алиментов, кредитов, профсоюзных взносов.

"Установлено, что у шахтеров удерживают (часть. – Авт.) из заработной платы для выплаты профсоюзных взносов, кредитов, ссуд, алиментов и т.д. Конкретный размер заработной платы рабочих, подлежащих к выплате, может быть различен. По результатам работы комиссия пришла к выводу, что размер заработной платы шахтёров угольного департамента АО "АрселлорМиттал Темиртау", представленный в Министерство труда и социальной защиты населения РК управлением по инспекции труда Карагандинской области по сведениям ОО "Профсоюз угольщиков "Қорғау", соответствует озвученным министерством данным", – говорится в ответе министерства на запрос Informburo.kz.

В ведомстве поясняют, что расчёты заработных плат производят по профессиям, где люди заняты добычей угля, проходкой горных выработок, ремонтом горных выработок, монтажом-демонтажем оборудования очистных забоев (горнорабочий очистного забоя, проходчик), а также на вспомогательных работах (горнорабочий подземный, электрослесарь подземный). Размер месячной заработной платы устанавливается с учётом квалификации работника, сложности, количества, качества на выполняемых работах, условий труда и максимальным размером не ограничивается.

"За основу оплаты труда рабочих принимаются тарифные ставки, установленные тарифными сетками применительно к профессии на основе единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. Оплата труда отдельного работника определяется его личным трудовым вкладом и результатом работы коллектива. Заработная плата рабочих состоит из основной части, а также переменной, в которую входит премия за выполнение плана по участку, за соблюдение правил безопасности и охраны труда", – добавили в Минтруда.

Кроме того, по коллективному договору начисляется ряд других надбавок и доплат:

вознаграждение за выслугу лет, определяемое актом работодателя;

доплата за передвижение к рабочему месту и обратно в шахте;

за высокое профессиональное мастерство, высокое достижение в труде или за выполнение особо важной работы;

за руководство бригадой/звеном;

за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания;

при необходимости выполнения технических работ в условиях, когда концентрация серосодержащих газов в атмосфере превышает предельно допустимую концентрацию;

за работу во вредных условиях труда и т.д.

"Таким образом, размер заработной платы рабочих состоит из основной части, включающей оплату по тарифным ставкам присвоенного разряда (исчисляется с учётом фактически отработанного времени), предусмотренным коллективным договором, а также переменной части (за выполнение плана, соблюдение правил безопасности и охраны труда)", – отметили в Минтруда.

О трудовом конфликте между шахтёрами и "АрселорМиттал Темиртау" стало известно 11 декабря 2017 года, когда работники шахт отказались выходить на поверхность и потребовали увеличения зарплаты на 100%.

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