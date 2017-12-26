Дуйсенова прокомментировала расследование по зарплатам шахтёров АМТ

Тамара Дуйсенова сказала журналистам, что Минтруда не может знать сумму каждой зарплаты девяти млн человек, работающих в Казахстане, сообщает Informburo.kz.

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала о том, как идёт служебное расследование по неверным данным о зарплатах шахтёров "АрселорМиттал Темиртау".



- Это служебное расследование идёт, коллеги. В первую очередь в отношении структурного подразделения местного исполнительного органа, они получили это (информацию. – Авт.) непосредственно из предприятия. Сейчас работу ведут наши и местные исполнительные органы. Как получим, я обязательно вам об этом скажу. Расследование (завершится. – Авт.) в течение месяца, – сказала министр в кулуарах заседания Правительства РК.



Она отметила, что официальную информацию о средней зарплате в стране предоставляет Комитет по статистике МНЭ РК. И Минтруда владеет лишь ею, однако знать, сколько получает конкретный человек, – невозможно.



- У нас сейчас в Казахстане работает девять млн человек. Вы считаете, мы знаем зарплату каждого из вас? Это неправильно. Согласно законодательству, эти сведения являются вашей конфиденциальной информацией, которую не должен знать ни один человек. Это информация между двумя лицами – юридическим и физическим. Я сказала о средней заработной плате, которая указана в официальной статистике. Она правильная по официальной версии. Я же не назвала фамилии: Иванов получает 140 тысяч, Сидоров – 350 тысяч, – сказала министр труда.



Однако то, что шахтёры показали свои квитки с разными начислениями, стало главным, по словам Тамары Дуйсеновой, поводом к расследованию.



- Но по тому, что они показали, что у каждого разные начисления, идут конкретные разбирательства. Кто подавал, есть отдел кадров этого предприятия, каким образом они предоставляют информацию официальную органам, которую должны предоставлять, – сказала Тамара Дуйсенова.



О трудовом конфликте между шахтёрами и "АрселорМиттал Темиртау" стало известно 11 декабря, когда работники шахт отказались выходить на поверхность и потребовали увеличения зарплаты на 100%.