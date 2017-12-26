Быстрее не бывает

Форум
Татьяна
Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет – глава Минюста
"сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчёты". Понятно, кто будет раскрывать "аффилированные" лица, это ж свои, родные лица
26.12.17 18:08
Вася Картошкин
Хозяева 2018 года атакуют и наступают досрочно.
Дантист: Хрень какая -то, а не новость Слушай дантист если у тебя нет позитива и чувство юмора а только на уме кровь убийство насилие то значит смотри и читай на других сайтах.Дети подьезд...
26.12.17 18:00
Маркс
И снова пара слов об образовании
Victor Yang: А кто говорит про новых участников этого рынка? Я говорю о новых продуктах этого рынка. Ну попробуйте выйти на этот же рынок с новыми продуктами. Еще быстрее повылетаете.
26.12.17 17:59
Маркс
И снова пара слов об образовании
Бывалый: На целину да на БАМ и севера ехали - тоже заради того чтобы свалить из колхоза. Ехали в колхоз, чтобы свалить из колхоза. Это просто шедевр на все времена.
26.12.17 17:57
Victor Yang
И снова пара слов об образовании
Маркс: Кто тебя пустит на рынки на новые? Хоть с какими распрекрасными услугами? А кто говорит про новых участников этого рынка? Я говорю о новых продуктах этого рынка.
26.12.17 17:54
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Дуйсенова прокомментировала расследование по зарплатам шахтёров АМТ

26 декабря 2017, 15:20 |  Государство

Тамара Дуйсенова сказала журналистам, что Минтруда не может знать сумму каждой зарплаты девяти млн человек, работающих в Казахстане, сообщает Informburo.kz.

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала о том, как идёт служебное расследование по неверным данным о зарплатах шахтёров "АрселорМиттал Темиртау".

- Это служебное расследование идёт, коллеги. В первую очередь в отношении структурного подразделения местного исполнительного органа, они получили это (информацию. – Авт.) непосредственно из предприятия. Сейчас работу ведут наши и местные исполнительные органы. Как получим, я обязательно вам об этом скажу. Расследование (завершится. – Авт.) в течение месяца, – сказала министр в кулуарах заседания Правительства РК.

Она отметила, что официальную информацию о средней зарплате в стране предоставляет Комитет по статистике МНЭ РК. И Минтруда владеет лишь ею, однако знать, сколько получает конкретный человек, – невозможно.

- У нас сейчас в Казахстане работает девять млн человек. Вы считаете, мы знаем зарплату каждого из вас? Это неправильно. Согласно законодательству, эти сведения являются вашей конфиденциальной информацией, которую не должен знать ни один человек. Это информация между двумя лицами – юридическим и физическим. Я сказала о средней заработной плате, которая указана в официальной статистике. Она правильная по официальной версии. Я же не назвала фамилии: Иванов получает 140 тысяч, Сидоров – 350 тысяч, – сказала министр труда.

Однако то, что шахтёры показали свои квитки с разными начислениями, стало главным, по словам Тамары Дуйсеновой, поводом к расследованию.

- Но по тому, что они показали, что у каждого разные начисления, идут конкретные разбирательства. Кто подавал, есть отдел кадров этого предприятия, каким образом они предоставляют информацию официальную органам, которую должны предоставлять, – сказала Тамара Дуйсенова.

О трудовом конфликте между шахтёрами и "АрселорМиттал Темиртау" стало известно 11 декабря, когда работники шахт отказались выходить на поверхность и потребовали увеличения зарплаты на 100%.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
26.12.17 16:33 Создавших свою версию ролика "Зың-Зың" налоговиков тоже наказали
26.12.17 16:05 Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет – глава Минюста
26.12.17 12:22 Продкорпорация проведет интервенционный закуп 2 млн тонн зерна у казахстанских аграриев
26.12.17 10:37 Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его подчиненных, подготовленной для КВН
26.12.17 09:56 Костанайские полицейские задержали участников ОПГ, занимавшейся наркотрафиком
26.12.17 09:05 Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях казахстанцев
25.12.17 20:01 В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
25.12.17 18:44 Используя систему жилстройсбережений, 1 354 семьи в Костанайской области улучшили жилищные условия
25.12.17 18:35 Оглашен приговор по обвинению заместителя акима Рудного Максута Дуспулова в получении взятки
25.12.17 18:06 Владимир Никитенко назначен главным тренером ФК «Тобол»

Комментарии к новости

1952/доктор СИЗО
Re: Дуйсенова прокомментировала расследование по зарплатам...




Отправлено: 26.12.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ничего нового, госпожа министр не сказала. И очень плохо, что вы не знаете, сколько получает водитель, тракторист, комбайнер, шахтер, продавец. Про какие 9 миллионов работающих вы говорите? Ваш оппозиционер-депутат на всех встречах говорит, что в стране имеется всего 380 тысяч рабочих мест, с которых платят пенсионные отчисления, люди имеют СИКи и ИИН, остальной народец само занятый))))

§ Характер
Re: Дуйсенова прокомментировала расследование по зарплатам...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 26.12.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Это служебное расследование идёт, коллеги. В первую очередь в отношении структурного подразделения местного исполнительного органа, они получили это (информацию. – Авт.) непосредственно из предприятия. Сейчас работу ведут наши и местные исполнительные органы. Как получим, я обязательно вам об этом скажу. Расследование (завершится. – Авт.) в течение месяца, – сказала министр в кулуарах заседания Правительства РК.

Боюсь, что коммент могут удалить, но только мне слух режет косноязычность чиновников? Ладно, еще можно понять силовиков, специфика службы такая 8-) На моей памяти несколько человек, которые могли четко, внятно и доступно изложить свои мысли или информацию: А.Рау, Г. Шек, С. Бектурганов, У. Шукеев и .... ВСЕ!
Профайл

Наемный работник
Re: Дуйсенова прокомментировала расследование по зарплатам...




Отправлено: 26.12.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статистика это сплошное вранье, все знают кроме министра. И то что зарплаты в РК выдуманные то же все знают кроме министра. Больше половины работающих сидят на минималке и ни кого это не волнует, ни одного министра. Откуда у нас в РК будут достойные пенсии и доход в пользу государства, при таком раскладе. А министр ни чего не знает и тупо верит лживой статистике.

Гоша
Re: Дуйсенова прокомментировала расследование по зарплатам...




Отправлено: 26.12.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ainsi l’altération de la vérité qui se manifeste déjà sous la forme progressive du mensonge et du parjure, nous offre-t-elle au superlatif, la statistique («Модификация правды, которая проявляется в сравнительной степени неправды и лжесвидетельства, имеет и суперлатив, статистику»), или проще - "Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика"

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 180
Пользователей: 3
Всего: 183

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх