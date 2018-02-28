Участникам ОПГ по угону дорогих автомобилей обвинение просит дать 10,5 и 11 лет лишения свободы

Жители Костаная Евгений ДЕНИСОВ и Булат ИГЕСЕНОВ обвиняются в угоне двух автомобилей Toyota Land Cruiser. Второй угон был совершен особо дерзко - члены преступной группы остановили машину, представившись сотрудниками полиции, напугали супругов Мусиных пистолетом и уехали на их джипе.

Прения по уголовному делу состоялись 26 февраля в СМУС по Костанайской области.

Как сказано в обвинительном заключении, Евгений Денисов руководил ОПГ по угону дорогих автомобилей вместе с Артуром Калиевым. Булат Игесенов числится участником ОПГ. Группа была масштабной и включала в себя полицейских: Ерканата Абдикерова и Есмжана Тукешева. Оба экс-майора ставили угнанные автомобили на учет в Мендыкаринском и Федоровском РОВД. 29 сентября 2017 года их и еще троих жителей области приговорили к разным срокам в суде № 2 Костаная. Калиев же никакого наказания не понес - он и по сей день находится в розыске.

Эпизоды, которые вменяются Денисову и Игесенову, датированы еще 2015 годом. Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащую предпринимателю из с. Крыловка Сарыкольского района Олейнику, угнали со двора его дома в ночь с 17-го на 18 апреля. Глава крестьянского хозяйства находился на охоте, о чем подсудимые были осведомлены. У Денисова и Игесенова были ключи от джипа, которые им передал одноклассник Олейника в обмен на списание долга в размере 250 000 тенге. Ключи одноклассник украл, когда был в гостях у Олейника. На угнанной машине «перебили» номера. В октябре 2015 года Жанбек Зтелеув и Абат Жармагамбетов (уже осужденные судом № 2 - «НГ») подделали документы на автомобиль, оформив его на подставное лицо, и с помощью Абдикерова поставили на учет в Мендыкаринском РОВД.

Тем временем Денисов изготовил поддельные удостоверения сотрудников полициии, незаконно приобрёл у неустановленных следствием лиц пистолет марки «ТТ» и 38 патронов к нему.

24 октября Денисов и Игесенов поехали на автомобиле Mercedes-Benz с подложными номерами в Рудный, где начали преследовать Талгата и Анару Мусиных, которые передвигались на недавно купленной Toyota Land Cruiser 200. Когда супружеская пара вышла из машины, Денисов и Игесенов представились сотрудниками полиции Астаны и скрутили Мусиных. Псевдополицейские сообщили, что этот автомобиль находится в залоге в банке, и потребовали, чтобы супруги проехали с ними. В противном случае грозились применить табельное оружие. Мусину посадили в свою машину, а ее супругу приказали ехать за ними. «Задержанный» попросил купить сигарет на заправке, на что «полицейские» с легкостью согласились. Как только мужчина прошел на кассу, Денисов и Игисенов умчались на его джипе. Ехали с превышением скорости, чем привлекли внимание рудненских полицейских, однако задержать их по горячим следам не удалось.

В итоге Денисову и Игесенову, которые уже отбывают наказание за другие преступления (в том числе и участие в ОПГ, специализирующейся на краже трансформаторов), инкриминировали кражу в особо крупном размере, разбой и самовольное присвоение звания представителя власти.

- Я полностью убежден в виновности подсудимых, - выступил на прениях гособвинитель Аргын РАИСОВ. - Денисов показал, что в краже автомобиля потерпевшего Олейника участия не принимал - якобы он только передал ключи своему другу Калиеву. Я считаю, что к этим показаниям стоит отнестись критически. Вина Денисова подтверждается протоколом осмотра места происшествия. Мусины в суде рассказали, что Денисов и Игесенов вели себя очень агрессивно. При этом потерпевшие видели у подсудимых пистолет. Денисов и Игесенов действовали таким образом, потому что Калиев уверил их в том, что Мусины не обратятся в полицию, так как у них документы на машину не в порядке.

Прокурор запросил для Денисова 11 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности, для Игесенова - 10,5 лет там же.

- Это дело расследовалось более двух лет, - выступила представитель потерпевших Ляззат ИСМАИЛОВА. - Человек, который украл ключи у Олейника и значится в обвинительном заключении, как «иное лицо», - Серик Талипов, его близкий друг и одноклассник. Сначала он давал ложные показания о том, что не был знаком с Денисовым, потом все же признал этот факт. Я прошу суд отправить представление в ДВД, чтобы в отношении Талипова было принято процессуальное решение. В ситуации с Талгатом и Анарой Мусиными страшно, что люди не усомнились в том, что Денисов и Игесенов, которые вели себя агрессивно и применяли силу, являются сотрудники полиции. Это минус нашей правоохранительной системы.

Правда, в наличии пистолета потерпевшая сторона к концу судебного процесса как-то засомневалась. Мусины путались в показаниях и не смогли описать оружие. Да и к подсудимым они стали относиться мягче.

- Уже много времени прошло, - выступила Анара Мусина. - Я их уже простила...

Денисов же продолжает настаивать на том, что не угонял машину Олейника. По его словам, он был всего лишь соучастником этого преступления.

- Я не ездил даже в поселок, - заявил он в суде. - Вину признаю только в том, что передал Калиеву ключи. Я готов понести ответственность за то, что действительно совершил, а не за то, что придумали. Нет свидетелей, нет отпечатков... Второй факт я признаю, но считаю, что, как разбой, его нельзя квалифицировать.

Игесенов тоже утверждал, что никакого пистолета не было и силу он не применял.

- Это максимум - грабеж, - высказал свое мнение Игесенов. - Я не говорю, что я ангел - за лопатками не чешется, но разбоя не было!

Адвокаты упирали на то, что Игесенов и Денисов сами были введены в заблуждение Калиевым, который сообщил им, что Мусин приобрел автомобиль и полностью за него не рассчитался. Так что подсудимые, по версии защиты, полагали, что возвращают машину владельцу за вознаграждение.

Приговор по этому делу будет оглашен 1 марта.