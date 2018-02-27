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Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы

«Болевые точки населения публика на встрече с акимом области затрагивать не решилась»
27 февраля 2018, 10:39 |  Мнения

На отчете акима Костанайской области перед населением мне, к большому сожалению, побывать не довелось. Обстоятельства не позволили. Но с видеоотчетом ознакомился.

Бросилась в глаза заполненность зала сплошь «белыми воротничками». Сквернейшая акустика, не позволявшая разбирать многое из произносимого. Вереница джипов вокруг здания - этакая наглядная демонстрация финансового могущества измученных безденежьем хозяев жизни. Да и сам выбор места проведения встречи озадачил. Какую цель преследовали организаторы, приглашая людей за город, на что рассчитывали? Нетрудно догадаться. Поэтому и звучали на встрече вопросы, которые вполне можно было задать на сельских сходах и отчетах акимов районов и городов. Болевые точки населения публика затрагивать не решилась, а пенсионеры, поднявшие градус обсуждения на городской встрече, сюда не добрались.

Сам формат отчета оказался вполне привычным. Планы, освоение средств на их выполнение, новые планы. И, заметьте, ни слова о конкретных мерах по борьбе с коррупцией в своих рядах. И это настораживает. Ведь, прибыв в славный город Костанай аккурат после шумного «акиматовского дела», новый аким пришел в ужас от состояния дорог здесь. Самое время было проанализировать «освоение» средств на дороги и открыть новые судебные дела на предшественников. Но такой практики у акимов нет - наверно, в силу корпоративной солидарности. В нашем случае - солидарности с казнокрадами. Кстати, и сегодня неизвестна судьба огромных сумм, таинственно исчезнувших с арестованных счетов экс-акима Костаная. Это что, такая большая проблема для прокуратуры?

А растаскивание конфиската оружия и спиртного нашими доблестными правоохранителями? Как такое стало возможно? Что за люди работают в этих структурах, как они туда попали, как проходили аттестацию? И очень интересно узнать, кто члены комиссии, подписавшие акт об уничтожении конфиската? Они-то почему остались вне поле зрения надзорного органа? А последний случай, когда среди грабителей квартиры оказался, как сообщали СМИ, сотрудник управления МВД. Почему руководство ДВД поймало тишину? Как такое могло произойти?

Между тем во всех комиссиях формально присутствуют представители общественности. Это, как правило, бывшие работники этих же структур, так что наивно ждать от них проявлений принципиальности. «Нема дурнев». И что, так и будет дальше? Кто-то вмешается в текущую ситуацию с так называемыми общественными советами и комиссиями, или власть все устраивает? А нас, нормальных граждан, такая игра в открытость достала.

Два слова о тарифах. Почему-то эта проблема рассматривается односторонне. Коммунальщики не должны делать инвесторов из всех подряд граждан, беря кредиты и закладывая их погашение в тариф. Нет у граждан такой возможности, за редким исключением. Кто сомневается - загляните на ярмарку, где люди давятся в очередях за продуктами по цене на 20-30 тенге ниже магазинной. Для них это важно.

И про стоимость проезда в автобусах. Никакие контрольные группы не считали истинную выручку перевозчиков. Без этого принимать новый тариф некорректно.

Ну, до встречи на новом отчете акима где-нибудь в Кунае. Так сказать, для свежести и новизны.
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Комментарии к новости

Мнение
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы




Отправлено: 27.02.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весьма точный анализ. Все действия местной власти, говорят сами за себя. Обидно лишь то, что все это так и будет продолжаться.

В непонятках
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы




Отправлено: 27.02.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а где именно проходила сходка?

FOMA
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы




Отправлено: 27.02.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И, заметьте, ни слова о конкретных мерах по борьбе с коррупцией в своих рядах

Ну а зачем? Ведь она именно от туда и растет. Откуда бы тогда взяться пресловутым "бардюрам" и "акиматовскому делу"? Отмывания дорожных денег по улице Лермонтова, которое уже второй год тянется. В то время когда Абая за 2 недели сделали. (сравнение.) Коррупция продолжается и прямо сейчас и шпарит на всех порах! Могут ведь в любое время "снять" - надо успеть!

неравнодушная
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы




Отправлено: 27.02.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне, к большому сожалению, побывать не довелось
не порти картину бытия своей кислой миной аркашик.

неравнодушная
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы




Отправлено: 27.02.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В непонятках:
сходка?

сходняк энто, политкорректность не дает нормально выразить слово?

§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы
112


(Пользователи)
Сообщений: 9661
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.02.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Никакие контрольные группы не считали истинную выручку перевозчиков. Без этого принимать новый тариф некорректно.

У товарища Денисова как всегда, виноваты в том что делается в стране, работяги автобусники..
А продавцы тогда что, не подымают цены?
Шахтеры, врачи, учителя?
Тогда вините всех без исключения..
Профайл

ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы




Отправлено: 27.02.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
не порти картину бытия своей кислой миной аркашик.


Видимо, Вам не чем возразить автору, поэтому используете только мелкие уколы, подковырки, вбросы, и не только в этой ветке. Этакая старуха Шапокляк местного разлива.

ваще
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы




Отправлено: 27.02.18 - 13:32
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы




Отправлено: 27.02.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нет у граждан такой возможности, за редким исключением

Нет возможности платить за комуслуги - пусть не потребляют их.

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