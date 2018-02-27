Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы

На отчете акима Костанайской области перед населением мне, к большому сожалению, побывать не довелось. Обстоятельства не позволили. Но с видеоотчетом ознакомился.

Бросилась в глаза заполненность зала сплошь «белыми воротничками». Сквернейшая акустика, не позволявшая разбирать многое из произносимого. Вереница джипов вокруг здания - этакая наглядная демонстрация финансового могущества измученных безденежьем хозяев жизни. Да и сам выбор места проведения встречи озадачил. Какую цель преследовали организаторы, приглашая людей за город, на что рассчитывали? Нетрудно догадаться. Поэтому и звучали на встрече вопросы, которые вполне можно было задать на сельских сходах и отчетах акимов районов и городов. Болевые точки населения публика затрагивать не решилась, а пенсионеры, поднявшие градус обсуждения на городской встрече, сюда не добрались.

Сам формат отчета оказался вполне привычным. Планы, освоение средств на их выполнение, новые планы. И, заметьте, ни слова о конкретных мерах по борьбе с коррупцией в своих рядах. И это настораживает. Ведь, прибыв в славный город Костанай аккурат после шумного «акиматовского дела», новый аким пришел в ужас от состояния дорог здесь. Самое время было проанализировать «освоение» средств на дороги и открыть новые судебные дела на предшественников. Но такой практики у акимов нет - наверно, в силу корпоративной солидарности. В нашем случае - солидарности с казнокрадами. Кстати, и сегодня неизвестна судьба огромных сумм, таинственно исчезнувших с арестованных счетов экс-акима Костаная. Это что, такая большая проблема для прокуратуры?

А растаскивание конфиската оружия и спиртного нашими доблестными правоохранителями? Как такое стало возможно? Что за люди работают в этих структурах, как они туда попали, как проходили аттестацию? И очень интересно узнать, кто члены комиссии, подписавшие акт об уничтожении конфиската? Они-то почему остались вне поле зрения надзорного органа? А последний случай, когда среди грабителей квартиры оказался, как сообщали СМИ, сотрудник управления МВД. Почему руководство ДВД поймало тишину? Как такое могло произойти?

Между тем во всех комиссиях формально присутствуют представители общественности. Это, как правило, бывшие работники этих же структур, так что наивно ждать от них проявлений принципиальности. «Нема дурнев». И что, так и будет дальше? Кто-то вмешается в текущую ситуацию с так называемыми общественными советами и комиссиями, или власть все устраивает? А нас, нормальных граждан, такая игра в открытость достала.

Два слова о тарифах. Почему-то эта проблема рассматривается односторонне. Коммунальщики не должны делать инвесторов из всех подряд граждан, беря кредиты и закладывая их погашение в тариф. Нет у граждан такой возможности, за редким исключением. Кто сомневается - загляните на ярмарку, где люди давятся в очередях за продуктами по цене на 20-30 тенге ниже магазинной. Для них это важно.

И про стоимость проезда в автобусах. Никакие контрольные группы не считали истинную выручку перевозчиков. Без этого принимать новый тариф некорректно.

Ну, до встречи на новом отчете акима где-нибудь в Кунае. Так сказать, для свежести и новизны.