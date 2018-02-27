Обучающаяся молодёжь не покидает страну – эмиграция происходит в более зрелые годы, заявил Дархан Жумашев.

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Аналитик Дархан Жумашев по заказу МОН РК провёл исследование иммиграционных потоков в Казахстане за последние три года, чтобы проверить, действительно ли большую часть убывающих из страны граждан составляет студенческая молодёжь, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По статистике, за период с 2012 по 2017 год в Россию ежегодно уезжают в среднем 22 тысячи студентов.

"Для нашего анализа был сделан запрос в Комитет статистики МНЭ РК о детальной возрастной разбивке миграции. На основе полученных данных мы провели сравнение миграции людей по следующим возрастам:

типичному возрасту поступления в колледж или вуз (16-20 лет)

возрасту обучения по программам магистратуры и PhD (25-29 лет)

возрасту 1-5 лет и 30-34 года (молодые семьи с детьми)", – сообщает Дархан Жумашев.

Результаты сравнения представлены в таблице.

"Выбытие потенциальных студентов в возрасте 16-20 лет в 1,5 раза меньше, чем детей 1-5 лет, и в 2,5 раза меньше, чем взрослых в возрасте 30-34 года. То есть наибольший отток граждан Казахстана за последние три года не связан с обучением. Наибольшее число выбывших составляют молодые семьи с детьми", – заявил аналитик.

По его мнению, анализ потоков внешней миграции последних трёх лет позволяет сделать выводы о следующих основных трендах:

подавляющее большинство выбывающих из страны граждан выезжают за рубеж не ради обучения, а на постоянное место жительство в зарубежных странах вместе с семьями и детьми. Из них около 90% воссоединяются с исторической родиной

второй по значимости причиной эмиграции казахстанцев является возможность найти работу в активные годы (30-34 года)

отрицательное сальдо внешней миграции с 2012 по 2017 год в среднем составляло 10 тысяч человек за пять лет. Это не ведёт к уменьшению населения благодаря его естественному приросту. За этот же период среднее значение ежегодного прироста составило 259 тысяч человек. Иными словами, на место одного уехавшего прибывают 26 новых казахстанцев.

Как считает Дархан Жумашев, полученные данные указывают на то, что образование в РК, будь-то школьное или высшее, хорошее.

"Обучающаяся молодёжь не покидает страну. Эмиграция происходит в более зрелые годы. И надо сказать, выпускники нашей системы образования ни по знаниям, ни по языку особенных затруднений в стране назначения не испытывают. Они легко интегрируются практически везде, так как высокообразованны, ведут светскую жизнь, привычны к принципам правового общества, могут сохранять свои связи и даже бизнес в Казахстане. Думаю, любая среднестатистическая страна мира была бы довольна таким результатом. Конечно, жаль что, получив необходимые знания, часть специалистов всё же покидает страну. Государство много инвестирует в образование и подготовку молодёжи. Но учитывать надо и естественный прирост", – считает Жумашев.

Он также прокомментировал разницу в качестве уезжающих и прибывающих кадров.

"Бытует мнение, что уезжают специалисты, а прибывает кто попало. На самом деле картина иная: из 26 выпускников-медиков мигрирует один. Или, вернее, на одного уехавшего выпускника-медика на эту же кафедру поступают 26 будущих медиков", – отметил он.

На днях аналитики Finprom заявили, что в Казахстане наблюдается плачевная ситуация из-за оттока специализированных кадров. По их данным, доля квалифицированных кадров, покинувших Казахстан, составила 54%, или 20,4 тысячи человек, что на 17% больше по сравнению с 2015 годом, когда отток профессионалов составил 17,4 тысячи.

Вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов назвал учебную миграцию глобальной эпидемией. Он отметил, что прежде всего отток молодёжи связан с решением семьи переехать в другую страну. Асхат Аймагамбетов считает, что остановить миграцию абитуриентов может улучшение качества отечественного образования.

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