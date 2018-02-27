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Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением – аналитик МОН

26 февраля 2018, 13:22 |  Государство

Обучающаяся молодёжь не покидает страну – эмиграция происходит в более зрелые годы, заявил Дархан Жумашев.

Иллюстративное фото

Аналитик Дархан Жумашев по заказу МОН РК провёл исследование иммиграционных потоков в Казахстане за последние три года, чтобы проверить, действительно ли большую часть убывающих из страны граждан составляет студенческая молодёжь, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По статистике, за период с 2012 по 2017 год в Россию ежегодно уезжают в среднем 22 тысячи студентов.

"Для нашего анализа был сделан запрос в Комитет статистики МНЭ РК о детальной возрастной разбивке миграции. На основе полученных данных мы провели сравнение миграции людей по следующим возрастам:

  • типичному возрасту поступления в колледж или вуз (16-20 лет)
  • возрасту обучения по программам магистратуры и PhD (25-29 лет)
  • возрасту 1-5 лет и 30-34 года (молодые семьи с детьми)", – сообщает Дархан Жумашев.

Результаты сравнения представлены в таблице.

"Выбытие потенциальных студентов в возрасте 16-20 лет в 1,5 раза меньше, чем детей 1-5 лет, и в 2,5 раза меньше, чем взрослых в возрасте 30-34 года. То есть наибольший отток граждан Казахстана за последние три года не связан с обучением. Наибольшее число выбывших составляют молодые семьи с детьми", – заявил аналитик.

По его мнению, анализ потоков внешней миграции последних трёх лет позволяет сделать выводы о следующих основных трендах:

  • подавляющее большинство выбывающих из страны граждан выезжают за рубеж не ради обучения, а на постоянное место жительство в зарубежных странах вместе с семьями и детьми. Из них около 90% воссоединяются с исторической родиной
  • второй по значимости причиной эмиграции казахстанцев является возможность найти работу в активные годы (30-34 года)
  • отрицательное сальдо внешней миграции с 2012 по 2017 год в среднем составляло 10 тысяч человек за пять лет. Это не ведёт к уменьшению населения благодаря его естественному приросту. За этот же период среднее значение ежегодного прироста составило 259 тысяч человек. Иными словами, на место одного уехавшего прибывают 26 новых казахстанцев.

Как считает Дархан Жумашев, полученные данные указывают на то, что образование в РК, будь-то школьное или высшее, хорошее.

"Обучающаяся молодёжь не покидает страну. Эмиграция происходит в более зрелые годы. И надо сказать, выпускники нашей системы образования ни по знаниям, ни по языку особенных затруднений в стране назначения не испытывают. Они легко интегрируются практически везде, так как высокообразованны, ведут светскую жизнь, привычны к принципам правового общества, могут сохранять свои связи и даже бизнес в Казахстане. Думаю, любая среднестатистическая страна мира была бы довольна таким результатом. Конечно, жаль что, получив необходимые знания, часть специалистов всё же покидает страну. Государство много инвестирует в образование и подготовку молодёжи. Но учитывать надо и естественный прирост", – считает Жумашев.

Он также прокомментировал разницу в качестве уезжающих и прибывающих кадров.

"Бытует мнение, что уезжают специалисты, а прибывает кто попало. На самом деле картина иная: из 26 выпускников-медиков мигрирует один. Или, вернее, на одного уехавшего выпускника-медика на эту же кафедру поступают 26 будущих медиков", – отметил он.

На днях аналитики Finprom заявили, что в Казахстане наблюдается плачевная ситуация из-за оттока специализированных кадров. По их данным, доля квалифицированных кадров, покинувших Казахстан, составила 54%, или 20,4 тысячи человек, что на 17% больше по сравнению с 2015 годом, когда отток профессионалов составил 17,4 тысячи.

Вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов назвал учебную миграцию глобальной эпидемией. Он отметил, что прежде всего отток молодёжи связан с решением семьи переехать в другую страну. Асхат Аймагамбетов считает, что остановить миграцию абитуриентов может улучшение качества отечественного образования.

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Комментарии к новости
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неравнодушная
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 13:36
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧТД.
Цифры.
Просто цифры.
Без всяких журналистских домыслов.

* Валентин
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7297
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.02.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, какая хорошая заметка.
Правда, заказывало исследование МОН, а кто девушку ужинает, тот её и танцует.
Поэтому данные представлены так, чтобы было сразу понятно - образование у нас хорошее, не виноватая я, они сами уезжают :)

При количестве выбывших по 3-4 тысячи за три последних года - непонятно, откуда взялись 70 тысяч обучающихся в РФ студентов-казахстанцев, например.

Надо думать, что здесь "выбывшие" это те, кто озаботился уже в этот период собрать документы и отказаться от гражданства, а основная часть просто учится, и этот вопрос отложили до окончания учёбы.

Забавно, что категория "остальные" это 2/3 общего числа, но детализировать её почему-то по возрасту не стали. Т.е. это просто 35 лет и старше.
А почему?
А потому, что там вместе и пенсионеры, и люди в самом трудоспособном возрасте.
И это отлично, пусть так и будет.
Ведь если показать, что пенсионеров там мало, то возникнут вопросы.

И как вишенка на торте: "на место одного уехавшего прибывают 26 новых казахстанцев".

Уровень жонглирования цифрами "уят", 80-й уровень.

На место одного уехавшего пока не поступает никто, потому что 26 новых казахстанцев сначала нужно вырастить, обучить, дать опыт работы, и только потом (может быть) они начнут участвовать в экономике родной страны.

Ну, если не уедут.

А занимает этот простой и незамысловатый процесс, как нетрудно догадаться, лет 18 - если нужны чернорабочие, и лет 25 - если нужны начинающие специалисты.

Всем привет.
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§ yudjin
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5131
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.02.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
наибольший отток граждан Казахстана за последние три года не связан с обучением. Наибольшее число выбывших составляют молодые семьи с детьми", – заявил аналитик.

складывается очучение, шо все эти новоявленных аналитиков держат в конторах что бы следить " а налито ли у нас?"
А то, что в связи с очередным мракобесием министерства без образования молодые семьи с детьми дошкольного возраста срываются с мест, чтобы обеспечить ребенка лучшим образованием без экспериментов...это аналитическому уму не понятно?
Профайл

* Валентин
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7297
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.02.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
это аналитическому уму не понятно?


Так "аналитику" подгоняют под заранее известный ответ, чего ты :)
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гость
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А студенты поступая и обучаясь скажем в России сразу меняют гражданство и числятся убывшими, или они это делают позже, после 20-ти?

Директор Пляжа
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Без всяких журналистских домыслов.

А как же домыслы аналитика? :lol:

Zanoza
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"""" на одного уехавшего выпускника-медика на эту же кафедру поступают 26 будущих медиков"""""""""

ГДЕ ОНИ?????? Почему мы ездим лечиться и обследоваться за "бугор"?? Почему туда же ездят руководители? Почему они возят ТУДА же своих родителей на обследование и лечение??? Вся статья - сплошное очковтирательство. Из тех, кто окончил ВУЗы за границей, - неважно в каком государстве, - возвращается очень малое количество. И то, как правило, хлебнув здесь, уезжают... Вот и получается в ""более зрелые годы"""" Знает ли господин Жумашев скоько лет - ЗРЕЛЫЕ ГОДЫ????

пэтриот
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Из них около 90% воссоединяются с исторической родиной

Это же хорошо , вернутся на Родину ! Есть что-то в этом - вернутся к корням , к истокам. Когда-то через Мариинский таможенный пост вернулся в Казахстан.
Родина- это все ! Всем счастья на Родине

5555
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще добавьте в копилку. Хотел поменять гражданство но не выезжать на ПМЖ. ФИГ там, поменять могу, но при этом мои кровные пенсионные становятся как бы не мое. Т.е получить я их не могу. Соответственно если изначально я планирвоал просто сменить гражданство но остаться, то теперь я присматриваю варианты на выезд. И дело даже не в том что я хочу пенсионку получить на руки. Пусть лежит пока в казахстане нахожусь, но прикол в том что деньги как бы мои но получить я их не смогу т.к. в их базе будет стоять что я отказался от гражданства, а в законе написано что иностранному гражданину при выезде на ПМЖ, а такой статус ставят только гражданам РК при выезде на ПМЖ.

пэтриот
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вы ,,привязались,, к людям ? Где хотят , там и живут , что же им паспорта не выдавать на руки ? Времена ,,безпаспортных,, колхозов кончились , езжай куды хошь !
Люди пользуются своим правом , не мешайте им - ,, сталинисты,, :-) :-)

§ Сергей_я
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2390
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.02.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
Т.е получить я их не могу

А про это давно уже говорили. Теперь ваши пенсионные переходят не вам на руки, а в пенсионку РФ. Ну либо остаются в КЗ, если вы криво оформили ПМЖ. Т.е. вы их просто дарите. А на руки точно уже не выдадут.
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цифрынерешают
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
ЧТД.
Цифры.
Просто цифры.
Без всяких журналистских домыслов.

Умник, ты сам бы перевернул бы наоборот и указал бы на кривой анализ статистики, если б дело касалось России. Те кто едут туда учиться (указывают в миграционке целью въезда, что и учитывается как только "учеба" для статистов) уже с мыслью о пмж и подают на него пока учатся, надо отметить. Бывалый, ты просто "чудо"в перьях, любишь лукавить (когда тебе это выгодно) и перекраивать под себя, отрываясь от реальности.

§ yudjin
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5131
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.02.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
ГДЕ ОНИ?????? Почему мы ездим лечиться

о свежайший случай из жизни...
приключилось супруге пойти к лору в прикрепленной поликлинике, которая согласно сайту принимает как детский и всего 3 раза в неделю по 3 часа...
даже с талончиком в назначенное время попасть невозможно... народ понятно возмущается, на что врач говорит: что мол, возмущаетесь, в Астане дефицит врачей, а вы хотите чтоб в провинции они были - иди в частные ...

а аналитиГи заявляют о 26 на место... смешно, однако...
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§ Медный
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1813
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.02.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Из них около 90% воссоединяются с исторической родиной

правовой статус данного термина покажи-найди
Исторической Родиной я могу назвать СССР, а Россия приемница СССР, значит не соврал... Дархан Жумашев, возвращаются на историческую Родину. :-)
Иллюзионисты и эквилибристы :lol:
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