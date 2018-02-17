Россия предлагает скидки и трудоустройство, Казахстан – неподъёмную стоимость обучения и сложное ЕНТ. Поэтому выпускники часто делают выбор не в пользу РК, сообщает informburo.kz.

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Сенатор Мурат Бахтиярулы прочитал статью в газете "Егемен Қазақстан", где рассказывается о том, как в приграничных районах Казахстана выпускники школ подают документы на поступление в вузы соседних государств, и в связи с этим отправил премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву депутатский запрос.

Российские вузы отбирают казахстанских школьников, а самых талантливых приглашают к себе на учёбу. Они организуют различные конкурсы и уже с раннего возраста отбирают детей, а потом вручают им сертификаты на бесплатное обучение, говорится в запросе сенатора.

"Конечно, мы не ограничиваем молодёжь в выборе. Нет ничего плохого в обучении казахстанских студентов за рубежом. Но нас беспокоит их массовый выезд в другие страны. К примеру, только в 2017 году из нашей страны за рубеж уехало почти 10 тысяч специалистов с высшим образованием", – отмечает Бахтиярулы.

Он акцентирует внимание на том, что, по данным Министерства образования и науки РК, в 2017-2018 учебном году 11 классов школы окончили 127 тысяч учеников, но только 93 тысячи из них, то есть всего 72% участвовали в ЕНТ.

"Из года в год этот показатель падает. Один из минусов этого явления в том, что выпускники школ выбирают иностранные вузы вместо казахстанских. Например, в 2015-2016 учебном году из Павлодарской области в зарубежные вузы уехало три выпускника, а в этом году такое желание высказали уже 412 человек, то есть показатель вырос в 135 раз", – пишет депутат Сената в запросе.

Он добавил, что два года назад в Акмолинской области было 62 таких выпускника, в прошлом году – в шесть раз больше. И большинство из них – это талантливые дети, хорошо учившиеся в школе. Аналогичное положение дел в граничащих с Россией Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

"Получается, что Казахстан даёт им образование, но таким образом финансирует экономику и общество другой страны. Это миграция умов, утечка полезной энергии молодёжи и рабочего потенциала. На 11-летнее образование каждого ребёнка государство выделяет 3,2 млн тенге. Учитывая, что мы раздаём готовую рабочую силу другим, это большие убытки для страны", – отметил Мурат Бахтиярулы.

Сенатор заявляет, что принимаемых государством мер недостаточно, большинство из них несёт лишь сезонный характер.

"Большинство выпускников русскоязычных школ в приграничных районах не намереваются сдавать ЕНТ, потому что боятся сложного порядка сдачи тестирования. Россия же предлагает различные скидки и другие преимущества, и большинство нашей молодёжи отправляется туда", – считает автор запроса.

Он отмечает, что в России казахстанцам предлагают не только бесплатное обучение, а после завершения вуза им гарантируют трудоустройство. В Казахстане же обучение дорогое, поэтому выпускники вынуждены ехать за границу.

"Вот один простой пример. В Евразийском национальном университете один год обучения стоит примерно 750 тысяч тенге, а в связи с тем, что в общежитии часто не хватает мест, вместе со стоимостью аренды квартиры каждому студенту необходимо более миллиона тенге в год. А в российском Омске год обучения в среднем стоит 400 тысяч тенге. Это уже о многом говорит", – заключил сенатор и попросил премьер-министра рассмотреть действенные меры по недопущению утечки мозгов из Казахстана.

В 2016 году Восточно-Казахстанский государственный технический университет провёл исследование, которое показало, что половина выпускников собирается учиться в России. При этом 30% из тех, кто собирается уехать, возвращаться не собираются, ещё 36% с ответом на этот вопрос затруднились.