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Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России – сенатор Бахтиярулы

informburo.kz

17 февраля 2018, 10:52 |  Общество

Россия предлагает скидки и трудоустройство, Казахстан – неподъёмную стоимость обучения и сложное ЕНТ. Поэтому выпускники часто делают выбор не в пользу РК, сообщает informburo.kz.

Фото parlam.kz

Сенатор Мурат Бахтиярулы прочитал статью в газете "Егемен Қазақстан", где рассказывается о том, как в приграничных районах Казахстана выпускники школ подают документы на поступление в вузы соседних государств, и в связи с этим отправил премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву депутатский запрос.

Российские вузы отбирают казахстанских школьников, а самых талантливых приглашают к себе на учёбу. Они организуют различные конкурсы и уже с раннего возраста отбирают детей, а потом вручают им сертификаты на бесплатное обучение, говорится в запросе сенатора.

"Конечно, мы не ограничиваем молодёжь в выборе. Нет ничего плохого в обучении казахстанских студентов за рубежом. Но нас беспокоит их массовый выезд в другие страны. К примеру, только в 2017 году из нашей страны за рубеж уехало почти 10 тысяч специалистов с высшим образованием", – отмечает Бахтиярулы.

Он акцентирует внимание на том, что, по данным Министерства образования и науки РК, в 2017-2018 учебном году 11 классов школы окончили 127 тысяч учеников, но только 93 тысячи из них, то есть всего 72% участвовали в ЕНТ.

"Из года в год этот показатель падает. Один из минусов этого явления в том, что выпускники школ выбирают иностранные вузы вместо казахстанских. Например, в 2015-2016 учебном году из Павлодарской области в зарубежные вузы уехало три выпускника, а в этом году такое желание высказали уже 412 человек, то есть показатель вырос в 135 раз", – пишет депутат Сената в запросе.

Он добавил, что два года назад в Акмолинской области было 62 таких выпускника, в прошлом году – в шесть раз больше. И большинство из них – это талантливые дети, хорошо учившиеся в школе. Аналогичное положение дел в граничащих с Россией Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

"Получается, что Казахстан даёт им образование, но таким образом финансирует экономику и общество другой страны. Это миграция умов, утечка полезной энергии молодёжи и рабочего потенциала. На 11-летнее образование каждого ребёнка государство выделяет 3,2 млн тенге. Учитывая, что мы раздаём готовую рабочую силу другим, это большие убытки для страны", – отметил Мурат Бахтиярулы.

Сенатор заявляет, что принимаемых государством мер недостаточно, большинство из них несёт лишь сезонный характер.

"Большинство выпускников русскоязычных школ в приграничных районах не намереваются сдавать ЕНТ, потому что боятся сложного порядка сдачи тестирования. Россия же предлагает различные скидки и другие преимущества, и большинство нашей молодёжи отправляется туда", – считает автор запроса.

Он отмечает, что в России казахстанцам предлагают не только бесплатное обучение, а после завершения вуза им гарантируют трудоустройство. В Казахстане же обучение дорогое, поэтому выпускники вынуждены ехать за границу.

"Вот один простой пример. В Евразийском национальном университете один год обучения стоит примерно 750 тысяч тенге, а в связи с тем, что в общежитии часто не хватает мест, вместе со стоимостью аренды квартиры каждому студенту необходимо более миллиона тенге в год. А в российском Омске год обучения в среднем стоит 400 тысяч тенге. Это уже о многом говорит", – заключил сенатор и попросил премьер-министра рассмотреть действенные меры по недопущению утечки мозгов из Казахстана.

В 2016 году Восточно-Казахстанский государственный технический университет провёл исследование, которое показало, что половина выпускников собирается учиться в России. При этом 30% из тех, кто собирается уехать, возвращаться не собираются, ещё 36% с ответом на этот вопрос затруднились.

"НГ": Добавим, что в Костанае об этом говорили ровно год назад. Вот такое совпадение:

Костанайские вузы проигрывают российским в борьбе за абитуриентов - Марат Жундубаев
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Комментарии к новости
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ваще
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///"Конечно, мы не ограничиваем молодёжь в выборе. Нет ничего плохого в обучении казахстанских студентов за рубежом. Но нас беспокоит их массовый выезд в другие страны. К примеру, только в 2017 году из нашей страны за рубеж уехало почти 10 тысяч специалистов с высшим образованием",///

///"Получается, что Казахстан даёт им образование, но таким образом финансирует экономику и общество другой страны. Это миграция умов, утечка полезной энергии молодёжи и рабочего потенциала. На 11-летнее образование каждого ребёнка государство выделяет 3,2 млн тенге. Учитывая, что мы раздаём готовую рабочую силу другим, это большие убытки для страны".//

секрет полишинеля конечно. нац политику в отношении чиновников надо
сначала изменить, и придать русскому языку не статус языка межнационального общения, а как второму гос языку. это для начала.
соответственно соотношение обучение в школьной программе.
с учетом этого.
добились чего так хотели, теперь страдания. жизнь все ставит на свои места.

Директор Пляжа
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздноватенько вы спохватились господа.
Беда давно уже пришла.

гость
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какие нехорошие вузы соседних государств!
"Казахстан даёт им образование, но таким образом финансирует экономику и общество другой страны"
Почему проблема осматривается только с этой стороны? Обидно за уходящие денежки? А никак не начать с себя, посмотреть с позиции что тут не так, почему жадничаем, почему не делаем ничего. Одним местом чую что решение задачки будет простым: не давать им образование.

§ yeti91
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 17.02.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во первых это выбирают родители в основном где учится потому что видят что перспективы в кз отсутствуют,своими словами человек это подтвердил,будут уезжать с кз ещё до 2050 года, пока все не уедут а остальных посадят😀
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Марк Стаканыч
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России – сенатор Бахтиярулы

Да, ладно!!!
Какие мозги? Мы ВЧК больше верим.
Понаехавшие обратно потянулись, за боярышником.
Лукавите , господин сенатор, мозги они дома остаются, в госучреждениях.
У нас уже каждый 5 работающий является госслужащим.
Так что нет проблем.

ваще
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
пока все не уедут а остальных посадят


ну вариант- похоронят на родине, здесь.

§ Vital
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5392
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.02.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня лично пугает то , что это начали обсуждать на высоком уровне. Ведь глубину всей причины они врятли будут решать там. А вот палки в колеса уезжающим могут устроить, запретами или штрафами. Вобщем не че хорошего от них я не жду.
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ТАНОМИ
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А вот палки в колеса уезжающим могут устроить, запретами или штрафами.


Действительно. Самый простой и лёгкий способ решения проблемы, с оттенком возмездия. Как раз соответствует уровню интеллекта чиновников

§ messir
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...
messir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 19.10.13
Отправлено: 17.02.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну добились как бы качественного и дешевого (чего уж и помечтать нельзя?) образования для способных ребят, плюс отличного знания английского. И что? Значит будем финансировать не РФ, а европейские страны, Канаду, Китай, США и др..Туда ведь потянутся молодые, талантливые...Спецы для индустриализации, развития науки, бизнеса нужны, а не самоцель. Как то так.
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465456
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"...сначала изменить, и придать русскому языку не статус языка межнационального общения, а как второму гос языку. это для начала..."

Хотите под шумок вопрос по языку подсунуть? Если это и причина - то далеко не определяющая. У нас вполне можно учиться и на русском языке - интернет, печать, телевидение, литература - всё есть!

В РК отрасль высшего образования бюрократизирована, коррумпирована - и лоббируется на самом верху, нет работающей стабильно промышленности, плюс бесконечные реформы, реформы, реформы...

§ пешеход
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 17.02.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень много Казахстанцев учится в вузах России даже на бюджетной основе, не платя ни копейки и еще при хороших оценках им наоборот. стипендию платят. Вот вам и ЕНТ, посмотрите сколько вузов за последние 10-15 лет столько пооткрывали, что боятся потерять денежные потоки от родителей. А Россия не спит, естественную убыль населения пытаются сбалансировать приростом Казахстанского.
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пэтриот
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нельзя никого ограничивать . Человек рождается свободным - пусть катаются и учатся где хотят. Пускай едут , может новую жизнь хотят начать .
А вы сразу - стоять ,,сивка-бурка,, ! Силой не удержите - было уже , проходили

Mumi ich
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они за двадцать с гаком лет только разваливали то образование, которое Россия построила за время ссср. Так почему теперь обижаются, что остатки советских мозгов и их дети едут туда, где их язык не будут притеснять?

дилижанс
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марк Стаканыч:
Мы ВЧК больше верим.
Понаехавшие обратно потянулись, за боярышником.

Во во, тока снял с языка. Как там типа, что нам (кому это нам, Татарстану?) не нужны с десяток тысяч инженеров, обученных по старым (?!) советским (?!) стандартам.
Цитата:
Российские вузы отбирают казахстанских школьников

Ага, ждут за углом школ с битами и отбирают.
Цитата:
Они организуют различные конкурсы и уже с раннего возраста отбирают детей,
ужс
Вообще, крайнеправой части казахских элит стоит вспомнить, что они полностью вырубили казахстанское местное телевидение (+радио), т.е. общее информационное поле, своим законом о диком % соотношении языков. ТВ, кроме утренних передач, уже в свое школьное и студенческое время я перестал смотреть, а раньше было что, инет только-только наступал. Напомню, также, что у нас запретили школы-лицеи, выпускавшие таланты по специализированным предметам. Помню горьковская гимназия была хороша языковым уклоном, а "ушедший" лицей сильным кружком информатики, неплохим по химии и физике, дававший победителей вплоть до республиканских олимпиад. Подростки, школьники, абитуриенты - это уже взрослеющие молодые люди, которые видят и анализируют какие изменения происходят в жизни страны и как это влияет на их семьи, на соседей, знакомых. Не задумывался о ПМЖ примерно до 2007-08 гг. Поэтому последнюю, уже "молодую", волну миграции вменяйте гос. политике за последние полтора десятка лет. Катастрофы тут нет, просто Казахстан будет в другом афморфном составе.

§ 112
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9458
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.02.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
придать русскому языку не статус языка межнационального общения, а как второму гос язы

Хех..
Каким образом язык был причиной необразованности?
В Америках не знают русского, в Европах многие ученые и что, они от этого не умеют производить мерседесы или всякие Теслы?
По моему такой глупости я еще не слыхал..
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