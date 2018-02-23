Бывший костанаец занял 6 место в составе сборной РК по шорт-треку в эстафете на ОИ-2018
Мужская сборная Казахстана по шорт-треку заняла шестое место в эстафете (5 тысяч метров) на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский шорт-трекист Нурберген Жумагазиев (слева) после падения на дистанции 500 метров на состязаниях в Пхёнчхане
В утешительном финале казахстанская команда Казахстана, которую представили Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Еркебулан Шамуханов, завершила гонку на втором месте. Время казахстанцев - 6:52,791. Победу и пятое место в общем зачете одержала сборная США - 6:52,708. третьими в финале Б финишировали японцы - 7:02,554.
"Золото" же завоевала сборная Венгрии, победившая в финале А с олимпийским рекордом - 6:31,971. "Серебро" у Китая - 6:32,035. Бронзовые награды достались канадцам - 6:32,282.
В одиночных соревнованиях казахстанские шорт-трекисты не смогли отметиться ни одной медалью. Последней надеждой был Абзал Ажгалиев, который на дистанции 500 метров добрался до полуфинала, но не смог квалифицироваться в финал.
Денис Никиша - уроженец Костаная, ранее выступал в составе сборной Костанайской области. После выступления на Олимпиаде в Сочи, в 2014 году, перешел в команду Атырауской области. В 2017 году на этапе Кубка мира по шорт-треку в Минске Денис взял золото на дистанции 500 м.
С календарём ОИ-2018 можно ознакомиться здесь.
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 2
Всего: 166
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Да это же гугломобиль!
Да все тут правда. Фотограф этот, хороший мужик, спортсмен и положительный в общем. С Мукашем тоже понятно, когда нибудь он бы сел, это было ясно еще с детства. А вот то что сотрудники 7 ки грабят...
гость: может просто ручник неисправен это же подарок для инспектора. Раньше за это 1 рубль брали штраф. Готовый обед в столовой на 1 человека.
Всевыврете, просто не знаете правды, Моисей обещал евреям, сначала в пятилетку найти землю обетованную, потом до 2050, затем до 2030 до н.э., а по итогам получилось сорок летов.
Ирина: На каждой остановке ЦКУ что ли открывать?