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Бывший костанаец занял 6 место в составе сборной РК по шорт-треку в эстафете на ОИ-2018

23 февраля 2018, 10:13 |  Спорт

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку заняла шестое место в эстафете (5 тысяч метров) на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский шорт-трекист Нурберген Жумагазиев (слева) после падения на дистанции 500 метров на состязаниях в Пхёнчхане

В утешительном финале казахстанская команда Казахстана, которую представили Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Еркебулан Шамуханов, завершила гонку на втором месте. Время казахстанцев - 6:52,791. Победу и пятое место в общем зачете одержала сборная США - 6:52,708. третьими в финале Б финишировали японцы - 7:02,554.

Абзал Ажгалиев (справа) на дистанции 500 метров в четвертьфинале

"Золото" же завоевала сборная Венгрии, победившая в финале А с олимпийским рекордом - 6:31,971. "Серебро" у Китая - 6:32,035. Бронзовые награды достались канадцам - 6:32,282.

Денис Никиша (слева) в четвертьфинале на дистанции 500 метров

В одиночных соревнованиях казахстанские шорт-трекисты не смогли отметиться ни одной медалью. Последней надеждой был Абзал Ажгалиев, который на дистанции 500 метров добрался до полуфинала, но не смог квалифицироваться в финал.

Денис Никиша - уроженец Костаная, ранее выступал в составе сборной Костанайской области. После выступления на Олимпиаде в Сочи, в 2014 году, перешел в команду Атырауской области. В 2017 году на этапе Кубка мира по шорт-треку в Минске Денис взял золото на дистанции 500 м.

С календарём ОИ-2018 можно ознакомиться здесь.
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