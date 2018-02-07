Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

Два дня осталось до начала зимних Олимпийских игр. 9 февраля в Пхенчхане (Южная Корея) состоится официальное открытие главного старта четырехлетия для представителей зимних видов спорта. За Казахстан на масштабных соревнованиях выступят 46 спортсменов, которые вступят в борьбу в девяти дисциплинах.

Алексей Полторанин / Фото РИА Новости

Vesti.kz предлагают ознакомиться с соревновательным календарем казахстанской команды.

Расписание выступлений (время Астаны)

Открытие XXIII зимних Олимпийских игр - 9 февраля, 17:00

Биатлон

Фото sport.gov.kz

На старт от Казахстана выйдут 10 спортсменов. У мужчин за медали будут бороться Максим Браун, Василий Подкорытов, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Владислав Витенко. В свою очередь Галина Вишневская, Дарья Климина, Алина Райкова, Елизавета Бельченко и Ольга Полторанин выступят в женских стартах.

10 февраля. Женщины. Спринт (7,5 километров). Начало в 17:15.

11 февраля. Мужчины. Спринт (10 километров). Начало в 17:15.

12 февраля. Женщины. Гонка преследования (10 километров). Начало в 16:10.

12 февраля. Мужчины. Гонка преследования (12,5 километров). Начало в 18:00.

14 февраля. Женщины. Индивидуальная гонка (15 километров). Начало в 17:05.

15 февраля. Мужчины. Индивидуальная гонка (20 километров). Начало в 17:00.

17 февраля. Женщины. Масс-старт (12,5 километров). Начало в 17:15.

18 февраля. Мужчины. Масс-старт (15 километров). Начало в 17:15.

20 февраля. Смешанная эстафета. Начало в 17:15.

22 февраля. Женщины. Эстафета. Начало в 17:15.

23 февраля. Мужчины. Эстафета. Начало в 17:15.

Лыжные гонки

Фото eurosport.ru

Семь спортсменов во главе с Алексеем Полтораниным отправились на Олимпийские игры. Кроме лидера страны, на Олимпиаде выступят Евгений Величко, Денис Волотка, Виталий Пухкало, Анна Шевченко, Елена Коломина, Валерия Тюленева.

10 февраля. Женщины. Скиатлон (7,5 километров "классикой" плюс 7,5 километров свободным стилем). Начало в 13:15.

11 февраля. Мужчины. Скиатлон (15 километров "классикой" плюс 15 километров свободным стилем). Начало в 12:15.

13 февраля. Женщины. Спринт ("классика"). Начало отборочного раунда в 14:30. Начало четвертьфиналов в 17:00. Начало полуфиналов в 17:55. Финал состоится в 18:25.

13 февраля. Мужчины. Спринт ("классика"). Начало отборочного раунда в 15:05. Начало четвертьфиналов в 17:25. Начало полуфиналов в 18:05. Финал состоится в 18:34.

15 февраля. Женщины. 10 километров свободным стилем. Начало в 12:30.

16 февраля. Мужчины. 15 километров свободным стилем. Начало в 12:00.

17 февраля. Женщины. Эстафета. Начало в 15:30.

18 февраля. Мужчины. Эстафета. Начало в 12:15.

21 февраля. Женщины. Командный спринт. Начало полуфиналов в 14:00. Финал состоится в 16:00.

21 февраля. Мужчины. Командный спринт. Начало полуфиналов в 14:44. Финал состоится в 16:30.

24 февраля. Мужчины. Масс-старт (50 километров). Начало в 11:00.

25 февраля. Женщины. Масс-старт (30 километров). Начало в 12:15.

Горнолыжный спорт

Фото yka.kz

Игорь Закурдаев и Мария Григорова представят Казахстан в Пхенчхане.

11 февраля. Мужчины. Скоростной спуск. Начало в 08:00.

12 февраля. Женщины. Гигантский слалом. Начало первой попытки в 07:15, второй - 10:45.

13 февраля. Мужчины. Комбинация. Начало выступлений в скоростном спуске в 08:30, в слаломе - в 12:00.

14 февраля. Женщины. Слалом. Начало первой попытки в 07:15, второй - 10:45.

15 февраля. Мужчины. Супергигант. Начало в 08:00.

17 февраля. Женщины. Супергигант. Начало в 08:00.

18 февраля. Мужчины. Гигантский слалом. Начало первой попытки в 07:15, второй - 10:45.

21 февраля. Женщины. Скоростной спуск. Начало в 08:00.

22 февраля. Мужчины. Слалом. Начало первой попытки в 07:15, второй - 10:45.

23 февраля. Женщины. Комбинация. Начало выступлений в скоростном спуске в 08:00, в слаломе - в 11:30.

24 февраля. Командные соревнования. Начало в 08:00.

Прыжки на лыжах с трамплина

Фото Reuters

В этом виде спорта казахстанским болельщикам необходимо будет следить за выступлениями 18-летнего Сергея Ткаченко.

8 февраля. Нормальный трамплин. Квалификация. Начало в 18:30.

10 февраля. Нормальный трамплин. Первый раунд. Начало в 18:35. Финал состоится в 19:35.

16 февраля. Большой трамплин. Квалификация. Начало в 18:30.

17 февраля. Большой трамплин. Первый раунд. Начало в 18:30. Финал состоится в 19:30.

Санный спорт

Фото Instagram.com

Пожалуй, один из самых экзотичных видов спорта, где выступит казахстанец. За олимпийские награды поборется алматинец Никита Копыренко, принесший первую лицензию в истории казахстанского санного спорта.

10 февраля. Мужчины (одиночки). Начало первого и второго спусков в 16:10.

11 февраля. Мужчины (одиночки). Начало третьего и четвертого спусков в 17:00.

Фигурное катание

Фото pinterest.com

В составе казахстанской делегации на предстоящие Игры отправились Денис Тен, Элизабет Турсынбаева и Айза Мамбекова.

16 февраля. Мужчины. Короткая программа. Начало в 07:00.

17 февраля. Мужчины. Произвольная программа. Начало в 07:00.

21 февраля. Женщины. Короткая программа. Начало в 07:00.

23 февраля. Женщины. Произвольная программа. Начало в 07:00.

Конькобежный спорт

Фото redbull.com

В данном виде выступят Екатерина Айдова, Роман Креч, Денис Кузин, Федор Мезенцев, Артем Крикунов, Станислав Палкин.

12 февраля. Женщины. 1 500 метров. Начало в 18:30.

13 февраля. Мужчины. 1 500 метров. Начало в 17:00.

14 февраля. Женщины. 1 000 метров. Начало в 16:00.

18 февраля. Женщины. 500 метров. Начало в 17:56.

19 февраля. Мужчины. 500 метров. Начало в 17:53.

23 февраля. Мужчины. 1 000 метров. Начало в 16:00.

24 февраля. Мужчины. Масс-старт. Начало полуфиналов в 17:45. Финал состоится в 19:00.

Шорт-трек

Фото RuScating.com

Один из немногих видов спорта, где от казахстанских спортсменов ожидают завоеванную медаль. Бороться за высокие места будут Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов, Мерсаид Жаксыбаев, Анастасия Крестова, Ким Йонг А.

10 февраля. Мужчины. 1 500 метров. Начало забегов в 16:00, полуфиналов в 17:21. Финал Б состоится в 18:22, финал А - 18:28.

10 февраля. Женщины. 500 метров. Начало забегов в 16:44.

13 февраля. Женщины. 500 метров. Начало четвертьфиналов в 16:00, полуфиналов в 17:11. Финал Б состоится в 18:07, финал А - в 18:11.

13 февраля. Мужчины. 1 000 метров. Начало забегов в 16:26.

13 февраля. Мужчины. Эстафета. Начало забегов в 17:32.

17 февраля. Женщины. 1 500 метров. Начало забегов в 16:00. Полуфиналы стартуют в 17:13. Финал Б начнется в 18:05, финал А - в 18:11.

17 февраля. Мужчины. 1 000 метров. Начало четвертьфиналов в 16:44, полуфиналов в 17:43. Финал Б начнется в 18:21, финал А - в 18:26.

20 февраля. Женщины. 1 000 метров. Начало забегов в 16:00.

20 февраля. Мужчины. 500 метров. Начало забегов в 16:45.

22 февраля. Мужчины. 500 метров. Начало четвертьфиналов в 16:00, полуфиналов в 16:42. Финал Б состоится в 17:13. финал А - в 17:18.

22 февраля. Женщины. 1 000 метров. Начало четвертьфиналов в 16:14, полуфиналов в 16:51. Финал Б намечен на 17:23, а финал А - на 17:30.

22 февраля. Мужчины. Эстафета. Финал Б состоится в 17:47, финал А в 18:03.

Фристайл

Фото zimbio.com

Казахстанские спортсмены будут выступать в двух дисциплинах - могуле и акробатике. В состав могулистов входят Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Аяулым Амренова. В свою очередь Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Маржан Акжигит, Аяна Жолдас, Ильдар Батрутдинов представят акробатику.

9 февраля. Женщины. Могул. Первая квалификация. Начало в 07:00.

9 февраля. Мужчины. Могул. Первая квалификация. Начало в 08:45.

11 февраля. Женщины. Могул. Вторая квалификация. Начало в 16:30. Финалы начнутся в 18:00.

12 февраля. Мужчины. Могул. Вторая квалификация. Начало в 16:30. Финалы начнутся в 18:00.

15 февраля. Женщины. Акробатика. Начало первой квалификации в 17:00, второй - в 17:45.

16 февраля. Женщины. Акробатика. Начало финалов в 17:00.

17 февраля. Мужчины. Акробатика. Первая квалификация состоится в 17:00, вторая - в 17:45.

18 февраля. Мужчины. Акробатика. Начало финалов в 17:00.

Закрытие XXIII зимних Олимпийских игр - 25 февраля в 16:00.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Знаменосцем сборной Казахстана будет шорт-трекист Абзал Ажгалиев.

Транслировать олимпиаду в прямом эфире будут телеканалы "Хабар", Qazsport и Qazaqstan.





