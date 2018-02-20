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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: Сразу подумал на тебя Хохол. Доктор,верни деньги Хохлу,кошелёк он-нашёл... :lol:
20.02.18 22:16
1952/доктор СИЗО
Моя Деревенька и её окрестности.
Кстати господин Хохол. Когда по телевизору увидел сообщение. Что некий ужратый водитель на Тазике в окрестностях Борового, скрываясь от погони. Выбросил на ходу свой кошелек с деньгами. Расчет был...
20.02.18 22:11
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: фатью от моего внука. который пишет под ником " форумчанин " .
20.02.18 22:04
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: Наконец нашлось у него время для уголовного преследования и наказания виртуальных и компьютерных хулиганов. Вот тебя то по моему заявлению , по угрозе убийством и отыщут . Не...
20.02.18 22:02
Марина
Тот, кто знает красоту металла и камня
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Касымов попросил новых полномочий для МИР после трагедии в Актюбинской области

20 февраля 2018, 17:25 |  Государство

Глава МВД Калмуханбет Касымов предложил наделить сотрудников Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию правом остановки автобусов для проверки документов и соблюдения перевозчиками требований безопасности при перевозках. Об этом он сообщил, отвечая на депутатский запрос мажилисменов, передает Tengrinews.kz.

Фото Турара Канзагапова

Глава ведомства прокомментировал трагедию в Актюбинской области, когда в горящем автобусе погибли 52 человека. Он отметил, что в сфере пассажирских перевозок выявлено значительное количество проблем. В целом, по его данным, в Казахстане зарегистрировано порядка 90,5 тысячи автобусов.

- Зачастую причинами ДТП при перевозке пассажиров автобусами являются нарушение водителями правил дорожного движения, эксплуатации транспортного средства и выпуск неисправного транспорта лицом, ответственным за его техническое состояние, - сообщил министр.

Он отметил, что органами внутренних дел на протяжении последних шести лет (с января 2012 года) не осуществляется проведение технического осмотра транспортных средств. В 2012 году эта функция передана в конкурентную среду и осуществляется частными диагностическими станциями, а с 14 апреля 2010 года была отмена выдача документального подтверждения о прохождении техосмотра (клеющегося знака).

По мнению Касымова, эта деятельность осуществляется формально в связи с отсутствием у них собственной производственно-ремонтной базы и отдельных специалистов.

Законом "О дорожном движении" сотрудникам полиции с 2014 года запрещены беспричинные остановки транспортных средств. Сотрудники органов внутренних дел осуществляют проверку автобусов и иных транспортных средств только на стационарных постах полиции, при проведении оперативно-профилактических мероприятий, а также в случае нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения.

В связи с этим глава МВД внес несколько предложений.

Так, в законе "Об автомобильном транспорте" от 4 июля 2003 года № 476 отсутствует четкое определение нерегулярных автомобильных перевозок (перевозка пассажиров без установленных маршрутов движения), что создает условия для нелегальных перевозчиков перевозить пассажиров вопреки правилам перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

В целях упорядочения деятельности законных и незаконных перевозчиков необходимо внести соответствующее изменение в закон "Об автомобильном транспорте".

- Считаем необходимым ввести законодательно, в случае выявления автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, не прошедших технический осмотр, переоборудованных без разрешения, норму, отзывающую либо приостанавливающую действие их лицензии. А также ограничить возраст транспорта, допускаемого к осуществлению регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.
Возникает необходимость определить один государственный орган, осуществляющий регулирование и контроль в сфере автомобильных пассажирских перевозок в лице Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию, наделив его правом остановки автобусов для проверки документов и соблюдения перевозчиками требований безопасности при перевозках, - предложил он.

Как сообщил Касымов, следственным департаментом министерства по факту гибели 52 граждан Республики Узбекистан в автобусе в Актюбинской области расследуются уголовные дела по части 4 статьи 345 УК РК ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и по части 4 статьи 348 УК РК ("Недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями лицом, ответственным за техническое состояние, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Расследованием установлено, что на 1068-м километре автотрассы Шымкент - Самара автобус из-за технической неисправности дальнейшее движение прекратил.

- Не сообщив об этом в экстренные службы, не приняв меры для обеспечения безопасности пассажиров, в нарушение Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом от 26 марта 2015 года, утвержденных Министерством по инвестициям и развитию РК, водители автобуса с помощью зажженной паяльной лампы стали обогревать салон транспортного средства, где из-за разлитого по неосторожности бензина в открытой емкости произошел пожар, - сообщил министр.

В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются водители автобуса Пернебеков М. Ф., Кыргызбаев Н. А. и Танатов Б. М. с избранием меры пресечения в виде заключения под стражей, будут устанавливаться причины, условия и основания выпуска технически неисправного автобуса на линию.

- По окончании расследования уголовного дела в порядке статьи 200 УПК РК будет внесено представление в соответствующие государственные, уполномоченные органы для принятия мер, - резюмировал Касымов.
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Комментарии к новости

ТАНОМИ
Re: Касымов попросил новых полномочий для МИР после трагедии в...




Отправлено: 20.02.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"...водители автобуса с помощью зажженной паяльной лампы стали обогревать салон транспортного средства, где из-за разлитого по неосторожности бензина в открытой емкости произошел пожар, - сообщил министр."

Какой ужас, сами, оказывается, водители! Думалось, что замёрзшие пассажиры. Шоферов что, основам техники безопасности не учат? "Согрели", называется... Сами, однако, выжили

Автоюрист
Re: Касымов попросил новых полномочий для МИР после трагедии в...




Отправлено: 20.02.18 - 21:22
Комментарий удален модератором.

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