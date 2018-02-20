Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш, Ч и Ц рассказал разработчик
Один из разработчиков обновленного казахского алфавита на латинице рассказал, почему буквы Ш и Ч обозначены как Sh и Ch, а букву Ж обозначили как J. Как рассказал корреспонденту Tengrinews.kz директор института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Ерден Кажыбек, доработкой алфавита занималась группа ученых.
Фотоколлаж Tengrinews.kz
- Не один человек это решал, там несколько ученых работали. Я сам считаю, что букву Ж обозначили как J, потому что там есть соответствующая буква, и целесообразна будет позиция "один звук - одна буква", - пояснил Кажыбек.
Он также ответил на вопрос об одинаковых заглавных буквах І (и, й), І (і) и о том, почему в казахском алфавите на латинице не будет буквы Ц.
- В алфавите не может быть все идеальным. Люди же поймут, там контексты будут. Главное - должна быть грамотная система обозначения. Некоторые вот такие моменты - некоторые схожести будут ясно отличаться при чтении. Это не глобальная проблема. И нужно отметить, что этот алфавит гораздо более легкий по сравнению с кириллицей. Просто мы привыкли использовать кириллицу, и она нам пока удобна. Президент в начале поручил сделать алфавит с диграфами, было учтено мнение народа. Далее мы три-четыре месяца исследовали те стороны, которые были неудобными в использовании для народа. Это доказывает, что мнение народа всегда учитывается. Первый вариант для многих показался сложным, но сейчас все уже привыкают. Цель - не просто смена букв, мы должны систему казахского языка исправлять и правильно писать на казахском. Буква Ц существует только в русском языке. Т+С получается Ц, - сказал Ерден Кажыбек.
Помимо этого, Кажыбек рассказал, возможны ли изменения и этого варианта казахского алфавита в будущем.
- Этот вариант делался очень оперативно. Насчет изменения скажу так: когда алфавит полностью войдет в обиход, там, наверное, при необходимости можно будет сделать другие изменения. Потому как Глава государства в первую очередь думает о благе народа, - продолжил собеседник.
Отвечая на вопрос о схожести казахского и турецкого алфавитов, Кажыбек отметил, что оба они разработаны на основе латинского алфавита.
Ранее Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице.
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