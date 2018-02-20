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Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш, Ч и Ц рассказал разработчик

20 февраля 2018, 12:02 |  Общество

Один из разработчиков обновленного казахского алфавита на латинице рассказал, почему буквы Ш и Ч обозначены как Sh и Ch, а букву Ж обозначили как J. Как рассказал корреспонденту Tengrinews.kz директор института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Ерден Кажыбек, доработкой алфавита занималась группа ученых.

Фотоколлаж Tengrinews.kz

- Не один человек это решал, там несколько ученых работали. Я сам считаю, что букву Ж обозначили как J, потому что там есть соответствующая буква, и целесообразна будет позиция "один звук - одна буква", - пояснил Кажыбек.

Он также ответил на вопрос об одинаковых заглавных буквах І (и, й), І (і) и о том, почему в казахском алфавите на латинице не будет буквы Ц.

- В алфавите не может быть все идеальным. Люди же поймут, там контексты будут. Главное - должна быть грамотная система обозначения. Некоторые вот такие моменты - некоторые схожести будут ясно отличаться при чтении. Это не глобальная проблема. И нужно отметить, что этот алфавит гораздо более легкий по сравнению с кириллицей. Просто мы привыкли использовать кириллицу, и она нам пока удобна. Президент в начале поручил сделать алфавит с диграфами, было учтено мнение народа. Далее мы три-четыре месяца исследовали те стороны, которые были неудобными в использовании для народа. Это доказывает, что мнение народа всегда учитывается. Первый вариант для многих показался сложным, но сейчас все уже привыкают. Цель - не просто смена букв, мы должны систему казахского языка исправлять и правильно писать на казахском. Буква Ц существует только в русском языке. Т+С получается Ц, - сказал Ерден Кажыбек.

Помимо этого, Кажыбек рассказал, возможны ли изменения и этого варианта казахского алфавита в будущем.

- Этот вариант делался очень оперативно. Насчет изменения скажу так: когда алфавит полностью войдет в обиход, там, наверное, при необходимости можно будет сделать другие изменения. Потому как Глава государства в первую очередь думает о благе народа, - продолжил собеседник.

Отвечая на вопрос о схожести казахского и турецкого алфавитов, Кажыбек отметил, что оба они разработаны на основе латинского алфавита.

Ранее Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице.
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Комментарии к новости

Гога
Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,...




Отправлено: 20.02.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему сразу нельзя было просто взять за основу английский вариант алфавита, а также сочетание букв и звуков, просто добавив специфические буквы казахского алфавита, а не переделывать и оправдываться кучу раз

Alfavit
Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,...




Отправлено: 20.02.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Нет , незя. Деньги выделены на много лет вперед. Будут мозг всем ..... много раз. Когда приняли закон, не кто понятие не имел. как будет выглядить алфавит. Через десять лет в стране ваще не кто не будет знать как правильно писать не на казахском не на латинице.

Читатель 1
Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,...




Отправлено: 20.02.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё для народа, тут и там упоминается народ)))

гость
Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,...




Отправлено: 20.02.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
букву Я на латинице как писать будем ?

кустанаец 1
Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,...




Отправлено: 20.02.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не проще ли запретить миграцию казахов из страны с помощью закона , а не заниматься отуплением молодежи в сфере образования и культуры .

кустанаец 1
Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,...




Отправлено: 20.02.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В любой другой стране этот вопрос бы вынесли на обсуждение с населением или на референдум , но только не здесь .

§ Ла-Коста
Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,...
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 20.02.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для запоминания ЦИ и ЦЫ было словосочетание, которое теперь звучит так: "ТСЫТС, ТСЫПЛЕНОК, ТСЫГАН на ТСЫПОЧКАХ".... :-P
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Аргынтинец
Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,...




Отправлено: 20.02.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Цель - не просто смена букв, мы должны систему казахского языка исправлять и правильно писать на казахском. Буква Ц существует только в русском языке. Т+С получается Ц, - сказал Ерден Кажыбек.


Перед буквами e, i, y и дифтонгами ae, oe c произносится как русское ц. Например:
cerebrum [церебрум] –мозг,
citus [цитус] – быстрый,
cytus [цитус] – клетка,
caecitas [цэцитас] – слепота,
coeptum [цэптум] – начало.
Подробнее: krasgmu.net/publ/uchebnye_materialy/obuchajushhie_materialy/latinskij_jazyk_fonetika/11-1-0-39
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Пспс Наука, она такая! Трудная! :lol: :lol: :lol:

§ Макарыч
Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 20.02.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо понимать, что одной буквой i объединили кириллические буквы и,й и i?
Ну что ж, поздравляю, теперь звук i умрет. На письме будет все выглядеть как сейчас для скорости иногда все i на и заменяют:
Серик, сени туған күниңмен құттықтаймын. Сиздерге бақыт пен денсаулық тилеймин.
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