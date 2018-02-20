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Сергей_я
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Ксюша: Это что даже в примерочных кабинках камеры, мы же там раздеваемся! Это получается продавцы, охранники и их знакомые могут просто сидеть и смотреть как мы обнажаемся. Надеюсь эти видео...
20.02.18 10:20
Сергей_я
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев
Макарыч: По прежнему сохраняется вопрос: в алфавите нет букв Я, Ю, Ц, Щ, Э, Ё А зачем они там нужны? Это ж русские буквы. А алфавит то казахский. Ой, точнее латинский. Этих букв нету ни в...
20.02.18 10:18
Макарыч
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев
По прежнему сохраняется вопрос: в алфавите нет букв Я, Ю, Ц, Щ, Э, Ё С 2021 года планируют начать выдавать удостоверения личности и паспорта исключительно на латинице. Как будут выглядеть имена,...
20.02.18 10:11
Затоболец
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев
Буквы У І как писать? Что за бред. Букву У писать как U или OO. Букву і как писать? Так она же потеряется и будет читаться как И
20.02.18 09:57
неравнодушная
Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты
Ксюша: Это получается продавцы, охранники и их знакомые могут просто сидеть и смотреть как мы обнажаемся. да и показываете нулевой размер груди? смешно все это. :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
20.02.18 09:56
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Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев

20 февраля 2018, 09:40 |  Государство

Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице, передает Tengrinews.kz. О подписании соответствующего указа сообщается на сайте Акорды.

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569 "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 50-51-52, ст. 326) следующее изменение: алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, утвержденный названным указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.

Отметим, что в новом варианте отсутствуют апострофы и появились диакритические знаки - акуты. Изменено правописание букв Ш, Ч, Ә, Ғ, Ң, Ө, Ү, У на латинице.

Прошлый вариант алфавита выглядит следующим образом:
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Комментарии к новости

...
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...




Отправлено: 20.02.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
U надо заменить на букву у. чтобы читалась русская у

§ Макарыч
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 616
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 20.02.18 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же первая книга авторства Назарбаева Н.А. уже выпущенная на латинице? )))) Переиздавать будут?
Профайл

* Затоболец
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 20.02.18 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буквы У І как писать? Что за бред.
Букву У писать как U или OO.
Букву і как писать? Так она же потеряется и будет читаться как И
Профайл

§ Макарыч
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 616
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 20.02.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прежнему сохраняется вопрос: в алфавите нет букв Я, Ю, Ц, Щ, Э, Ё
С 2021 года планируют начать выдавать удостоверения личности и паспорта исключительно на латинице. Как будут выглядеть имена, фамилии людей, содержащие эти буквы?

Уважаемая редакция. Вот вас разные вопросы заботят. Озаботьтесь и этим тоже. Вам и вашим детям ведь тоже придется паспорта и удостоверения получать в новом виде!!!
Неужели нет среди вас Эдуардов Яковлевичей Цаплиных, которых этот вопрос должен задеть за живое? )))))))))
Профайл

* Сергей_я
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2381
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 20.02.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
По прежнему сохраняется вопрос: в алфавите нет букв Я, Ю, Ц, Щ, Э, Ё

А зачем они там нужны? Это ж русские буквы. А алфавит то казахский. Ой, точнее латинский. Этих букв нету ни в английском ни в немецком языке. Но это не мешает в паспортах писать наши фамилии и имена.
Профайл

Гость
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев




Отправлено: 20.02.18 - 10:22
Комментарий проходит проверку.

* Затоболец
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 20.02.18 - 10:25
Комментарий проходит проверку.
Профайл

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