Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице, передает Tengrinews.kz. О подписании соответствующего указа сообщается на сайте Акорды.
1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569 "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 50-51-52, ст. 326) следующее изменение: алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, утвержденный названным указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.
Отметим, что в новом варианте отсутствуют апострофы и появились диакритические знаки - акуты. Изменено правописание букв Ш, Ч, Ә, Ғ, Ң, Ө, Ү, У на латинице.
Прошлый вариант алфавита выглядит следующим образом:
Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты
Ксюша: Это что даже в примерочных кабинках камеры, мы же там раздеваемся! Это получается продавцы, охранники и их знакомые могут просто сидеть и смотреть как мы обнажаемся. Надеюсь эти видео...
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев
Макарыч: По прежнему сохраняется вопрос: в алфавите нет букв Я, Ю, Ц, Щ, Э, Ё А зачем они там нужны? Это ж русские буквы. А алфавит то казахский. Ой, точнее латинский. Этих букв нету ни в...
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев
По прежнему сохраняется вопрос: в алфавите нет букв Я, Ю, Ц, Щ, Э, Ё С 2021 года планируют начать выдавать удостоверения личности и паспорта исключительно на латинице. Как будут выглядеть имена,...
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев
Буквы У І как писать? Что за бред. Букву У писать как U или OO. Букву і как писать? Так она же потеряется и будет читаться как И
Ксюша: Это получается продавцы, охранники и их знакомые могут просто сидеть и смотреть как мы обнажаемся. да и показываете нулевой размер груди? смешно все это. :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P