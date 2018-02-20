Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев

Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице, передает Tengrinews.kz. О подписании соответствующего указа сообщается на сайте Акорды.

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569 "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 50-51-52, ст. 326) следующее изменение: алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, утвержденный названным указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.

Отметим, что в новом варианте отсутствуют апострофы и появились диакритические знаки - акуты. Изменено правописание букв Ш, Ч, Ә, Ғ, Ң, Ө, Ү, У на латинице.

Прошлый вариант алфавита выглядит следующим образом: