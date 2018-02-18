Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы

В городе Анжеро-Судженск (Кемеровская область) во время празднования Масленицы мужчина упал со столба, сообщает Tengrinews.kz. Видео инцидента опубликовал в YouTube пользователь Евгений Глушаченко.

Как пишет "Газета Кемерова", молодой человек вызвался проходить испытание первым. Он добрался до вершины, но сорвался во время спуска. Мужчину сразу же увезли на скорой, которая дежурила на празднике. Он попал в реанимацию. Позже стало известно, что состояние мужчины оценивается как тяжелое.

"У 28-летнего пострадавшего диагностирован перелом ребер и перелом лопатки. Ему сделали компьютерную томограмму мозга - на данный момент все в порядке, однако травмы такого рода могут проявляться в течение суток-двух. Он находится под строжайшим наблюдением и в процессе обследования. Мужчина в сознании", - сообщил изданию источник в медицинских кругах.

Очевидцы сообщают, что после случившегося праздник завершился.

В Костанае программа празднования Масленицы такого экстрима, как лазание по столбу, не предполагает. Но всё равно - будьте осторожны! Начало праздника - в 14:00.

Как в Костанае отметят Масленицу