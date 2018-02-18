В городе Анжеро-Судженск (Кемеровская область) во время празднования Масленицы мужчина упал со столба, сообщает Tengrinews.kz. Видео инцидента опубликовал в YouTube пользователь Евгений Глушаченко.
Как пишет "Газета Кемерова", молодой человек вызвался проходить испытание первым. Он добрался до вершины, но сорвался во время спуска. Мужчину сразу же увезли на скорой, которая дежурила на празднике. Он попал в реанимацию. Позже стало известно, что состояние мужчины оценивается как тяжелое.
"У 28-летнего пострадавшего диагностирован перелом ребер и перелом лопатки. Ему сделали компьютерную томограмму мозга - на данный момент все в порядке, однако травмы такого рода могут проявляться в течение суток-двух. Он находится под строжайшим наблюдением и в процессе обследования. Мужчина в сознании", - сообщил изданию источник в медицинских кругах.
Очевидцы сообщают, что после случившегося праздник завершился.
В Костанае программа празднования Масленицы такого экстрима, как лазание по столбу, не предполагает. Но всё равно - будьте осторожны! Начало праздника - в 14:00.
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Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы
На вацап уже присылали видео чуть более подробное с самим моментом падения в деталях... Ужас просто... Как бы то ни было - всех православных форумчан с начало Великого Поста!
образование не играет значения: Ну хоть кто то ником обозначил правду о Казахстане. :lol:
думай прежде чем говорить: отсеивают на ент Интересно, а где те тогда которых не отсеяли. Судя по всему у них вообще жизнь не удалась? Так ведь получается из твоего песнопения. Как так? Это...
Рутений: Хм... Попробую обьяснить тебе, как полагается, на пальцах. Похоже по другому никак.. Давечи, соседка моя жалилась, что баурсаки не умеет печь. Она и готовить не умеет, но главное что...
362: 112: два ... это сила!да!