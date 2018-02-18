Быстрее не бывает

Форум
Volonter
Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы
На вацап уже присылали видео чуть более подробное с самим моментом падения в деталях... Ужас просто... Как бы то ни было - всех православных форумчан с начало Великого Поста!
18.02.18 21:52
ордынец
Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России – сенатор Бахтиярулы
образование не играет значения: Ну хоть кто то ником обозначил правду о Казахстане. :lol:
18.02.18 21:29
ордынец
Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России – сенатор Бахтиярулы
думай прежде чем говорить: отсеивают на ент Интересно, а где те тогда которых не отсеяли. Судя по всему у них вообще жизнь не удалась? Так ведь получается из твоего песнопения. Как так? Это...
18.02.18 21:22
362
Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России – сенатор Бахтиярулы
Рутений: Хм... Попробую обьяснить тебе, как полагается, на пальцах. Похоже по другому никак.. Давечи, соседка моя жалилась, что баурсаки не умеет печь. Она и готовить не умеет, но главное что...
18.02.18 21:15
ордынец
Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали Олимпиады достались другим странам
362: 112: два ... это сила!да!
18.02.18 21:13
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы

Tengrinews.kz

18 февраля 2018, 10:38 |  Происшествия

В городе Анжеро-Судженск (Кемеровская область) во время празднования Масленицы мужчина упал со столба, сообщает Tengrinews.kz. Видео инцидента опубликовал в YouTube пользователь Евгений Глушаченко.

Как пишет "Газета Кемерова", молодой человек вызвался проходить испытание первым. Он добрался до вершины, но сорвался во время спуска. Мужчину сразу же увезли на скорой, которая дежурила на празднике. Он попал в реанимацию. Позже стало известно, что состояние мужчины оценивается как тяжелое.

"У 28-летнего пострадавшего диагностирован перелом ребер и перелом лопатки. Ему сделали компьютерную томограмму мозга - на данный момент все в порядке, однако травмы такого рода могут проявляться в течение суток-двух. Он находится под строжайшим наблюдением и в процессе обследования. Мужчина в сознании", - сообщил изданию источник в медицинских кругах.

Очевидцы сообщают, что после случившегося праздник завершился.

В Костанае программа празднования Масленицы такого экстрима, как лазание по столбу, не предполагает. Но всё равно - будьте осторожны! Начало праздника - в 14:00.

Как в Костанае отметят Масленицу
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
18.02.18 18:01 "Чтоб Масленица почаще была!" - как в Костанае прошли народные гуляния
18.02.18 15:24 Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали Олимпиады достались другим странам
18.02.18 13:11 Японка придумала остроумный способ оградить ребенка от видеоигр
18.02.18 11:12 Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого канала
18.02.18 09:49 Обратить внимание на проблемы службы пожаротушения призвали мажилисмены на примере Костаная
17.02.18 20:22 Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика
17.02.18 14:25 Основам программирования детей будем обучать уже в начальных классах – Жумагалиев
17.02.18 13:26 Нормы для использования дронов планируют принять в Казахстане
17.02.18 12:30 500 тысяч карманных календариков собрала жительница Костаная за полвека
17.02.18 11:40 "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат Аханов дал показания в суде

Комментарии к новости

Аладьев
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы




Отправлено: 18.02.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот блин! Чуть не упал. :-(

неравнодушная
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы




Отправлено: 18.02.18 - 10:46
Комментарий удален модератором.

ордынец
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы




Отправлено: 18.02.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Масленицу запретить, столбы спилить.
Но самое интересное-каким боком к нам эта новость?

Народный контроль
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы




Отправлено: 18.02.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А страховка где была? Это же откровенное нарушение техники безопасности! На татаро-башкирском сабантуе ребят страховали страховочными канатами. Или по российскому обыкновению прежде всего намаслились ???

Пеньковский
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы




Отправлено: 18.02.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ни чё. Как говорится, первый блин комом. За то теперь он приз получит, глядишь ещё и микроволновка обломится. А организаторов праздника привлечь к ответственности, за предоставление услуги не отвечающей требованиям безопасности.

любопытный
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы




Отправлено: 18.02.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

вчкушка, ты завалишь уже свой желчный рот блинами?

§ КГСПС
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 18.02.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то сдаётся мне, казачок то засланый! Это во сколько они праздновать начали, если в 10:38 новость уже появилась у нас? Прошлогодний фейк похоже.
Профайл

аншлаг и ко
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы




Отправлено: 18.02.18 - 13:19
Комментарий удален модератором.

§ Volonter
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1384
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 18.02.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На вацап уже присылали видео чуть более подробное с самим моментом падения в деталях... Ужас просто...
Как бы то ни было - всех православных форумчан с начало Великого Поста!
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 126
Пользователей: 0
Всего: 126

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх