Как в Костанае отметят Масленицу
Татьяна НАЗАРУК
В этом году костанайцев на Масленицу традиционно будут развлекать ведущие в образах Скомороха и Матрешки. Праздничные гуляния в пройдут в воскресенье, 18 февраля, на сцене в Сити-центре.
Фото из архива "НГ"
Начало программы намечено на 14.00. Рассчитана она на два часа песен, танцев, юмористических зарисовок и конкурсов.
Костанайцев пригласят поучаствовать в кулачных боях, перетягивании каната, конкурсе «Петушиные бои» и т.д.
В программе Масленицы указано, что костанайцев будут угощать блинами. У сцены развернется праздничная торговля.
- Мы поставим чучело Масленицы, поводим около него обрядовый хоровод, будем создавать празднично-весеннее настроение, - рассказала «НГ» директор ДК «Мирас» Светлана ПЕТРОВА. - Чучело будем сжигать минута в минуту, как условились. Потому что каждый год много людей приходят посмотреть именно на сожжение чучела.
Символ Зимы, чучело Масленицы, сожгут под конец праздничной программы - в 16.00.
Организаторами праздника в этом году выступили ДК «Мирас» и Русский драматический театр.
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