Как в Костанае отметят Масленицу

В этом году костанайцев на Масленицу традиционно будут развлекать ведущие в образах Скомороха и Матрешки. Праздничные гуляния в пройдут в воскресенье, 18 февраля, на сцене в Сити-центре.

Фото из архива "НГ"

Начало программы намечено на 14.00. Рассчитана она на два часа песен, танцев, юмористических зарисовок и конкурсов.

Костанайцев пригласят поучаствовать в кулачных боях, перетягивании каната, конкурсе «Петушиные бои» и т.д.

В программе Масленицы указано, что костанайцев будут угощать блинами. У сцены развернется праздничная торговля.

- Мы поставим чучело Масленицы, поводим около него обрядовый хоровод, будем создавать празднично-весеннее настроение, - рассказала «НГ» директор ДК «Мирас» Светлана ПЕТРОВА. - Чучело будем сжигать минута в минуту, как условились. Потому что каждый год много людей приходят посмотреть именно на сожжение чучела.

Символ Зимы, чучело Масленицы, сожгут под конец праздничной программы - в 16.00.

Организаторами праздника в этом году выступили ДК «Мирас» и Русский драматический театр.