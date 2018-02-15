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drakon
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15.02.18 21:39
Читатель 1
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
На первое фото посмотрите... выражение мммм...лица(подразумевается не это слово) ни о чём не говорит??? (впечатление, что результат известен был)
15.02.18 21:15
стрелочник
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
Неужели вы наивно думаете,что судья самостоятельно принимал решение по такому резонансному делу?
15.02.18 21:15
Гость
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15.02.18 21:12
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
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Как в Костанае отметят Масленицу

Татьяна НАЗАРУК

15 февраля 2018, 15:40 |  Культура

В этом году костанайцев на Масленицу традиционно будут развлекать ведущие в образах Скомороха и Матрешки. Праздничные гуляния в пройдут в воскресенье, 18 февраля, на сцене в Сити-центре.

Фото из архива "НГ"

Начало программы намечено на 14.00. Рассчитана она на два часа песен, танцев, юмористических зарисовок и конкурсов.

Костанайцев пригласят поучаствовать в кулачных боях, перетягивании каната, конкурсе «Петушиные бои» и т.д.

В программе Масленицы указано, что костанайцев будут угощать блинами. У сцены развернется праздничная торговля.

- Мы поставим чучело Масленицы, поводим около него обрядовый хоровод, будем создавать празднично-весеннее настроение, - рассказала «НГ» директор ДК «Мирас» Светлана ПЕТРОВА. - Чучело будем сжигать минута в минуту, как условились. Потому что каждый год много людей приходят посмотреть именно на сожжение чучела.

Символ Зимы, чучело Масленицы, сожгут под конец праздничной программы - в 16.00.

Организаторами праздника в этом году выступили ДК «Мирас» и Русский драматический театр.
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Комментарии к новости

§ yudjin
Re: Как в Костанае отметят Масленицу
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5100
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.02.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Символ весны, чучело Масленицы,

вообще-то чучело - это символ зимы с именем Марена... исправьте.

Тоже сделал:

имя придумал... в..ушка
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пенс
Re: Как в Костанае отметят Масленицу




Отправлено: 15.02.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
узнаю, узнаю вчкушку
:lol:

гость
Re: Как в Костанае отметят Масленицу




Отправлено: 15.02.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто ответит а почему так рано масленица в этом году????, ведь раньше отмечали в конце месяца??? И означает ли это что весна придет раньше????????

§ Victor Yang
Re: Как в Костанае отметят Масленицу
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10278
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.02.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пенс:
почему так рано масленица в этом году?

Она по лунному календарю отмечается.
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§ Горожанин_kst
Re: Как в Костанае отметят Масленицу
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.02.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
кто ответит

Масленица не имеет твердой даты и празднуется за 7 недель до Пасхи, выпадая на вторую половину февраля или первые дни марта. Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Как то так. В каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает эти праздники (да и некоторые другие) переходящими по дате.
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Аноним
Re: Как в Костанае отметят Масленицу




Отправлено: 15.02.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В 325 году на первом Вселенском соборе в Никее был решен вопрос с датой Пасхи. По постановлению собора, праздноваться она должна была в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи. Таким образом, христианская Пасха является праздником «передвижным» - в рамках временного периода с 22 марта по 25 апреля (с 4 апреля по 8 мая по новому стилю).

А Пасхе предшествуют 7 недель Великого Поста. А Великому Посту предшествует сырная (мясопустная, без мяса) седмица, в народе - Масленичная неделя. Начинается подготовка к Великому Посту, мясо в эти 7 дней уже не употребляется, разрешены рыба, яйца, молочные продукты (масло, сыры, сметана). Поэтому Масленица так же, как и Пасха, каждый год наступает в разные даты.

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