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17.02.18 21:53
АЙтишница
Основам программирования детей будем обучать уже в начальных классах – Жумагалиев
Комп, как Вы пишите - это не программирование, это работа оператора чаще, чем иное. Искусство программирования - это искусство мышления и знания методик мышления, умение моделировать те или иные...
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17.02.18 21:12
АЙтишница
Основам программирования детей будем обучать уже в начальных классах – Жумагалиев
Фортран уже прошлое... Есть в том числе и обучающие программы. Но у меня был "богатейший" опыт по тому как обучали моих детей, складывали часами шестнадцатеричные числа... А программа есть...
17.02.18 21:06
гость
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Основам программирования детей будем обучать уже в начальных классах – Жумагалиев

17 февраля 2018, 14:25 |  Государство

Перемены коснутся и высшего образования. Вузы получат академическую свободу, что позволит с предприятиями и программистами вместе формировать учебную программу, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото с сайта healthcaredailyonline.com

В рамках программы "Цифровой Казахстан" планируется обучать детей IT уже в начальных классах, сообщил заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев.

"Думаю, после утверждения программы "Цифровой Казахстан" главой государства будут определены чёткие направления, которые мы все будем реализовывать. Необходимо все свои усилия максимально направить на реализацию программы. Без умных людей нам очень сложно будет реализовать эту программу, каждый из нас понимает и уже работает над этим. С МОН в рамках коллегии проводили встречу с ректорами и чётко поняли для себя, что сегодня меняется программа и уже в начальных классах будут обучать программированию, развивать IT-навыки у детей", – сказал Аскар Жумагалиев на коллегии Министерства информации и коммуникаций.

Он рассказал, что учебная программа в школах будет изменена и неиспользуемые языки программирования исключат. Перемены затронут и высшее образование.

"Необходимо МИК с IT-сообществом начать участвовать в подготовке учебных программ. МОН прорабатывают такую систему, когда у вузов будет академическая свобода. Это означает, что промышленники и IT-сообщество смогут формировать эти учебные программы и здесь необходимо приложить максимум усилий, чтобы студенты, обучившись, приходили на производство готовыми специалистами. Это работа не только образовательных учреждений, но и предприятий, и специалистов. Здесь, думаю, есть внутренние резервы и мы приложим максимум усилий", – заявил вице-премьер.

Вице-премьер также рассказал, что 50% всех справок, выдаваемых населению через ЦОНы, портал электронного правительства, будут исключены за счёт интеграции систем.

"Два миллиона справок мы уже исключили. 18 миллионов справок мы до конца года должны исключить, но для этого необходимо провести интеграцию", – пояснил он.

МИК продолжит работу и по внедрению проактивных услуг. К примеру, услугой по регистрации рождения ребёнка уже воспользовались 17 тысяч женщин.

30 декабря прошлого года сообщалось, что в Казахстане реализовали проект по заказу свидетельства о рождении ребёнка через SMS. Теперь заявления на регистрацию новорождённых поступают автоматически благодаря интеграции информационных систем.
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Комментарии к новости

1952/Доктор СИЗО
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...




Отправлено: 17.02.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эко как вас прорвало министры и зам.министры. Носитесь по кругу на лужайке и соревнуетесь друг перед другом, кто выше за мячиком подпрыгнет. Весь айтишный мир над вами потешается. Они то знают на 100 процентов, что самые надежные носители информации в архивах. Это бумажные носители. Вчера на алау видел, как она бабенка из управлении культур мультур изгалялась. Требовала, что бы кассиры в филармонии в цифровом виде заносили в компьютер филармонии. Кто пришел- бюджетники или вольнонаемные, сколько детей привел, почем билеты брал. На какие концерты приходили зрители. Осталось только кнопки в стулья встроить. Оценки давать каждому домбристу или хористу по каждому выступлению. На учет брать артистов, не пользующихся спросом у зрителей.

АЙтишница
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...




Отправлено: 17.02.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не смешите нас , программирование начинается в том числе и с математической логике, это не бряцание по клавишам , а наука мыслить .
Программа Занкова для начальных классов в какой-то мере обеспечивала обучению основам логики.
А клавиши и т.д. -это дети часто сами очень быстро осваивают .

шолом вам
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...




Отправлено: 17.02.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
АЙтишница:
Не смешите нас , программирование начинается в том числе и с математической логике, это не бряцание по клавишам

А кто смешит? Большие люди сказали - на пальцах объяснять, вот и будут, на пальцах.

§ Victor Yang
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10299
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.02.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
АЙтишница:
программирование начинается в том числе и с математической логике

Ещё в этом возрасте ребёнку можно объяснить, что компьютер понимает только чёткие команды. Был такой комикс в "Энциклопедии профессора Фортрана":
Профайл

§ Медный
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1762
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.02.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Энциклопедия

Кто же остановит волевым решением (как у нас принято) эту всю чушь?
Английский учим, теперь программирование - хотим видать составить конкуренцию индийцам :-o
Профайл

§ 112
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9458
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.02.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
же остановит волевым решением (как у нас принято) эту всю чушь?
Английский учим, теперь программирование - хотим видать составить конкуренцию

Дорогуша..
Я до 36ти лет не имел понятия что такое комп..
Ты этому обучился в свои 22..
Так почему ты против , чтобы кто то учился этому еще раньше, зависть?
Профайл

Незваный гость
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...




Отправлено: 17.02.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основам логики научите сначала. Я не имею ввиду конъюнкцию, дизъюнкию, итерацию. Научите хотя бы элементарным логическим конструкциям: если... то... иначе. Это знание реально пригодится.

АЙтишница
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...




Отправлено: 17.02.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фортран уже прошлое.... Есть в том числе и обучающие программы. Но у меня был "богатейший" опыт по тому как обучали моих детей, складывали часами шестнадцатеричные числа...
А программа есть ? А учебники, а методики?
Без основ математической логики, знаний определенныъ разделов математики никогда не добьются качественного обучения! У нас до сих пор многие не знают как правильно нажимать две клавиши одновременно! Не знают назначение клавиш и очень любят за мышь держаться ))) Видимо предполагается какой -то ликбез , увидим.

АЙтишница
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...




Отправлено: 17.02.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комп, как Вы пишите - это не программирование, это работа оператора чаще, чем иное.
Искусство программирования - это искусство мышления и знания методик мышления, умение моделировать те или иные процессы с помощью средств программирования (языков и т.д. )
И очень важно умение составить алгоритмы решения задач любых ,зная каким из средств будет исполнена та или иная задача.
Теоретическое программирование , комбинаторная математика, теория алгоритмов, теория автоматов, синтаксис и семантика языков программирования. умение самому писать компилляторы и т.д. В просто использование уже имеющегося средства -это не самое важное знание в этой области. Про киберзащиту - это больная тема о ней в школе вряд ли говорят. и кстати без английского языка в программировании делать просто нечего!

Гость
Основам программирования детей будем обучать уже в начальных классах – Жумагалиев




Отправлено: 17.02.18 - 21:26
Комментарий проходит проверку.

Гость
Основам программирования детей будем обучать уже в начальных классах – Жумагалиев




Отправлено: 17.02.18 - 21:49
Комментарий проходит проверку.

Гость
Основам программирования детей будем обучать уже в начальных классах – Жумагалиев




Отправлено: 17.02.18 - 22:10
Комментарий проходит проверку.

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