Перемены коснутся и высшего образования. Вузы получат академическую свободу, что позволит с предприятиями и программистами вместе формировать учебную программу, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото с сайта healthcaredailyonline.com

В рамках программы "Цифровой Казахстан" планируется обучать детей IT уже в начальных классах, сообщил заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев.

"Думаю, после утверждения программы "Цифровой Казахстан" главой государства будут определены чёткие направления, которые мы все будем реализовывать. Необходимо все свои усилия максимально направить на реализацию программы. Без умных людей нам очень сложно будет реализовать эту программу, каждый из нас понимает и уже работает над этим. С МОН в рамках коллегии проводили встречу с ректорами и чётко поняли для себя, что сегодня меняется программа и уже в начальных классах будут обучать программированию, развивать IT-навыки у детей", – сказал Аскар Жумагалиев на коллегии Министерства информации и коммуникаций.

Он рассказал, что учебная программа в школах будет изменена и неиспользуемые языки программирования исключат. Перемены затронут и высшее образование.

"Необходимо МИК с IT-сообществом начать участвовать в подготовке учебных программ. МОН прорабатывают такую систему, когда у вузов будет академическая свобода. Это означает, что промышленники и IT-сообщество смогут формировать эти учебные программы и здесь необходимо приложить максимум усилий, чтобы студенты, обучившись, приходили на производство готовыми специалистами. Это работа не только образовательных учреждений, но и предприятий, и специалистов. Здесь, думаю, есть внутренние резервы и мы приложим максимум усилий", – заявил вице-премьер.

Вице-премьер также рассказал, что 50% всех справок, выдаваемых населению через ЦОНы, портал электронного правительства, будут исключены за счёт интеграции систем.

"Два миллиона справок мы уже исключили. 18 миллионов справок мы до конца года должны исключить, но для этого необходимо провести интеграцию", – пояснил он.

МИК продолжит работу и по внедрению проактивных услуг. К примеру, услугой по регистрации рождения ребёнка уже воспользовались 17 тысяч женщин.

30 декабря прошлого года сообщалось, что в Казахстане реализовали проект по заказу свидетельства о рождении ребёнка через SMS. Теперь заявления на регистрацию новорождённых поступают автоматически благодаря интеграции информационных систем.