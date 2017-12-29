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да
Могут ли полицейские штрафовать водителей без видеодоказательств
лимон: может не каирбекова, а все-таки карбышева? карбышева. перепутал я уже запутался в улицах да и редко стал гонять по ним .
29.12.17 20:05
знаток
И карнавальные маски по кругу, по кругу
ТАНОМИ: "А что ты сделал для Родины? отличный вопрос для ренегата
29.12.17 19:28
112
Могут ли полицейские штрафовать водителей без видеодоказательств
Таро: Разворот и поворот налево - эт Там у нас в Рудном двойные дороги, например с одной на другую надо. Но мне и водятелы профессионалы сказали что я нарушил..
29.12.17 19:11
112
И карнавальные маски по кругу, по кругу
Директор Пляжа: Скажи спасибо трем предателям, сл Не нужно сказок про трех богатырей только, пропивших огромную и крепкую страну.. Только этого пафоса не хватало.. Мы все советские люди тогда...
29.12.17 19:09
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
Алё гагаж :lol: :lol: :lol: При приезде в первом лагере приёма, при регистрации не можешь выбрать ни имени ни фамилии, отчество отпадает автоматически (в некоторых регистрационных документах...
29.12.17 18:33
Taurus
Флуд и оффтопик (14735)
Продолжение темы здесь
11.01.14 18:09
Taurus
Флуд и оффтопик (часть 2) (13610)
Продолжение темы здесь
01.04.17 22:52
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (9879)
Алё гагаж :lol: :lol: :lol: При приезде в первом лагере приёма, при регистрации не можешь выбрать ни имени ни фамилии, отчество отпадает автоматически (в некоторых регистрационных документах...
29.12.17 18:33
1952/доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3) (9391)
В детстве первый раз услышал песню в исполнении Кобзона. Бухенвальдский набат. С тех пор не отпускает дрожь, когда слушаю эту песню. Мне кажется, что каждый немец должен иметь эту песню в качестве...
29.12.17 14:26
И че
Ваши вопросы редакции и сообществу (2518)
Всем здравствуйте!Чем сыпят наши дороги,что это?Машина только с мойки,вся в грязи!Одежда вся в грязи,причем эту грязь сложно отмывать и чистить!Дома грязь,какая то соль,кошмар!Может не стоит ...
26.12.17 11:23
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Первые казахстанцы получили государственные услуги проактивным способом

29 декабря 2017, 18:23 |  Государство

Сегодня, 29 декабря, госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Национальные информационные технологии» запустила пилотный проект по оказанию в проактивном формате услуг по рождению ребенка. Теперь заявления на регистрацию рождения новых граждан поступают автоматически, благодаря интеграции информационных систем, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Сразу после рождения ребенка родителям будет поступать SMS-сообщение с поздравлением, а также предложением получить государственную услугу по регистрации рождения малыша. Все сведения портал электронного правительства будет подтягивать из информационных систем различных госорганов, а недостающие - запрашивать у услугополучателя через SMS-сообщения. Пилотный проект по оказанию проактивных услуг, связанных с рождением ребенка запущен во всех областях Казахстана

«В настоящее время после рождения ребенка родители вынуждены обращаться к оператору центра обслуживания населения для регистрации рождения и получения свидетельства, а также назначения пособий и постановки на очередь в детский сад. С запуском проактивного принципа оказания услуг по рождению казахстанцам больше не придется идти в ЦОН или пользоваться услугами портала электронного правительства. Все необходимые услуги он получит посредством SMS-сообщений. Однако для того, чтобы получать SMS от egov.kz необходимо осуществить привязку номера мобильного телефона к вашему ИИН в личном кабинете», - рассказал Мурат Жуманбай, директор департамента по связям с общественностью госкорпорации «Правительство для граждан».

В проактивном формате будет оказываться композитная услуга «Рождение ребенка». А это значит, что отправить по телефону можно будет и номер счета для оформления пособий по рождению и данные для постановки на очередь в детский сад. Заявителю останется только забрать готовое свидетельство о рождении или заказать его доставку на дом.
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