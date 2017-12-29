Первые казахстанцы получили государственные услуги проактивным способом

Сегодня, 29 декабря, госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Национальные информационные технологии» запустила пилотный проект по оказанию в проактивном формате услуг по рождению ребенка. Теперь заявления на регистрацию рождения новых граждан поступают автоматически, благодаря интеграции информационных систем, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Сразу после рождения ребенка родителям будет поступать SMS-сообщение с поздравлением, а также предложением получить государственную услугу по регистрации рождения малыша. Все сведения портал электронного правительства будет подтягивать из информационных систем различных госорганов, а недостающие - запрашивать у услугополучателя через SMS-сообщения. Пилотный проект по оказанию проактивных услуг, связанных с рождением ребенка запущен во всех областях Казахстана

«В настоящее время после рождения ребенка родители вынуждены обращаться к оператору центра обслуживания населения для регистрации рождения и получения свидетельства, а также назначения пособий и постановки на очередь в детский сад. С запуском проактивного принципа оказания услуг по рождению казахстанцам больше не придется идти в ЦОН или пользоваться услугами портала электронного правительства. Все необходимые услуги он получит посредством SMS-сообщений. Однако для того, чтобы получать SMS от egov.kz необходимо осуществить привязку номера мобильного телефона к вашему ИИН в личном кабинете», - рассказал Мурат Жуманбай, директор департамента по связям с общественностью госкорпорации «Правительство для граждан».

В проактивном формате будет оказываться композитная услуга «Рождение ребенка». А это значит, что отправить по телефону можно будет и номер счета для оформления пособий по рождению и данные для постановки на очередь в детский сад. Заявителю останется только забрать готовое свидетельство о рождении или заказать его доставку на дом.