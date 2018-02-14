Конькобежец Денис Кузин начал выступление на Олимпиаде с поражения

В 2013 году он выиграл чемпионат мира в Сочи на дистанции 1000 метров, а на Азиаде-2017 в Саппоро завоевал серебро и бронзу, передает Informburo.kz.

Стали известны новые медалисты XXIII зимних Олимпийских игр в конькобежном спорте у мужчин. На дистанции 1500 метров золото и серебро выиграли голландцы Кьелд Нуис (1:44.01) и Патрик Рост (1:44.86), а бронзу завоевал Мин Сок Ким из Южной Кореи (1:44.93).

Казахстанец Денис Кузин занял в этой гонке 30-е место (1:49.14), а его соотечественник Фёдор Мезенцев финишировал 28-м (1:48.23).

Денис Кузин / Фото Reuters

23 февраля Кузин будет бороться за медаль на дистанции 1000 метров.

Вчера, 12 февраля, начала своё выступление в Пхёнчхане и Екатерина Айдова, однако карагандинской конькобежке не удалось завоевать медаль на дистанции 1000 метров.

Также скоро стартуют на ОИ-2018 Роман Креч, Артём Крикунов (оба – 500 метров) и Станислав Палкин (1000 метров).

Тренирует сборную Казахстана бронзовая призёрка Олимпиады 1998 года в Нагано Людмила Прокашева.

Лидеры Олимпиады:

1. Германия – 9 медалей (золото – 5, серебро – 2, бронза – 2).

2. Голландия – 10 медалей (золото – 4, серебро – 4, бронза – 2).

3. Норвегия – 11 медалей (золото – 3, серебро – 5, бронза – 3).

4. Канада – 10 медалей (золото – 3, серебро – 4, бронза – 3).

5. США – 6 медалей (золото – 3, серебро – 1, бронза – 2).

6. Франция – 5 медалей (золото – 2, серебро – 1, бронза – 2).

7. Швеция – 3 медали (золото – 2, серебро – 1).

8. Австрия – 2 медали (золото – 2).

9. Италия – 3 медали (золото – 1, серебро – 1, бронза – 1).

10. Южная Корея – 2 медали (золото – 1, бронза – 1).

11. Россия – 5 медалей (серебро – 1, бронза – 4).

12. Япония – 3 медали (серебро – 1, бронза – 2).

13. Чехия – 2 медали (серебро – 1, бронза – 1).

14. Словакия, Австралия, Китай, Швейцария – по 1 медали (серебро – 1).

18. Финляндия – 2 медали (бронза – 2).

19. Казахстан – 1 медаль (бронза – 1).

Медальная копилка Казахстана в Пхёнчхане:

Бронза: Юлия Галышева (фристайл, могул).

Премиальные для казахстанских спортсменов:

Первое место – 250 000 долларов.

Второе место – 150 000 долларов.

Третье место – 75 000 долларов.

Аналогичное вознаграждение получат личные тренеры героев ОИ-2018.

Изначально перед Казахстаном была поставлена задача выступить на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане не хуже, чем в Сочи четыре года назад, то есть завоевать одну медаль любого достоинства.

С календарём ОИ-2018 можно ознакомиться здесь.