Конькобежец Денис Кузин начал выступление на Олимпиаде с поражения
В 2013 году он выиграл чемпионат мира в Сочи на дистанции 1000 метров, а на Азиаде-2017 в Саппоро завоевал серебро и бронзу, передает Informburo.kz.
Стали известны новые медалисты XXIII зимних Олимпийских игр в конькобежном спорте у мужчин. На дистанции 1500 метров золото и серебро выиграли голландцы Кьелд Нуис (1:44.01) и Патрик Рост (1:44.86), а бронзу завоевал Мин Сок Ким из Южной Кореи (1:44.93).
Казахстанец Денис Кузин занял в этой гонке 30-е место (1:49.14), а его соотечественник Фёдор Мезенцев финишировал 28-м (1:48.23).
Денис Кузин / Фото Reuters
23 февраля Кузин будет бороться за медаль на дистанции 1000 метров.
Вчера, 12 февраля, начала своё выступление в Пхёнчхане и Екатерина Айдова, однако карагандинской конькобежке не удалось завоевать медаль на дистанции 1000 метров.
Также скоро стартуют на ОИ-2018 Роман Креч, Артём Крикунов (оба – 500 метров) и Станислав Палкин (1000 метров).
Тренирует сборную Казахстана бронзовая призёрка Олимпиады 1998 года в Нагано Людмила Прокашева.
Лидеры Олимпиады:
1. Германия – 9 медалей (золото – 5, серебро – 2, бронза – 2).
2. Голландия – 10 медалей (золото – 4, серебро – 4, бронза – 2).
3. Норвегия – 11 медалей (золото – 3, серебро – 5, бронза – 3).
4. Канада – 10 медалей (золото – 3, серебро – 4, бронза – 3).
5. США – 6 медалей (золото – 3, серебро – 1, бронза – 2).
6. Франция – 5 медалей (золото – 2, серебро – 1, бронза – 2).
7. Швеция – 3 медали (золото – 2, серебро – 1).
8. Австрия – 2 медали (золото – 2).
9. Италия – 3 медали (золото – 1, серебро – 1, бронза – 1).
10. Южная Корея – 2 медали (золото – 1, бронза – 1).
11. Россия – 5 медалей (серебро – 1, бронза – 4).
12. Япония – 3 медали (серебро – 1, бронза – 2).
13. Чехия – 2 медали (серебро – 1, бронза – 1).
14. Словакия, Австралия, Китай, Швейцария – по 1 медали (серебро – 1).
18. Финляндия – 2 медали (бронза – 2).
19. Казахстан – 1 медаль (бронза – 1).
Медальная копилка Казахстана в Пхёнчхане:
- Бронза: Юлия Галышева (фристайл, могул).
Премиальные для казахстанских спортсменов:
- Первое место – 250 000 долларов.
- Второе место – 150 000 долларов.
- Третье место – 75 000 долларов.
Аналогичное вознаграждение получат личные тренеры героев ОИ-2018.
Изначально перед Казахстаном была поставлена задача выступить на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане не хуже, чем в Сочи четыре года назад, то есть завоевать одну медаль любого достоинства.
С календарём ОИ-2018 можно ознакомиться здесь.
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в акимате наверное есть "решальщики" таких предложений. от "жителей города".
Эти то улицы чем помешали??? Заняться больше нечем ?!
Ну и зачем эта новость? Костанаец что ли? Cколько их всего бежало то? 40? 8-) :-o :oops: :-P :-x :-x :-x :-o :-o
Бессовестный ! С таким призидентом и врагов не надо ! Сам первый враг у нашего народа !