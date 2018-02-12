В Костанайской области впервые скот будут вакцинировать против особо опасной инфекции - нодулярного дерматита
Галина ПЕТРЕНКО
В последние годы это заболевание активно регистрируется в РФ. Высок риск заноса инфекции в Костанайскую область как приграничную, отметил сегодня, 12 февраля, руководитель управления ветеринарии Берикжан КАЙЫПБАЙ на аппаратном совещании в облакимате.
Иллюстративное фото
Руководитель управления сообщил, что наряду с нодулярным дерматитом, во многих регионах России регистрируются также ринопневмония лошадей, африканская чума свиней — инфекции экзотические и для РФ, и для Казахстана. Но реальную угрозу для КРС в Костанайской области они представляют уже сейчас.
По данным ветслужбы, которая провела мониторинг, в последние 5 лет в крупных коневодческих хозяйствах области регистрируется ринопневмония лошадей. Один из признаков заболевания — аборты у конематок, количество которых достигает 80-90% и делает экономически невыгодным разведение животных.
В связи с тем, что инфекция в Казахстане относится к числу мало известных, патологические материалы, направленные в областную ветеринарную лабораторию, не исследовались - не было диагностикумов.
- В прошлом году заболевание регистрировалось уже в районах, не граничащих с Российской Федерацией — Аулиекольском, Костанайском, Сарыкольском, Амангельдинском, - сказал Берикжан Кайыпбай. - Во время вспышек этой болезни нами была апробирована схема лечения лошадей, получены эффективные результаты. При этом абортирование конематок снизилось до 20%.
В итоге минсельхоз одобрил заявку на профилактическую вакцинацию лошадей. Если в прошлом году вакцина для 40 000 голов была приобретена за счет средств областного бюджета, то в этом году 60 000 лошадей будут иммунизировать за счет средств республиканского бюджета.
- Вакцинацию будем проводить до полного благополучия, - сказал руководитель управления ветеринарии.
Что касается нодулярного дерматита, то впервые в РК он был выявлен в 2016-м году в Атырауской области, там пришлось уничтожить 1 500 голов крупного рогатого скота. Затем защитной зоной была объявлена Актюбинская область, где вакцинировали 100% поголовья КРС. Неблагополучной является и Оренбургская область, граничащая с Костанайской.
- В августе 2017 года в трех районах нашей области было зарегистрировано 115 больных животных, - благодаря раннему выявлению, изоляции и лечению весь скот выздоровел, - сказал Кайыпбай. - распространения инфекции не допущено.
Но одной из необходимых мер является 100% профилактическая вакцинация крупного рогатого скота. Для Костанайской области — это около 400 000 голов.
Иммунизацию планируют начать в марте.
Возбудители обоих заболеваний не опасны для человека, но инфекции наносят большой экономический урон животноводству. В случае с нодулярный дерматитом страдают животные как мясных пород, так и молочное стадо, значительно снижается продуктивность скота, возможен падеж.
Последние новости
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 0
Всего: 114
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее учредителями
707 -улыбнуло
Сегодня, 12 февраля, последний день приема вопросов населения перед отчетом акима Костанайской области
интересно -прием вопросов-,а в студии слабо напрямую отвечать на вопросы и алау прямой эфир организовать что бы люди из районов,сёл вопросы задавали,узнал бы жизнь народную получше а то эти...
Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии Вильчук, обвиняемой в смертельном ДТП
уже который раз советую не берите этих староверов-адвокатов,во многих последних делах их оправдание строится на то что их клиент не виноват и всё,где на лицо уголовщина,при этом они палец о палец не...
Так она действительно дочь Пархоменко? Того самого, что рулит заведением по ул.Темирбаева? Вот это жесть! Если дети прокуроров начнут безнаказано убивать людей, тогда этой стране вообще конец!...
Хохол: Присяга . Всё поведение и задачи которые требуют от военных , эт задачи для безмозглых роботов которые выражаются в тупом и беспрекословном выполнении приказа Ладно они служат своему...