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В Костанайской области впервые скот будут вакцинировать против особо опасной инфекции - нодулярного дерматита

Галина ПЕТРЕНКО

12 февраля 2018, 13:09 |  Государство

В последние годы это заболевание активно регистрируется в РФ. Высок риск заноса инфекции в Костанайскую область как приграничную, отметил сегодня, 12 февраля, руководитель управления ветеринарии Берикжан КАЙЫПБАЙ на аппаратном совещании в облакимате.

Иллюстративное фото

Руководитель управления сообщил, что наряду с нодулярным дерматитом, во многих регионах России регистрируются также ринопневмония лошадей, африканская чума свиней — инфекции экзотические и для РФ, и для Казахстана. Но реальную угрозу для КРС в Костанайской области они представляют уже сейчас.

По данным ветслужбы, которая провела мониторинг, в последние 5 лет в крупных коневодческих хозяйствах области регистрируется ринопневмония лошадей. Один из признаков заболевания — аборты у конематок, количество которых достигает 80-90% и делает экономически невыгодным разведение животных.

В связи с тем, что инфекция в Казахстане относится к числу мало известных, патологические материалы, направленные в областную ветеринарную лабораторию, не исследовались - не было диагностикумов.

- В прошлом году заболевание регистрировалось уже в районах, не граничащих с Российской Федерацией — Аулиекольском, Костанайском, Сарыкольском, Амангельдинском, - сказал Берикжан Кайыпбай. - Во время вспышек этой болезни нами была апробирована схема лечения лошадей, получены эффективные результаты. При этом абортирование конематок снизилось до 20%.

В итоге минсельхоз одобрил заявку на профилактическую вакцинацию лошадей. Если в прошлом году вакцина для 40 000 голов была приобретена за счет средств областного бюджета, то в этом году 60 000 лошадей будут иммунизировать за счет средств республиканского бюджета.

- Вакцинацию будем проводить до полного благополучия, - сказал руководитель управления ветеринарии.

Что касается нодулярного дерматита, то впервые в РК он был выявлен в 2016-м году в Атырауской области, там пришлось уничтожить 1 500 голов крупного рогатого скота. Затем защитной зоной была объявлена Актюбинская область, где вакцинировали 100% поголовья КРС. Неблагополучной является и Оренбургская область, граничащая с Костанайской.

- В августе 2017 года в трех районах нашей области было зарегистрировано 115 больных животных, - благодаря раннему выявлению, изоляции и лечению весь скот выздоровел, - сказал Кайыпбай. - распространения инфекции не допущено.

Но одной из необходимых мер является 100% профилактическая вакцинация крупного рогатого скота. Для Костанайской области — это около 400 000 голов.

Иммунизацию планируют начать в марте.

Возбудители обоих заболеваний не опасны для человека, но инфекции наносят большой экономический урон животноводству. В случае с нодулярный дерматитом страдают животные как мясных пород, так и молочное стадо, значительно снижается продуктивность скота, возможен падеж.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: В Костанайской области впервые скот будут вакцинировать...




Отправлено: 12.02.18 - 13:55
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