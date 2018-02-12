Сбивший трех сотрудников скорой помощи житикаринец получил 7 лет и 10 месяцев лишения свободы

Приговор по одному из самых резонансных и циничных ДТП прошлого года вынесли в Житикаринском районном суде 9 февраля. По материалам дела, 23-летний житикаринец Дамир САРТАЕВ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть троих сотрудников скорой помощи. Водитель не остановился даже после того, как заметил, что один из пострадавших лежит на капоте его авто... Сбросив еще живого мужчину на повороте, он пытался спрятаться от сотрудников полиции в подъезде своего дома.

Александр Божинский

14 октября 2017 года, в 01:30, в Житикаре Дамир Сартаев, выпив пива, сел за руль автомобиля «Лада Приора». На ул. Ш. Уалиханова он превысил скорость и сбил трех пешеходов. Водители станции скорой помощи - 56-летний Рахимбай Шегреев, 51-летний Серикбай Молдыбаев и 37-летний Александр Божинский - получили множественные травмы и скончались в реанимации. Водитель бросил машину и попытался убежать, но был задержан.

В суде безработный отец двоих детей Дамир Сартаев признал вину не в полном объеме. Он рассказал, что 12 октября отмечал праздник - месяц со дня рождения младшего ребенка. 13 октября, ближе к вечеру, ему позвонил двоюродный брат и попросил забрать его из бани. Сартаев не отказал. Мужчины выпили пива прямо на улице, потом поехали в другой магазин и снова выпили. Около часа ночи братья поехали домой. За рулем находился Сартаев. По его словам, улица Ш. Уалиханова не была освещена. Подсудимый не смог сказать, с какой скоростью он двигался, потому что в машине был сломан спидометр. На перекресте водитель и пассажир почувствовали удар, от которого лобовое стекло разбилось и упало внутрь салона. Сартаев утверждает, что был в шоке, поэтому не остановился и поехал дальше. Потом все же решил вернуться, бросив машину.

- Я увидел 2 автомобиля скорой помощи и сотрудников полиции, среди которых были мои знакомые, - отвечал на допросе подсудимый. - Один из них - Анвар - попросил меня отойти от места происшествия. Потом я услышал крики, испугался и побежал.

За Сартаевым увязался его двоюродный брат. Мужчины забежали в подъезд дома подсудимого, где их задержали сотрудники полиции. По словам Сартаева, только в горотделе он узнал, что сбил троих пешеходов.

В суде Сартаев умолчал об одном важном обстоятельстве, из-за чего его первоначальные показания зачитали на процессе. На следствии он утверждал, что увидел кровь на капоте, а потом заметил, что на нем лежит человек. Однако не стал останавливаться и поехал дальше. Через лобовое стекло ему ничего не было видно, поэтому он смотрел в боковое. Человек сам упал с капота на повороте.

Сартаев увез на капоте Рахимбая Шегреева. Его супруга попросила наказать подсудимого по всей строгости. Она до сих пор считает, что если бы подсудимый вовремя остановился и не протащил раненого, сбросив его на землю, он мог бы выжить... Шегреев проработал на станции скорой помощи 25 лет.

Рахимбай Шегреев

Жена Александра Божинского обратилась к суду с такой же просьбой, так как по вине подсудимого без отца остались двое ее маленьких детей. Обе женщины заявили гражданские иски.

Не имела материальных претензий к подсудимому только супруга Молдыбаева. По ее словам, после трагедии к ней приходили родители Сартаева и оказали помощь на проведение похорон.

Коллеги погибших, которые также находились в ту ночь в кафе, вспоминали, что разошлись около часа ночи. Потом кто-то забежал и закричал: «Наших ребят сбили!». Все, кто к тому моменту еще находились в развлекательном заведении, выбежали на улицу. На дороге в крови лежали Александр Божинский и Серикбай Молдыбаев. Рядом были разбросаны вещи мужчин - одежда и обувь. Шегреева не было. Его нашли потом на повороте около магазина «Оксана».

Коллеги пострадавших позвонили на 103 и начали кричать, что найдут водителя. Именно этих криков и испугался Сартаев.

Серикбай Молдыбаев

Адвокаты подсудимого пытались оспорить ст. 347 УК РК (оставление места ДТП). Они настаивали на том, что водитель все же вернулся на перекресток, чтобы понести ответственность, а убежал только из-за того, что испугался расправы толпы. Однако суд расценил эту версию, как способ уйти от уголовной ответственности.

В итоге Сартаева признали виновным по ст. 345 ч.4 (нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средствам, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) и ст. 347 УК РК. Суд назначил ему 7 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 7 лет.

Гражданские иски суд удовлетворил частично. Семье Божинских Сартаев обязан заплатить 3 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, 277 000 - материального ущерба и 100 000 - на услуги адвоката. Родственникам погибшего Шегреева присудили также 3 млн тенге в счет возмещения морального вреда, 700 000 - материального ущерба и 100 000 на услуги адвоката.

Фото из социльаных сетей

В Житикаре судят водителя, насмерть сбившего трех сотрудников скорой помощи