В Житикаре судят водителя, насмерть сбившего трех сотрудников скорой помощи

В суде Житикаринского района началось рассмотрение уголовного дела по обвинению 23-летнего местного жителя в смертельном наезде на трех человек. Об этом сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

Как уже сообщала "НГ", трагедия произошла 14 октября в 1.30. Водитель С. превысил скорость, управляя автомобилем «Лада 21723» в пьяном виде. Водитель следовал по неосвещенной улице Уалиханова со стороны старой части города в направлении АЗС «Мунай».

Сбив возвращавшихся с дежурства трех водителей местной станции скорой помощи в возрасте 37, 52 и 56 лет, водитель с места происшествия скрылся. Он уехал в сторону микрорайона «Айнабулак». Там он оставил машину, но вскоре был задержан полицией.

Трое пострадавших, несмотря на старания медиков, скончались в реанимации Житикаринской центральной районной больницы, не приходя в сознание.







