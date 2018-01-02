В Житикаре судят водителя, насмерть сбившего трех сотрудников скорой помощи
В суде Житикаринского района началось рассмотрение уголовного дела по обвинению 23-летнего местного жителя в смертельном наезде на трех человек. Об этом сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.
Как уже сообщала "НГ", трагедия произошла 14 октября в 1.30. Водитель С. превысил скорость, управляя автомобилем «Лада 21723» в пьяном виде. Водитель следовал по неосвещенной улице Уалиханова со стороны старой части города в направлении АЗС «Мунай».
Сбив возвращавшихся с дежурства трех водителей местной станции скорой помощи в возрасте 37, 52 и 56 лет, водитель с места происшествия скрылся. Он уехал в сторону микрорайона «Айнабулак». Там он оставил машину, но вскоре был задержан полицией.
Трое пострадавших, несмотря на старания медиков, скончались в реанимации Житикаринской центральной районной больницы, не приходя в сознание.
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112: А когда они АЭС или ГРЭС в скором времени начнут строить, кто платить будет, опять я? А ты? Я во всяком случае было как то проектировал, с экономическим расчётом, где в цену всё заложено!...
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шутка юмора: есть такое заболевание, правда у детей Хм.. То есть по теме нечего больше сказать и мы переходим черту, смеясь над заболеваниями детей? Ну ладно, разговор считаю оконченным..
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Впервые я там побывал, когда меня пригласила Наша Газета.. Приехал с Рудного.. Мест конечно мало было.. "Балконщики" в теме.. Но мне ничто не помешает наоборот, приехать по объездной с...