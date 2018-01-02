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бывалый
Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
андрей: там школа да не простая, теперь из того района надо" центр мировой " сделать это нормальное развитие - урбанизация зовецця чытай!
02.01.18 22:21
шутка юмора
Имена, дороги и понты - наше все
112: А когда они АЭС или ГРЭС в скором времени начнут строить, кто платить будет, опять я? А ты? Я во всяком случае было как то проектировал, с экономическим расчётом, где в цену всё заложено!...
02.01.18 22:07
112
Имена, дороги и понты - наше все
шутка юмора: есть такое заболевание, правда у детей Хм.. То есть по теме нечего больше сказать и мы переходим черту, смеясь над заболеваниями детей? Ну ладно, разговор считаю оконченным..
02.01.18 22:06
андрей
Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
Ларчик просто открывается , там школа да не простая, теперь из того района надо" центр мировой " сделать , а каким "макаром" не важно .Мало кто в ту школу заглянет ...И что ему...
02.01.18 21:59
112
Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
Впервые я там побывал, когда меня пригласила Наша Газета.. Приехал с Рудного.. Мест конечно мало было.. "Балконщики" в теме.. Но мне ничто не помешает наоборот, приехать по объездной с...
02.01.18 21:58
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В Житикаре судят водителя, насмерть сбившего трех сотрудников скорой помощи

2 января 2018, 10:26 |  Криминал

В суде Житикаринского района началось рассмотрение уголовного дела по обвинению 23-летнего местного жителя в смертельном наезде на трех человек. Об этом сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

Как уже сообщала "НГ", трагедия произошла 14 октября в 1.30. Водитель С. превысил скорость, управляя автомобилем «Лада 21723» в пьяном виде. Водитель следовал по неосвещенной улице Уалиханова со стороны старой части города в направлении АЗС «Мунай».

Сбив возвращавшихся с дежурства трех водителей местной станции скорой помощи в возрасте 37, 52 и 56 лет, водитель с места происшествия скрылся. Он уехал в сторону микрорайона «Айнабулак». Там он оставил машину, но вскоре был задержан полицией.

Трое пострадавших, несмотря на старания медиков, скончались в реанимации Житикаринской центральной районной больницы, не приходя в сознание.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: В Житикаре судят водителя, насмерть сбившего трех...




Отправлено: 02.01.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пьяный за рулём потенциальный преступник! Уголовное наказания по действующему законодательству не соответствует содеянному.

123
Re: В Житикаре судят водителя, насмерть сбившего трех...




Отправлено: 02.01.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1. Если просто Пьяный за рулем. Автоматически три года колонии поселения. И пожизненное лишение прав. Сколько нужно еще жертв? 2. Алкоголь и сигареты должны стоить в 20-50 раз дороже.

Народный контроль
Re: В Житикаре судят водителя, насмерть сбившего трех...




Отправлено: 02.01.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этикетках с алкоголем размещать такие же страшные картинки как на сигаретах.Не культивировать распитие спиртных напитков по ТВ.

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