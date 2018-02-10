Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае

Как сообщает пресс-служба областного суда, уголовное дело на оперуполномоченного зонально-территориальной группы отделения криминальной полиции Южного отдела Костанайского УВД связано с деятельностью ОПГ торговцев героином.

"НГ" ранее писала, что дело ПГ рассматривалось в 2013 году. На скамье подсудимых находились 16 человек, в том числе руководительницы преступной группы и крышевавшие ее полицейские. В январе 2014 года были вынесены жесткие приговоры по этому делу. Следом в течение некольких лет продолжались суды в отношении сотрудников полиции, "имеющих дела" с ОПГ.

Данное дело - из того же ряда. Старший лейтенант полиции 1987 года рождения обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями с существенным нарушением интересов государства. Согласно материалам дела, подсудимый с 1 июня по 24 августа 2012 года оказывал содействие ОПГ торговцев героином под руководством Резиды Асылбаевой, Алевтины Петренко и Надежды Киселевой. Полицейским помогал членам группировки сбывать героин за регулярное вознаграждение в виде денег и наркотиков.

Главное судебное разбирательство по делу назначено на 10 часов утра 21 февраля.

Напомним, о "тонкостях" совместной криминальной деятельности и ообенностях организации ОПГ "НГ" в эксклюзивном интервью рассказывала Резида Асылбаева.