Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае
Как сообщает пресс-служба областного суда, уголовное дело на оперуполномоченного зонально-территориальной группы отделения криминальной полиции Южного отдела Костанайского УВД связано с деятельностью ОПГ торговцев героином.
"НГ" ранее писала, что дело ПГ рассматривалось в 2013 году. На скамье подсудимых находились 16 человек, в том числе руководительницы преступной группы и крышевавшие ее полицейские. В январе 2014 года были вынесены жесткие приговоры по этому делу. Следом в течение некольких лет продолжались суды в отношении сотрудников полиции, "имеющих дела" с ОПГ.
Данное дело - из того же ряда. Старший лейтенант полиции 1987 года рождения обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями с существенным нарушением интересов государства. Согласно материалам дела, подсудимый с 1 июня по 24 августа 2012 года оказывал содействие ОПГ торговцев героином под руководством Резиды Асылбаевой, Алевтины Петренко и Надежды Киселевой. Полицейским помогал членам группировки сбывать героин за регулярное вознаграждение в виде денег и наркотиков.
Главное судебное разбирательство по делу назначено на 10 часов утра 21 февраля.
Напомним, о "тонкостях" совместной криминальной деятельности и ообенностях организации ОПГ "НГ" в эксклюзивном интервью рассказывала Резида Асылбаева.
Последние новости
|
|
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 3
Всего: 111
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
Бывалый : И в каком же месте оплата потребляемых услуг "как в среднем потребляют" похожа на выплату пенсии? Ну тем же боком, всё в среднем. Вы же предоставляете среднюю пенсию, или в...
362: У нас мало в народе детей из миллионеров или старших научных сотрудников, даже наверное процента не наберется, конечно нашему народу тяжело понять их переживания из за этого наверное и не...
Бывалый: как Диана. Очень красивая женщина , взгляд , всё завораживает .
А на деревню денег нет
я всегда говорил, надо вводить звание враг народа для граждан некоторой категории, подробности не буду описывать, времена нынче суровые
Молодежь же в деревне, которая никому не нужна, оставаться не хочет. Ну если деревня эта не нужна даже самим её жителям, то кому же она должна быть нужна и почему им, а не самим жителям? К тому же...