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Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае

10 февраля 2018, 09:59 |  Криминал

Как сообщает пресс-служба областного суда, уголовное дело на оперуполномоченного зонально-территориальной группы отделения криминальной полиции Южного отдела Костанайского УВД связано с деятельностью ОПГ торговцев героином.

"НГ" ранее писала, что дело ПГ рассматривалось в 2013 году. На скамье подсудимых находились 16 человек, в том числе руководительницы преступной группы и крышевавшие ее полицейские. В январе 2014 года были вынесены жесткие приговоры по этому делу. Следом в течение некольких лет продолжались суды в отношении сотрудников полиции, "имеющих дела" с ОПГ.

Данное дело - из того же ряда. Старший лейтенант полиции  1987 года рождения обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями с существенным нарушением интересов государства. Согласно материалам дела, подсудимый с 1 июня по 24 августа 2012 года оказывал содействие ОПГ торговцев героином под руководством Резиды Асылбаевой, Алевтины Петренко и Надежды Киселевой. Полицейским помогал членам группировки сбывать героин за регулярное вознаграждение в виде денег и наркотиков.

Главное судебное разбирательство по делу назначено на 10 часов утра 21 февраля.

Напомним, о "тонкостях" совместной криминальной деятельности и ообенностях организации ОПГ "НГ" в эксклюзивном интервью рассказывала Резида Асылбаева.

 

 

 

 
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае




Отправлено: 10.02.18 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ФИО в студию!

§ yeti91
Re: Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 577
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 10.02.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все слились
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Китайский эксперт
Re: Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае




Отправлено: 10.02.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:

Нет. Не все. Все поставки не слесарь дядя Ермек крышует.

* Горожанин_kst
Re: Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 10.02.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Китайский эксперт:

Все мы без пяти минут эксперты, все и во всём..."но это не точно"(с)
Профайл

Китайский эксперт
Re: Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае




Отправлено: 10.02.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОПГ МВД РК. Вот новая аббревиатура . Как там все прогнило, это ужас. Государственные бандиты. Не отмоются уже и за сто лет.

азат
Re: Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае




Отправлено: 10.02.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посадили самых мелких ?

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