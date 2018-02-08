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Амир
В Минздраве рассказали, как намерены решить кадровый голод в медицине
В топ-10 входим потому что подтягиваем на работу медсёстрами сестер, племянниц и подруг с ветеринарным образованием? Диаспоры целые в больницах. Хвастаются ещё.
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В Минздраве рассказали, как намерены решить кадровый голод в медицине

8 февраля 2018, 17:35 |  Государство

Министерство здравоохранения Казахстана готово внести изменения в работу, чтобы решить вопрос с кадровым голодом в регионах. Специалисты ведомства отмечают парадокс: Казахстан входит в топ-10 мира по обеспечению врачебными и сестринскими кадрами. Однако в отделённых сёлах кадров всё равно не хватает, пере6дает Informburo.kz.

Врачи РК предпочитают идти в элитную медицину

Врачи РК предпочитают идти в элитную медицину / Фото informburo.kz

Как это могло произойти, ответила директор департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК Айгуль Каптагаева.

- Нехватка связана с тем, что нужно эффективно управлять этими кадрами. Наши студенты сейчас повсеместно выбирают именно престижные медицинские специальности, мало кто хочет сидеть в поликлинике, все идут учиться на кардиохирурга, нейрохирурга, в акушерство и гинекологию. Так и возникает проблема в обеспечении первичной медико-санитарной помощью. В итоге все сидят в красивых, элитных центрах, а в аулах не хватает терапевтов, врачей общей практики, педиатров, это сейчас действительно проблема, – рассказала Айгуль Каптагаева.

По словам собеседницы, очень важно сейчас вовремя создать стимул и мотивацию для специалистов. Иначе всего через несколько лет в регионах будет сильный кадровый голод.

В настоящее время в Казахстане работают 74,6 тысячи врачей и 170,8 тысячи средних медработников. Из них в сельской местности задействовано всего 11,8 тысячи врачей и 45,6 тысячи средних медицинских работников.

- Чтобы покрыть дефицит кадров, мы в прошлом году пяти врачебным специальностям дали возможность после интернатуры, без прохождения двухлетней резидентуры, приступить к работе. Однако сегодня дефицит всё равно есть, если говорить в цифрах, то по стране есть 3116 незанятых штатных единиц. Очень нуждаемся в узких специалистах – анестезиологах, реаниматологах, акушерах-гинекологах. Часть дефицита можно отнести, конечно, к ежегодному убытию кадров, но это только 2,6% от общего числа врачебных кадров, – говорит эксперт.

Если говорить о дефиците в сёлах по всей республике, то там сейчас не хватает 616 врачей. Пока что эту цифру считают допустимой, учитывая небольшое население страны.

Наибольший дефицит наблюдается в Мангыстауской области – 358 штатных единиц, Костанайской области – 308, Астане – 278, Северо-Казахстанской области – 274 и Кызылординской области – 204 штатных единицы.

В 2018 году по медспециальностям высшего профессионального образования обучаются 25 416 человек. В 2017 году выпуск интернов по клиническим специальностям составил 4 445 человек.

- Проблемы в сфере кадров в здравоохранении обусловлены отсутствием унифицированной системы учёта кадров, устаревшими и неадекватными штатными нормативами. Всё вышесказанное свидетельствует о наличии серьёзных системных рисков. Из-за дефицита кадров снижается доступ населения к услугам. Нерациональное использование кадров приводит к росту финансовых затрат и затрат на подготовку более дорогостоящих специалистов, – подытожил спикер.

Какие шаги планирует предпринять Министерство здравоохранения РК, чтобы утолить кадровый голод:

  • предоставление со стороны местных исполнительных органов дополнительных мер социальной поддержки для медработников, работающих в сельской местности. Это увеличение в 2-4 раза подъёмного пособия и социальной поддержки для приобретения или строительства жилья;
  • увеличение в 1,5-2 раза доплат за психоэмоциональные и физические нагрузки, за вредные и опасные условия труда;
  • установление дополнительной пенсии за выслугу лет для отдельных категорий медицинских работников;
  • повышение ответственности руководителей медицинских организаций в вопросах создания надлежащих условий для клинической подготовки студентов;
  • обеспечение выравнивания дисбаланса медработников в разрезе город-село, стационар-АПО.
  • обеспечение 100% внедрения программ управления персоналом в медицинских организациях региона;
  • усиление работы по трудоустройству и закреплению молодых специалистов.

Медиков-грантников хотят снова обязать работать по распределению. Вернуться к прошлому опыту хотят из-за того, что никто не желает работать в сёлах, и там возник острый дефицит кадров.
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Комментарии к новости

ыбрай
Re: В Минздраве рассказали, как намерены решить кадровый голод в...




Отправлено: 08.02.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потому что молодым медикам скучно жить на селе. Все пьют, развлечься вечером и отдохнуть негде. Вот и не едут на село работать.

§ Ла-Коста
Re: В Минздраве рассказали, как намерены решить кадровый голод в...
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1348
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 08.02.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ыбрай:
Потому что молодым медикам скучно жить на селе. Все пьют, развлечься вечером и отдохнуть негде. Вот и не едут на село работать.

И не только...ну приедут - 1-2, и будут взаимозаменяться, ни в отпуск уехать, ни дома посидеть...пинком открывается дверь - а вот где тут дохтур, давление, знаете ли, подскочило! ну подумаешь, вчера гульнули! :-(
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Гость
Re: В Минздраве рассказали, как намерены решить кадровый голод в...




Отправлено: 08.02.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот закончив медвуз, молодой специалист задумывается.... или идти в больницу. На 50-60 тыс. С перспективой на 80-90. Или в медицинские представители, в многочисленные фарм и около фарм-фирмы, на 100 тыщ, с перспективой на 150-200...
Капитализм АднАкА!

§ Сыкымы
Re: В Минздраве рассказали, как намерены решить кадровый голод в...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.02.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нехватка связана с тем, что нужно эффективно управлять этими кадрами.

Нехватка связана с тем, что з/п низкая.
Цитата:
В 2017 году реальная среднемесячная заработная плата работников образования уменьшилась на 4,4 процента, а работников здравоохранения и социальных услуг - на 4,3 процента.

Тут хоть зауправляйся, а проблема не исчезнет, пока з/п не поднимут до достойного уровня.
Цитата:
Наши студенты сейчас повсеместно выбирают именно престижные медицинские специальности, мало кто хочет сидеть в поликлинике, все идут учиться на кардиохирурга, нейрохирурга, в акушерство и гинекологию.

Дурных-то нема, ща все умные. Где больше "приносят" - туда и идут. С тех самых пор, как принудительное распределение убрали. Открытие, блин, сделали в Минздраве.
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Гость
Re: В Минздраве рассказали, как намерены решить кадровый голод в...




Отправлено: 08.02.18 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А коэффициент доверия к ним какой? Почему-то многие стараются если серьёзный и неотложный вопрос, отправить на лечение в другую страну. :-x

Гость
Re: В Минздраве рассказали, как намерены решить кадровый голод в...




Отправлено: 08.02.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ыбрай:
Потому что молодым медикам скучно

Просто молодым.Медиков просто нет!

кустанаец 1
Re: В Минздраве рассказали, как намерены решить кадровый голод в...




Отправлено: 08.02.18 - 19:33
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: В Минздраве рассказали, как намерены решить кадровый голод в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9316
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.02.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне практикантка одна уколы делала, шлепком и небольно, вводила медленно..
Думал это профессионалка, оказалось практикантка..
Много их в горбольнице оттачивают мастерство на нас.
Я только за..
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§ 112
Re: В Минздраве рассказали, как намерены решить кадровый голод в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9316
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.02.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя чтобы полежать в больничке, истратил примерно 150 тысяч на все про все, на 10 дней бесплатного лечения..
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коматозник
Re: В Минздраве рассказали, как намерены решить кадровый голод в...




Отправлено: 08.02.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
А коэффициент доверия к ним какой? Почему-то многие стараются если серьёзный и неотложный вопрос, отправить на лечение в другую страну.

Для начала их надо отфильтровать-
Купивших диплом в одну сторону,учившихся -в другую.
И тогда нас будет ждать разочарование, какие там то 10, Карл.

Амир
Re: В Минздраве рассказали, как намерены решить кадровый голод в...




Отправлено: 08.02.18 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В топ-10 входим потому что подтягиваем на работу медсёстрами сестер, племянниц и подруг с ветеринарным образованием? Диаспоры целые в больницах. Хвастаются ещё.

Гость
В Минздраве рассказали, как намерены решить кадровый голод в медицине




Отправлено: 08.02.18 - 21:19
Комментарий проходит проверку.

§ 112
В Минздраве рассказали, как намерены решить кадровый голод в медицине
112


(Пользователи)
Сообщений: 9316
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.02.18 - 21:34
Комментарий проходит проверку.
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