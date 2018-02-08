В Минздраве рассказали, как намерены решить кадровый голод в медицине

Министерство здравоохранения Казахстана готово внести изменения в работу, чтобы решить вопрос с кадровым голодом в регионах. Специалисты ведомства отмечают парадокс: Казахстан входит в топ-10 мира по обеспечению врачебными и сестринскими кадрами. Однако в отделённых сёлах кадров всё равно не хватает, пере6дает Informburo.kz.

Врачи РК предпочитают идти в элитную медицину / Фото informburo.kz

Как это могло произойти, ответила директор департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК Айгуль Каптагаева.

- Нехватка связана с тем, что нужно эффективно управлять этими кадрами. Наши студенты сейчас повсеместно выбирают именно престижные медицинские специальности, мало кто хочет сидеть в поликлинике, все идут учиться на кардиохирурга, нейрохирурга, в акушерство и гинекологию. Так и возникает проблема в обеспечении первичной медико-санитарной помощью. В итоге все сидят в красивых, элитных центрах, а в аулах не хватает терапевтов, врачей общей практики, педиатров, это сейчас действительно проблема, – рассказала Айгуль Каптагаева.

По словам собеседницы, очень важно сейчас вовремя создать стимул и мотивацию для специалистов. Иначе всего через несколько лет в регионах будет сильный кадровый голод.

В настоящее время в Казахстане работают 74,6 тысячи врачей и 170,8 тысячи средних медработников. Из них в сельской местности задействовано всего 11,8 тысячи врачей и 45,6 тысячи средних медицинских работников.

- Чтобы покрыть дефицит кадров, мы в прошлом году пяти врачебным специальностям дали возможность после интернатуры, без прохождения двухлетней резидентуры, приступить к работе. Однако сегодня дефицит всё равно есть, если говорить в цифрах, то по стране есть 3116 незанятых штатных единиц. Очень нуждаемся в узких специалистах – анестезиологах, реаниматологах, акушерах-гинекологах. Часть дефицита можно отнести, конечно, к ежегодному убытию кадров, но это только 2,6% от общего числа врачебных кадров, – говорит эксперт.

Если говорить о дефиците в сёлах по всей республике, то там сейчас не хватает 616 врачей. Пока что эту цифру считают допустимой, учитывая небольшое население страны.

Наибольший дефицит наблюдается в Мангыстауской области – 358 штатных единиц, Костанайской области – 308, Астане – 278, Северо-Казахстанской области – 274 и Кызылординской области – 204 штатных единицы.

В 2018 году по медспециальностям высшего профессионального образования обучаются 25 416 человек. В 2017 году выпуск интернов по клиническим специальностям составил 4 445 человек.

- Проблемы в сфере кадров в здравоохранении обусловлены отсутствием унифицированной системы учёта кадров, устаревшими и неадекватными штатными нормативами. Всё вышесказанное свидетельствует о наличии серьёзных системных рисков. Из-за дефицита кадров снижается доступ населения к услугам. Нерациональное использование кадров приводит к росту финансовых затрат и затрат на подготовку более дорогостоящих специалистов, – подытожил спикер.

Какие шаги планирует предпринять Министерство здравоохранения РК, чтобы утолить кадровый голод:

предоставление со стороны местных исполнительных органов дополнительных мер социальной поддержки для медработников, работающих в сельской местности. Это увеличение в 2-4 раза подъёмного пособия и социальной поддержки для приобретения или строительства жилья;

увеличение в 1,5-2 раза доплат за психоэмоциональные и физические нагрузки, за вредные и опасные условия труда;

установление дополнительной пенсии за выслугу лет для отдельных категорий медицинских работников;

повышение ответственности руководителей медицинских организаций в вопросах создания надлежащих условий для клинической подготовки студентов;

обеспечение выравнивания дисбаланса медработников в разрезе город-село, стационар-АПО.

обеспечение 100% внедрения программ управления персоналом в медицинских организациях региона;

усиление работы по трудоустройству и закреплению молодых специалистов.

Медиков-грантников хотят снова обязать работать по распределению. Вернуться к прошлому опыту хотят из-за того, что никто не желает работать в сёлах, и там возник острый дефицит кадров.