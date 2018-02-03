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гость
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В Казахстане предложили проверять у будущих учителей педагогические способности

3 февраля 2018, 09:12 |  Государство

В Казахстане предложили проверять абитуриентов, выбравших профессию учителя, на склонность к педагогической деятельности, передает Informburo.kz. Такую меру включили в проект постановления "О внесении изменения в Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2012 года № 174 "Об утверждении типовых правил приёма на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы послесреднего образования". Документ опубликован на сайте "Открытые НПА".

Иллюстративное фото

"Лица, поступающие на педагогические и медицинские специальности, сдают специальный экзамен и экзамен по профильному предмету, проводимый приёмными комиссиями учебных заведений технического и профессионального, послесреднего образования", – сообщается в пункте 13 предлагаемой редакции правил.

В обосновании к такому дополнению ныне действующего документа указывается, что специальный экзамен при поступлении на педагогические специальности направлен на определение у поступающих склонности к педагогической деятельности.

В проекте постановления сообщается, что специальный экзамен для поступающих на педагогические, медицинские специальности будет оцениваться в форме – "допуск" или "недопуск". Его результат объявляется в день проведения экзамена.

По результатам специального и/или творческого экзамена поступающий получит выписку из ведомости для предъявления в учебное заведение, отмечается в документе.

Публичное обсуждение проекта продлится до 15 февраля 2018 года.

В феврале 2017 года председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Гульнар Иксанова отметила, что педагогические вузы выбирают не самые лучшие выпускники школ, и это порождает слабых учителей. Низкий уровень зарплаты служит барьером, чтобы привлечь в сферу талантливую молодёжь. В 2015 году среди 2 000 обладателей "Алтын белгі" только 148 выбрали специальность, связанную с образованием, сообщила она.

В сентябре 2017 года председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что абитуриенты чаще всего выбирают педагогические профессии по принципу "куда легче поступить", так как проходной балл на эти специальности значительно ниже, чем на многие другие.
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Комментарии к новости

Иолис
Re: В Казахстане предложили проверять у будущих учителей...




Отправлено: 03.02.18 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще пять тыщ на взятку, за этого овцутырэбарана, эээ

§ 112
Re: В Казахстане предложили проверять у будущих учителей...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9191
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда туда шли с советского времени еще, те, кто не станет ни физиком ни космонавтом..
Обычно сельская молодежь..
Гаратские юристы и экономисты..
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§ Козлов я
Re: В Казахстане предложили проверять у будущих учителей...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.02.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора было это сделать. Еще бы это как-то на врачей перенести. А то молимся на на них-бывших троечников, как на мессию.
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§ 112
Re: В Казахстане предложили проверять у будущих учителей...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9191
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иолис:
Еще пять тыщ на

В году 96по моему братану по матери сделал 11 классов, ну среднее, хотя он то ли 8, или уже 9 тогда окончил и в армию просился.
Его не брали как единственного кормильца, да ответственности у него ноль, в армию смылся от проблем..
Так вот, эти недостающие два класса мне обошлись в два барана..
Зато братана в учебку на сержанта и на границу..
Все покупается и даже эти тесты будут покупать.
Для этого их и вводят..
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§ 112
Re: В Казахстане предложили проверять у будущих учителей...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9191
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сестра на учителя тогда отучилась в легкую..
Педагогами брали обычно бесплатно и все наибеднейшие людишки шли туда, там и питание и общага была..
Обычно после школы нужно деревенским было хоть куда то смыться подальше от этой деревни.
Вот и шли в учителя самые самые низшие слои населения..
Чему могли они обучить например тех же богатеньких ребятишек, что знали эти 19ти летние советские учителя и что знают сейчас спустя почти 30 лет?
К слову о "качественном " советском образовании..
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