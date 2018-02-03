В Казахстане предложили проверять у будущих учителей педагогические способности

В Казахстане предложили проверять абитуриентов, выбравших профессию учителя, на склонность к педагогической деятельности, передает Informburo.kz. Такую меру включили в проект постановления "О внесении изменения в Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2012 года № 174 "Об утверждении типовых правил приёма на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы послесреднего образования". Документ опубликован на сайте "Открытые НПА".

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"Лица, поступающие на педагогические и медицинские специальности, сдают специальный экзамен и экзамен по профильному предмету, проводимый приёмными комиссиями учебных заведений технического и профессионального, послесреднего образования", – сообщается в пункте 13 предлагаемой редакции правил.

В обосновании к такому дополнению ныне действующего документа указывается, что специальный экзамен при поступлении на педагогические специальности направлен на определение у поступающих склонности к педагогической деятельности.

В проекте постановления сообщается, что специальный экзамен для поступающих на педагогические, медицинские специальности будет оцениваться в форме – "допуск" или "недопуск". Его результат объявляется в день проведения экзамена.

По результатам специального и/или творческого экзамена поступающий получит выписку из ведомости для предъявления в учебное заведение, отмечается в документе.

Публичное обсуждение проекта продлится до 15 февраля 2018 года.

В феврале 2017 года председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Гульнар Иксанова отметила, что педагогические вузы выбирают не самые лучшие выпускники школ, и это порождает слабых учителей. Низкий уровень зарплаты служит барьером, чтобы привлечь в сферу талантливую молодёжь. В 2015 году среди 2 000 обладателей "Алтын белгі" только 148 выбрали специальность, связанную с образованием, сообщила она.

В сентябре 2017 года председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что абитуриенты чаще всего выбирают педагогические профессии по принципу "куда легче поступить", так как проходной балл на эти специальности значительно ниже, чем на многие другие.