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Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил у народа фобию

ratel.kz

3 февраля 2018, 10:55 |  Государство

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут АТАМКУЛОВ недоумевает в связи с опасениями казахстанцев по поводу экологических последствий от запусков космических ракет, сообщает ratel.kz.

В четверг, 1 февраля, комментируя журналистам планы Казахстана о выдаче в аренду земель в Жангельдинском районе Костанайской области под падение обломков российских ракет «Союз-2», он признался, что считает беспокойство граждан об экологии фобией.

- По части экологической опасности - это уже фобия, честно скажу. В течение 60 лет уже около 2,5 тысяч запусков было произведено. Я приводил соотношение экологического загрязнения между полетами авиации и запусками ракет - в 75 раз превышение выбросов от авиации, которая пролетает над Казахстаном, нежели от запуска ракет, - сказал Атамкулов.

По его словам, территория, выделенная под падение обломков российских ракет максимально удалена от сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов.

- Мы провели общественные слушания, смогли понять проблемы. Есть два населённых пункта в радиусе где-то 16 км от края эллипса. Эта крайняя точка - расчётные показатели района падения. Там 500 человек живут. И ещё рядом населённый пункт есть, - отметил Атамкулов.

Министр сообщил, что российские и казахстанские эксперты провели исследования природы в Жангельдинском районе и сделали вывод, что обсуждаемый проект экологии региона не навредит.

- Будет использоваться новая экологически чистая кислородно-керосиновая ракета, двигатель. (...)  Отвод земель у нас в радиусе эллипса 11/22. Это 22 на 44 километра. (…) В будущем, если будет принято решение по запуску, в течение трех лет будет всего 7 запусков, возможно, - сказал Атамкулов.

Казахстанское правительство всегда делает все, чтобы граждане не сомневались в его намерениях по отстаиванию экологических интересов страны. Например, недавно стало известно, что даже после падения ракеты-носителя «Протон-М» на космодроме Байконур в 2013 году республика не может рассчитывать на получение денежной компенсации от России. В Министерстве оборонной и космической промышленности заявили, что значительного экологического ущерба авария не нанесла.

Обошел нашу страну и рутениевый скандал, разгоревшийся в России в ноябре прошлого года после сообщений зарубежных СМИ о радиоактивном облаке, накрывшем Европу. Эксперты вычислили, что оно пришло, примерно, с границы России и Казахстана, и выдвинули версию, что причиной выброса могла стать авария на предприятии «Маяк» в Челябинской области, где производят компоненты ядерного оружия. Однако казахстанские метеорологи сразу же сообщили, что в Казахстане радиационный фон не превышен, а министр энергетики Канат БОЗУМБАЕВ предположил, что «скорее всего, облако ушло в сторону».

Под падение частей российских ракет выделили земли в Костанайской области
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9191
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ТС для этого и создавали, чтобы бесконтрольно подымать цены и так же бесконтрольно заниматься чем угодно, говоря о вреде ядовитых отходов и о таких облаках, что это просто фобия..
Профайл

nik58
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...




Отправлено: 03.02.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
говорить то будут что надо !А так свалка отходов эта территория

Позитив
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...




Отправлено: 03.02.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если обломки не приносят опасность окружающей среде и тем более жителям вблизи села района то РФ сторона почему не сбрасывает их на своей земле за это ещё им надо платить нам за аренду. ???
Мне кажется обратно или можно сказать снова наша страна ходят на поводу РФ лишь бы угодить и не обидеть их. Ех как все уже надоело

§ 112
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9191
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это как в квартире у соседа гадить на диване, но немного при этом ему платить, столько, что даже на чистящее средство не хватает и он это вообще не моет..
Примерно так выглядят наши добрососедские отношения с Россией..
Только у нас само собой не моют, у нас на эти деньги выезжают за бугор и там жЫвут, подальше от этого Г..
Профайл

36+
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...




Отправлено: 03.02.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Позитив:
Мне кажется обратно или можно сказать снова наша страна ходят на поводу РФ лишь бы угодить и не обидеть их. Ех как все уже надоело

Зачем же так? не ходим мы у них на поводу, мы единственная ниточка которая связывает Россию с Европой и Америкой, когда Назарбаев ездил в Америку они с такой надеждой ждали этих переговоров, где Назарбаев должен был замолвить словечко за Россию, однако наверное ничего не получилось, списки опубликовали, по видимому они решили мочить до конца, мы должны им помочь, им сейчас очень тяжело, вот где друг познается в беде.

осведомленный
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...




Отправлено: 03.02.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Позитив:
то РФ сторона почему не сбрасывает их на своей земле

:lol: :lol:
ты хоть бы представление имел об этом, почитал там про запуски ракет и так далее.
а так, конечно, ироды, где хотят там и сбрасывают.
и видимо специально это делают. :-x

Петрушка Поллитрушка
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...




Отправлено: 03.02.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это как в квартире у соседа гадить на диване, но немного при этом ему платить

Если продолжить так же образно выражаться, то наш хозяин глядя на такое безобразие разрешил вообще всему подъезду гадить на свой диван. Кто то недавно продавил идею сделать казахстан крупнейшим мировым хранилищем отработанных радиоактивных веществ, и весь народ рукоплескал. А тут бачок на пару тонн цветмета упадет, все какой никакой доход селянам.

365
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...




Отправлено: 03.02.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Петрушка Поллитрушка:
недавно продавил идею сделать казахстан крупнейшим мировым хранилищем отработанных радиоактивных веществ

Поправлю не отходов, а банк ядерного топлива, тоесть все страны у кого есть ядерные реакторы топливо будут покупать через этот банк.

§ 112
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9191
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:
видимо специально это делают.

Так и есть..
Пусть со своих космодромов запускают, чего же не хотят?
У Америки пусть в аренду возьмут наконец..
Выбор есть всегда..
Профайл

§ 112
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9191
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Петрушка Поллитрушка:
казахстан крупнейшим мировым хранилищем отработанных ра

На открытом полигоне или разбрасывая эти отходы на головы казахстанцам?
Что то мне не верится..
А может сразу ракетами по нам, в которых эти отходы?
Профайл

Казах
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...




Отправлено: 03.02.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше выделить земли возле Акорды. Левый берег будет подходить идеально

362
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...




Отправлено: 03.02.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:
ы хоть бы представление имел об этом, почитал там про запуски ракет и так далее.
а так, конечно, ироды, где хотят там и сбрасывают.
и видимо специально это делают.

Да не расстраивайся так сильно, недолго осталось, мы хотим с помощью России стать космической державой, совсем скоро мы будем запускать свой ракеты, а нашему стратегическому партнеру надо помочь, что то не ладиться у них с восточным, то ли ракеты не того калибра, то ли привыкли к Байконуру, все не как не могут обрести космическую независимость,сам видишь каждая вторая ракета на восточном падает, а это многомиллионые потери, а они наши соседи вот вот будут на подсосе, надо помочь братьям, не верьте тому, что говорят, что ракеты наносят вред, это происки конкурентов.

осведомленный
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...




Отправлено: 03.02.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А может сразу ракетами по нам

Тебе уже после барокамеры не поможет.

осведомленный
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...




Отправлено: 03.02.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:

так ты уже значит не против, пусть падают?
видимо со стола агашки перепало?
тоже из не определившихся?

осведомленный
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...




Отправлено: 03.02.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
чего же не хотят?

пару дней назад пульнули со своего.

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