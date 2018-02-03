Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил у народа фобию

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут АТАМКУЛОВ недоумевает в связи с опасениями казахстанцев по поводу экологических последствий от запусков космических ракет, сообщает ratel.kz.

В четверг, 1 февраля, комментируя журналистам планы Казахстана о выдаче в аренду земель в Жангельдинском районе Костанайской области под падение обломков российских ракет «Союз-2», он признался, что считает беспокойство граждан об экологии фобией.

- По части экологической опасности - это уже фобия, честно скажу. В течение 60 лет уже около 2,5 тысяч запусков было произведено. Я приводил соотношение экологического загрязнения между полетами авиации и запусками ракет - в 75 раз превышение выбросов от авиации, которая пролетает над Казахстаном, нежели от запуска ракет, - сказал Атамкулов.

По его словам, территория, выделенная под падение обломков российских ракет максимально удалена от сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов.

- Мы провели общественные слушания, смогли понять проблемы. Есть два населённых пункта в радиусе где-то 16 км от края эллипса. Эта крайняя точка - расчётные показатели района падения. Там 500 человек живут. И ещё рядом населённый пункт есть, - отметил Атамкулов.

Министр сообщил, что российские и казахстанские эксперты провели исследования природы в Жангельдинском районе и сделали вывод, что обсуждаемый проект экологии региона не навредит.

- Будет использоваться новая экологически чистая кислородно-керосиновая ракета, двигатель. (...) Отвод земель у нас в радиусе эллипса 11/22. Это 22 на 44 километра. (…) В будущем, если будет принято решение по запуску, в течение трех лет будет всего 7 запусков, возможно, - сказал Атамкулов.

Казахстанское правительство всегда делает все, чтобы граждане не сомневались в его намерениях по отстаиванию экологических интересов страны. Например, недавно стало известно, что даже после падения ракеты-носителя «Протон-М» на космодроме Байконур в 2013 году республика не может рассчитывать на получение денежной компенсации от России. В Министерстве оборонной и космической промышленности заявили, что значительного экологического ущерба авария не нанесла.

Обошел нашу страну и рутениевый скандал, разгоревшийся в России в ноябре прошлого года после сообщений зарубежных СМИ о радиоактивном облаке, накрывшем Европу. Эксперты вычислили, что оно пришло, примерно, с границы России и Казахстана, и выдвинули версию, что причиной выброса могла стать авария на предприятии «Маяк» в Челябинской области, где производят компоненты ядерного оружия. Однако казахстанские метеорологи сразу же сообщили, что в Казахстане радиационный фон не превышен, а министр энергетики Канат БОЗУМБАЕВ предположил, что «скорее всего, облако ушло в сторону».

Под падение частей российских ракет выделили земли в Костанайской области