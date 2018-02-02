Под падение частей российских ракет выделили земли в Костанайской области
В Жангельдинском районе Костанайской области будет отведена территория под падение отработанных ступеней российских ракет. Об этом сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
- До сих пор этот вопрос на согласовании государственных органов. Мною планируется дополнительный выезд в Жангельдинский район весной этого года. В этом году никаких плановых запусков не предполагается. Отвод земель у нас там в радиусе эллипса 22 на 44 километра, - уточнил министр в кулуарах Мажилиса.
Атамкулов заверил, что экологическая экспертиза была проведена как казахстанскими, так и российскими специалистами, и опасности для населения нет.
- Мы привлекли общественные объединения и ассоциации, которые провели исследования на экологическую безопасность, особенно для животного мира. В будущем, пока еще решение не принято, идет обсуждение, если будет принято решение по запуску, в течение трех лет будет всего семь запусков, возможно. Будет использоваться новый экологически чистый кислородно-керосиновый двигатель, - отметил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия будет платить Казахстану 460 тысяч долларов в год за предоставление земельного участка для приема отделяемых частей ракет-носителей типа "Союз" при пусках с космодрома "Байконур". По плану в будущем части ракет будут падать не в сторону Жезказгана, а на участки, расположенные на территории Иргизского района Актюбинской области и Жангельдинского района Костанайской области.
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 2
Всего: 160
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской области в Фонд обязательного социального медстрахования
- В 2018-2019 годах медицинскую помощь граждане будут получать так же, как и прежде – в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, - отметила директор филиала Т.е. медицину...
Полиция раскрыла кражу благодаря бдительности жителя Костаная
первое фото наверное иллюстративное... или у них, у самых ворот преступники ждут своего часа, в очереди? :-)
Наши автобусы ездят на все 100...
Комментировать тупых платных кроликов лёгкого поведения смысла конечно нет. :lol: Все их какашки форумные набросаны только для одного. Заболтать тему. А в реальности Прараграф первый: в стране с...
Наши автобусы ездят на все 100...
ваще: .я же езжу три раза в год на гавайи, какие вообще проблемы в повышении до сто тенге, можно и пятьсот пойдет. примерно так звучит то что ты озвучиваешь. Вот только не надо свой пьяный бред...
Незваный гость
Victor Yang: Это же величайшее разочарование в жизни! О, да! Сразу вся жизнь перевернулась в момент прочтения и осознания прочитанного. Как страшно жить! :lol: :lol: