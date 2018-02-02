Под падение частей российских ракет выделили земли в Костанайской области

В Жангельдинском районе Костанайской области будет отведена территория под падение отработанных ступеней российских ракет. Об этом сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

- До сих пор этот вопрос на согласовании государственных органов. Мною планируется дополнительный выезд в Жангельдинский район весной этого года. В этом году никаких плановых запусков не предполагается. Отвод земель у нас там в радиусе эллипса 22 на 44 километра, - уточнил министр в кулуарах Мажилиса.

Атамкулов заверил, что экологическая экспертиза была проведена как казахстанскими, так и российскими специалистами, и опасности для населения нет.

- Мы привлекли общественные объединения и ассоциации, которые провели исследования на экологическую безопасность, особенно для животного мира. В будущем, пока еще решение не принято, идет обсуждение, если будет принято решение по запуску, в течение трех лет будет всего семь запусков, возможно. Будет использоваться новый экологически чистый кислородно-керосиновый двигатель, - отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия будет платить Казахстану 460 тысяч долларов в год за предоставление земельного участка для приема отделяемых частей ракет-носителей типа "Союз" при пусках с космодрома "Байконур". По плану в будущем части ракет будут падать не в сторону Жезказгана, а на участки, расположенные на территории Иргизского района Актюбинской области и Жангельдинского района Костанайской области.