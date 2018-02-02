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1952/доктор СИЗО
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гость
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02.02.18 20:51
yeti91
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02.02.18 20:51
yeti91
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народ поставив светодиодные лампы мы забрали у них часть прибыли но если они привыкли к примеру в 10 миллиардам в месяц то сейчас получают 7 соответственно это решится только повышением тарифа но...
02.02.18 20:45
drakon
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Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу в Костанайской области

Галина ПЕТРЕНКО

2 февраля 2018, 12:52 |  Государство

Инициативу об увековечениии имени знаменитой женщины-механизатора, Героя Социалистического труда совместно проявили исполнительная власть региона и областной маслихат. Участники сессии 2 февраля 2018 года одобрили предложение единогласно.

Фото из архива "НГ"

Костанайцы хотели бы присвоить имя Камшат Доненбаевой Боровскому профессионально-техническому колледжу. Сейчас предложение, подкрепленное решением депутатов, будет направлено в правительство.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, который участвовал в работе сессии, сообщил также, что в областном центре имя Камшат Доненбаевой будет носить сквер в строящемся микрорайоне Юбилейный. Там же планируется установить памятник. Все это будет сделано до конца 2018-го года.

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Комментарии к новости
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Земляк
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хвала Аллаху,хоть до чего-то умного додумались!

Бывалый
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Яровой - забыт?

Бывалый
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
Двуреченский опять же...

земляк
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хвала аалаху он додумался до земляка 8-)

неравнодушная
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 лет должно пройти после смерти, в 2021 только можно,

§ Медный
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1713
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.02.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заслуженный человек СССР, после 91 глава крестьянского хозяйства.
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Нуртас
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А Яровой - забыт?

наверное забыт, раз нет инициативы снизу, кроме злобных безосновательных коментов, в адрес нашей страны, нашего народа, они только на это и способный, вот не один из них не осмелиться просто обратится к властям с предложением.

* drakon
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13227
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.02.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
5 лет должно пройти после смерти, в 2021 только можно,

А что с Лидером Нации? Неужели уже 5 лет прошло?... 8-) 8-) 8-)
Профайл

Терапевт
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нуртас:

Конечно, инициатива снизу от сына - начальника налоговой не позволит забыть

1952/доктор СИЗО
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по подробней пожалуйста. Что этим хотел сказать?Цитата:
Нуртас:
А что с Лидером Нации? Неужели уже 5 лет прошло?... 8-) 8-) 8-)

§ Victor Yang
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10230
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.02.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нуртас:
раз нет инициативы снизу

А в случае с К. Доненбаевой она была - "снизу"-то?
Цитата:
Инициативу об увековечениии имени знаменитой женщины-механизатора, Героя Социалистического труда совместно проявили исполнительная власть региона и областной маслихат.
Профайл

Нуртас
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А в случае с К. Доненбаевой она была - "снизу"-то?

Конечно еще какая, во первых дети и внуки, родственники, земляки, вот с этого и начинается, а кто такой Яровой? помню что какой то механизатор гремел когда то, а молодежь разве помнит, начиная с акима и заканчивая простым специалистом, разве знают о нем? конечно нет, есть ли у него дети внуки, родственники, что они прячутся почему не ударят себя в грудь не скажут это мой отец, это мой дедушка, это мой земляк? почему они скрывают свое родство? мне 57 лет ни разу ни где о его семье не слышал.

неравнодушная
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чья то родственница :-o :-o :-o :-o

ЖЫЛБЫЛ
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанайцы хотели бы присвоить имя Камшат Доненбаевой Боровскому профессионально-техническому колледжу.

а можно весь список этих "костанайцев"?

Нуртас
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
чья то родственница

Яровой наверное то же чей то родственник или он безродный?

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