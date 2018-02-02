Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу в Костанайской области

Инициативу об увековечениии имени знаменитой женщины-механизатора, Героя Социалистического труда совместно проявили исполнительная власть региона и областной маслихат. Участники сессии 2 февраля 2018 года одобрили предложение единогласно.

Фото из архива "НГ"

Костанайцы хотели бы присвоить имя Камшат Доненбаевой Боровскому профессионально-техническому колледжу. Сейчас предложение, подкрепленное решением депутатов, будет направлено в правительство.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, который участвовал в работе сессии, сообщил также, что в областном центре имя Камшат Доненбаевой будет носить сквер в строящемся микрорайоне Юбилейный. Там же планируется установить памятник. Все это будет сделано до конца 2018-го года.

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