МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные комментарии до конца марта
Казахстанские интернет-ресурсы должны к концу первого квартала 2018 года выработать механизм, который устранит на сайтах возможность анонимного комментирования, передает Informburo.kz.
Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Михаил Комиссаров.
- Задачи (сразу. – Авт.) преследовать и жёстко карать интернет-ресурсы, которые не выполнили новые требования закона, перед нами не стоит. Месяц прошёл, и мы пока никого к ответственности не привлекли. В начале февраля планируем собрать основные интернет-ресурсы, проведём с ними совещания, покажем типовое пользовательское соглашение, которое мы к тому времени доработаем. Параллельно ведём работу с операторами сотовой связи, чтобы запросы со стороны интернет-ресурсов о заключении с ними соглашения о реализации механизма СМС-подтверждения оперативно решались. Примерный срок отсрочки – первый квартал 2018 года, – прокомментировал Михаил Комиссаров.
В новой поправке закона о СМИ говорится, что пользователи сайтов смогут оставлять свои комментарии только после заключения пользовательского соглашения в письменной форме. Сделано это будет либо с помощью сайта Egov.kz, либо через SMS. Таким образом, у владельцев сайтов будет информация о пользователях сайта.
- Будет мониторинг интернет-ресурсов на наличие этого механизма. Если по истечении времени, которое министерство предоставило, требования реализованы не будут, то будет направляться сначала уведомление. В случае игнорирования будет направлено предписание в порядке 462-й статьи Административного кодекса. Если же и тогда не будет реакции, то интернет-ресурс привлекут к административной ответственности за невыполнение предписания, – заявил заместитель председателя Комитета госконтроля в области связи, информатизации и СМИ.
Владельцы интернет-изданий, получив информацию о пользователе, должны хранить данные в течение всего срока действия пользовательского соглашения и ещё три месяца после его расторжения.
- Есть две точки зрения по вопросу анонимности. Первая заключается в том, что в документах Европейского союза закреплено право на анонимность как неотъемлемое право гражданина. Второй подход – свобода слова анонимной быть не может. То есть если человек хочет что-то сказать, то он может это сделать открыто и не скрываясь за другой личностью. Оба подхода имеют право на жизнь. С точки зрения регламентации вопроса на анонимное размещение информации, мы придерживаемся второго подхода, который исключает возможность размещения анонимной информации, – заявил Михаил Комиссаров.
28 декабря 2017 года Нурсултан Назарбаев подписал резонансные поправки в закон о СМИ.
На стадии законопроекта предложенные поправки вызвали широкий резонанс и споры в обществе. В этом году министр информации и коммуникаций Даурен Абаев неоднократно выступал с разъяснениями и комментариями к изменениям в законе о СМИ.
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drakon: Случайно не Гойко Митрич ? Egal wie schwer die Zeit auch ist .
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