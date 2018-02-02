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02.02.18 20:54
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Случайно не Гойко Митрич ? Egal wie schwer die Zeit auch ist .
02.02.18 20:51
yeti91
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футбол с этими вложениями не приносит НИКАКОЙ прибыли,зачем вкладывать деньги в заведомо супер убыточное дело ,за это судить надо,лучше во дворах отремонтируйте футбольные площадки где сетка-рябица...
02.02.18 20:51
yeti91
Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО «КЭЦ» на публичных слушаниях в Костанае
народ поставив светодиодные лампы мы забрали у них часть прибыли но если они привыкли к примеру в 10 миллиардам в месяц то сейчас получают 7 соответственно это решится только повышением тарифа но...
02.02.18 20:45
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
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МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные комментарии до конца марта

2 февраля 2018, 09:55 |  Государство

Казахстанские интернет-ресурсы должны к концу первого квартала 2018 года выработать механизм, который устранит на сайтах возможность анонимного комментирования, передает Informburo.kz.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Михаил Комиссаров.

- Задачи (сразу. – Авт.) преследовать и жёстко карать интернет-ресурсы, которые не выполнили новые требования закона, перед нами не стоит. Месяц прошёл, и мы пока никого к ответственности не привлекли. В начале февраля планируем собрать основные интернет-ресурсы, проведём с ними совещания, покажем типовое пользовательское соглашение, которое мы к тому времени доработаем. Параллельно ведём работу с операторами сотовой связи, чтобы запросы со стороны интернет-ресурсов о заключении с ними соглашения о реализации механизма СМС-подтверждения оперативно решались. Примерный срок отсрочки – первый квартал 2018 года, – прокомментировал Михаил Комиссаров.

В новой поправке закона о СМИ говорится, что пользователи сайтов смогут оставлять свои комментарии только после заключения пользовательского соглашения в письменной форме. Сделано это будет либо с помощью сайта Egov.kz, либо через SMS. Таким образом, у владельцев сайтов будет информация о пользователях сайта.

- Будет мониторинг интернет-ресурсов на наличие этого механизма. Если по истечении времени, которое министерство предоставило, требования реализованы не будут, то будет направляться сначала уведомление. В случае игнорирования будет направлено предписание в порядке 462-й статьи Административного кодекса. Если же и тогда не будет реакции, то интернет-ресурс привлекут к административной ответственности за невыполнение предписания, – заявил заместитель председателя Комитета госконтроля в области связи, информатизации и СМИ.

Владельцы интернет-изданий, получив информацию о пользователе, должны хранить данные в течение всего срока действия пользовательского соглашения и ещё три месяца после его расторжения.

- Есть две точки зрения по вопросу анонимности. Первая заключается в том, что в документах Европейского союза закреплено право на анонимность как неотъемлемое право гражданина. Второй подход – свобода слова анонимной быть не может. То есть если человек хочет что-то сказать, то он может это сделать открыто и не скрываясь за другой личностью. Оба подхода имеют право на жизнь. С точки зрения регламентации вопроса на анонимное размещение информации, мы придерживаемся второго подхода, который исключает возможность размещения анонимной информации, – заявил Михаил Комиссаров.

28 декабря 2017 года Нурсултан Назарбаев подписал резонансные поправки в закон о СМИ.

На стадии законопроекта предложенные поправки вызвали широкий резонанс и споры в обществе. В этом году министр информации и коммуникаций Даурен Абаев неоднократно выступал с разъяснениями и комментариями к изменениям в законе о СМИ.
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Комментарии к новости
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...
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 02.02.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правильное решение.
потом и все решения как обычно отложат до 1.01.2020.
это время Х.

Юрист
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 02.02.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 и компании остался месяц беспредельничать.
потом будут отвечать по закону. закон суров, но справедлив.

§ 112
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9168
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще месяц анонимы будут парить моск?
Профайл

рудничанин
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 02.02.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо и модераторов новых с 1 марта.
чтобы они работали по закону.
а не по никам.

Все просто
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 02.02.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юрист:
112 и компании остался месяц беспредельничать.
потом будут отвечать по закону. закон суров, но справедлив.

у каждого шута горохового есть свой Хозяйн. Выявить его и привлечь к ответственности.

§ yudjin
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.02.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мертвяком на местных сми-сайтах уже пахнуло. Если в ленинском пути и раньше была форма с эл.почтой, которую мало кто заполнял оставляя своё мнение, то намедни алау и наш костанай просто отключили комментирование... и спят спокойно... а зачем? нет мнений - нет модераторов... всем кто ложится спать- спокойного сна!
Профайл

андрей
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 02.02.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего будет в марте , что за комментарии отвечать придётся?????

Народный контроль
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 02.02.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо волноваться,скоро новый хозяин газеты наведёт порядок!

Далекий
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 02.02.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь шум - из за ЭТОГО комментария...

ваще
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 02.02.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не дают высказать свое мнение.
работа по никам.
а не правилам.
продолжается.
да уж.
скорее бы 1 марта.

§ 112
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9168
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
нет мнений - нет модераторов... всем кто ложится спать- спокойного сна!

А тут что, не стирают не нужное им мнение?
Да тоже самое, стирают, если не поддержЫваешь и не нурлыкунишь..
Чем они отличаются от тех кто это придумал, да ничем..
Профайл

§ 112
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9168
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати кто чем будет заниматься, если НГ отключит комментарии?
Ой мне жалко вас, кто посвятил с десяток лет тут профессиональному комментированию..
Что с вами в жЫзни там в реальной будет?
Кому станете нурлыкунить и кого по указке приближенных начнете выгонять не с форума, а уже со страны?
Тут то легко, созлал голосовалку, траванул кого надо и ты в почете..
А там как?
Профайл

§ 112
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9168
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут легко и непринужденно..
Ошибка некоторых СМИ в том, что они открыто демонстируют для других, кто им более близок и кто более неприятен, давая повод понять закон джунглей свой-чужой..
Как, как после этого некоторые СМИ хотят, чтобы их понимали, которые сами не хотят и не могут понять других?
Профайл

§ yudjin
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.02.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А тут что, не стирают не нужное им мнение?

Заканыч, ты как та торговка на базаре: перевираешь и голосишь дальше чем видишь.
Я тебе русским по белому пишу, что ТАМ НЕТ СОВСЕМ ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕНТИРОВАНИЯ без регистрации, а ты всё про стирание своего бреда.

Цитата:
112:
кто чем будет заниматься, если НГ отключит комментарии?

ты это про себя чё ли? ... чья бы мычала... а твоя пиво сосала...
Профайл

§ 112
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9168
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ты это про себя чё ли? ... чья бы мычала...

Ну уш тебя то оставят, как и Валентина..
Я не про вас блатных и близких, я про остальной народишко..
И да, говорю о невозможности комментирования, когда инакомыслие стирают, а нужные нурлыкунские комментарии специально оставляют для того, чтобы и остальные так же голосили..
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