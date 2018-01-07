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сайлау курманов
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов
вы проблему высосали из пальца ,делают все правильно , на местных сайтах можно такое прочитать - уши встанут ,тут у нас в рудном в группе-мы из рудного, некая мегадейч призывает оралманов...
07.01.18 12:47
сайлау курманов
Звуки утреннего Костаная
не пойму в чем проблема , то что трещит под ножом у трактора , так это брусчатка , а как с нее еще снег сгрести , пусть трещит ,
07.01.18 12:40
Сергей_я
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов
Кстати да. На кз.ресурсах оказывается я тоже только на сайте НГ бываю... Очень, очень редко тенгриньюс и типа нур.кз.
07.01.18 12:12
Директор Пляжа
«Иволга» - синоним слова «кризис»
Народный контроль: вернуть все авто купленные родственникам. Ты из родственников видимо тех, кто в 20-30-х годов прошлого века продразверстку производил?
07.01.18 11:55
Kairat stayer
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов
Моше: Я к примеру, в казнетовском сегменте захожу только на сайта НГ, не будет - ну и ладно, скоро попрощаемся. Ибо западло мне будет шквариться в одной упряжке с нурлыкуновскими юзерами и...
07.01.18 11:49
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В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов

7 января 2018, 10:14 |  Государство

В Министерстве информации и коммуникаций рассказали о разработке процедуры авторизации для комментариев на сайтах, сообщает informburo.kz со сылкой на InAlmaty.kz.

"Можно будет авторизовать пользователей через базу Egov или через смс. К базе нетрудно подключиться. На следующей неделе будем проводить встречу с интернет-ресурсами и там процедуру расскажем. Сейчас пошагово записывается процедура, инструкция и мы всём разошлём", – сообщили в Комитете информации Министерства.

Как сообщалось, возможны два варианта регистрации с использованием идентификации на портале электронного правительства или через смс, с получением одноразового пароля. Использовать при регистрации можно своё имя или псевдоним. Есть требования и к владельцам интернет-ресурсов: они обязаны хранить информацию о пользователе в течение трёх месяцев после расторжения.

В конце декабря Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал поправки в закон о СМИ, согласно которым вводится обязательная идентификация пользователя для комментариев на основании соглашения, заключаемого в письменной форме.

Ранее министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, комментируя деанонимизацию, выразил мнение, что находить людей через IP-адреса не совсем эффективно.

 
 
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Комментарии к новости
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leoevgenij
Re: В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации...




Отправлено: 07.01.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гайки затягиваются! Хм!..К чему бы это?

§ Моше
Re: В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4402
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 07.01.18 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
leoevgenij:
К чему бы это?

Приближение к становлению атмосферы тотального и всеобщего нурлыкуна.
Невелика потеря, как я и писал ранее, большая часть пользователей все равно пользуется общемировыми ресурсами и ресурсами рунета, а оставляет комментарии лишь на некоторых новостных сайтах-форумах... Захудалый казнет помрет окончательно.
Я к примеру, в казнетовском сегменте захожу только на сайта НГ, не будет - ну и ладно, скоро попрощаемся. Ибо западло мне будет шквариться в одной упряжке с нурлыкуновскими юзерами и акимато-ботами. :lol: :-P
Профайл

ХХХ
Re: В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации...




Отправлено: 07.01.18 - 11:10
Комментарий удален модератором.

Михалыч
Re: В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации...




Отправлено: 07.01.18 - 11:19
Комментарий удален модератором.

народный троль
Re: В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации...




Отправлено: 07.01.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Захудалый казнет помрет окончательно.
Я к примеру, в казнетовском сегменте захожу только на сайта НГ, не будет - ну и ладно, скоро попрощаемся. Ибо западло мне будет шквариться в одной упряжке с нурлыкуновскими юзерами и акимато-ботами.

Как не печально,но вынужденно соглашусь.
Хотя и незарегеный.

Kairat stayer
Re: В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации...




Отправлено: 07.01.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Я к примеру, в казнетовском сегменте захожу только на сайта НГ, не будет - ну и ладно, скоро попрощаемся. Ибо западло мне будет шквариться в одной упряжке с нурлыкуновскими юзерами и акимато-ботами.


Да, малой, прогрессивный и свободный ты наш, слэнги правильно подбирай, если ты ранее общался, извиняюсь за выражение, это означает, что уже испортил свою репутацию.

§ 112
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 8556
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.01.18 - 12:01
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов




Отправлено: 07.01.18 - 12:06
Комментарий проходит проверку.

Гость
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов




Отправлено: 07.01.18 - 12:07
Комментарий проходит проверку.

Гость
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов




Отправлено: 07.01.18 - 12:10
Комментарий проходит проверку.

§ Сергей_я
Re: В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2316
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.01.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати да. На кз.ресурсах оказывается я тоже только на сайте НГ бываю... Очень, очень редко тенгриньюс и типа нур.кз.
Профайл

Гость
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов




Отправлено: 07.01.18 - 12:36
Комментарий проходит проверку.

§ 112
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 8556
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.01.18 - 12:39
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2492
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.01.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вы проблему высосали из пальца ,делают все правильно , на местных сайтах можно такое прочитать - уши встанут ,тут у нас в рудном в группе-мы из рудного, некая мегадейч призывает оралманов расстреливать и все такое , модер спит и не принимает никаких мер , да разве за вами всеми уследишь ,
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Гость
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов




Отправлено: 07.01.18 - 12:54
Комментарий проходит проверку.

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