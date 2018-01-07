В Министерстве информации и коммуникаций рассказали о разработке процедуры авторизации для комментариев на сайтах, сообщает informburo.kz со сылкой на InAlmaty.kz.
"Можно будет авторизовать пользователей через базу Egov или через смс. К базе нетрудно подключиться. На следующей неделе будем проводить встречу с интернет-ресурсами и там процедуру расскажем. Сейчас пошагово записывается процедура, инструкция и мы всём разошлём", – сообщили в Комитете информации Министерства.
Как сообщалось, возможны два варианта регистрации с использованием идентификации на портале электронного правительства или через смс, с получением одноразового пароля. Использовать при регистрации можно своё имя или псевдоним. Есть требования и к владельцам интернет-ресурсов: они обязаны хранить информацию о пользователе в течение трёх месяцев после расторжения.
В конце декабря Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал поправки в закон о СМИ, согласно которым вводится обязательная идентификация пользователя для комментариев на основании соглашения, заключаемого в письменной форме.
Ранее министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, комментируя деанонимизацию, выразил мнение, что находить людей через IP-адреса не совсем эффективно.
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов
вы проблему высосали из пальца ,делают все правильно , на местных сайтах можно такое прочитать - уши встанут ,тут у нас в рудном в группе-мы из рудного, некая мегадейч призывает оралманов...
Звуки утреннего Костаная
не пойму в чем проблема , то что трещит под ножом у трактора , так это брусчатка , а как с нее еще снег сгрести , пусть трещит ,
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов
Кстати да. На кз.ресурсах оказывается я тоже только на сайте НГ бываю... Очень, очень редко тенгриньюс и типа нур.кз.
Народный контроль: вернуть все авто купленные родственникам. Ты из родственников видимо тех, кто в 20-30-х годов прошлого века продразверстку производил?
Моше: Я к примеру, в казнетовском сегменте захожу только на сайта НГ, не будет - ну и ладно, скоро попрощаемся. Ибо западло мне будет шквариться в одной упряжке с нурлыкуновскими юзерами и...