В автобусе КТЭК, который врезался в ограждение, на момент аварии находились пассажиры

Директор ГКП «КТЭК» Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ подтвердил предположения читателей "НГ" о том, что врезавшийся в ограждение 27 января автобус принадлежит этому предприятию.

В служебном автобусе, кроме водителя, находились еще около 10 контролеров. Авария на ул. Воинов-Интернационалистов в Костанае случилась во время субботнего рейда работников ГКП по взысканию задолженности с потребителей.

- Водитель ждал контролеров, пока они обследовали дом, - пояснил Бекпаганбетов. - Когда они вернулись и сели в автобус, водитель начал движение и почти сразу же въехал в ограждение. Никто из пассажиров не пострадал.

Известно, что водитель автобуса - предпенсионного возраста. Сейчас он находится в городской больнице.

После ДТП контролеры продолжили рейд, но уже пешком. Пострадавший в аварии автобус будут ремонтировать. По словам Аскара Бекпаганбетова, автомобиль хоть и старый, но пару лет назад ему установили новый двигатель.

Напомним, что автобус врезался в ограждение улицы напротив 15 магазина в субботу, 27 января.