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29.01.18 19:42
сайлау курманов
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29.01.18 19:36
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В автобусе КТЭК, который врезался в ограждение, на момент аварии находились пассажиры

Татьяна НАЗАРУК

29 января 2018, 10:04 |  Происшествия

Директор ГКП «КТЭК» Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ подтвердил предположения читателей "НГ" о том, что врезавшийся в ограждение 27 января автобус принадлежит этому предприятию.

В служебном автобусе, кроме водителя, находились еще около 10 контролеров. Авария на ул. Воинов-Интернационалистов в Костанае случилась во время субботнего рейда работников ГКП по взысканию задолженности с потребителей.

- Водитель ждал контролеров, пока они обследовали дом, - пояснил Бекпаганбетов. - Когда они вернулись и сели в автобус, водитель начал движение и почти сразу же въехал в ограждение. Никто из пассажиров не пострадал.

Известно, что водитель автобуса - предпенсионного возраста. Сейчас он находится в городской больнице.

После ДТП контролеры продолжили рейд, но уже пешком. Пострадавший в аварии автобус будут ремонтировать. По словам Аскара Бекпаганбетова, автомобиль хоть и старый, но пару лет назад ему установили новый двигатель.

Напомним, что автобус врезался в ограждение улицы напротив 15 магазина в субботу, 27 января.

 
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Комментарии к новости

Бывалый
Re: В автобусе КТЭК, который врезался в ограждение, на момент...




Отправлено: 29.01.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему у него люк открыт на крыше?
Им жарко?

АфроАмереканец
Re: В автобусе КТЭК, который врезался в ограждение, на момент...




Отправлено: 29.01.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А почему у него люк открыт на крыше? Им жарко?
а ты читал, ;-) чей автобус... :-P

§ Вася Картошкин
Re: В автобусе КТЭК, который врезался в ограждение, на момент...
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 29.01.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорей всего у автобуса рулевую тягу заклинило.Потому как выезжая с 15 магазина он под прямым углом и вьехал в ограждение.
Профайл

Бывалый
Re: В автобусе КТЭК, который врезался в ограждение, на момент...




Отправлено: 29.01.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вася Картошкин:
Скорей всего у автобуса рулевую тягу заклинило

И тормоза тоже заклинило, и педаль сцепления вместе с рычагом КПП, и педаль газа не отпускалась, и вообще там водила в ауте пребывал по ходу...
Короче апокалипсис и ничего невозможно было поделать...

МБ
Re: В автобусе КТЭК, который врезался в ограждение, на момент...




Отправлено: 29.01.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заметил что Аскар всегда мягко стелит) за что не спроси на все у него есть ответ. жаль что не всегда в тему)) Глупая авария с автобусом... а он говорит двигатель поменяли))))))) причем тут двигатель, эти обстоятельства явно не от двигателя зависили)) водителя надо было поменять))) и опять же косяк руководства - недоработали, не досмотрели... Значит Отделу кадров строгий выговор и коэффициент трудового участия за январь не начислять... Зав.гару замечание - двигатель то он поменял))) но в традициях КТЭКа прицепом пойдет)))

Бывалый
Re: В автобусе КТЭК, который врезался в ограждение, на момент...




Отправлено: 29.01.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
МБ:
а он говорит двигатель поменяли))))))) причем тут двигатель, эти обстоятельства явно не от двигателя зависили))

А где он сказал что от двигателя зависят обстоятельства аварии?
Про двигатель он сказал, как я понимаю, к тому, что автобус не будут списывать, а восстановят и будут дальше эксплуатировать, что вполне разумно с экономической точки зрения.

§ Серый волк
Re: В автобусе КТЭК, который врезался в ограждение, на момент...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9355
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.01.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот оно что! Контры ехали! :lol: :lol:
Ну не иначе карма нехорошая сошлась с аурой в этом месте и заклинила тормоза, сцепление, ручник, коробку, прокладку и моск у вчкушки. :lol:
А может быть на 15 магазине живет тихий местный маг и чародей.
Я бы жуликам из акимата посоветовал вообще в этом районе не появляться и объезжать его затоболовкой для безопасности. :lol:
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