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Ола
Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае
Цитата: Судя по видеозаписи, По какой видеозаписи судите? Уволить этого горе водителя с работы,взыскать ущерб ! Уволить надо того, кто допускает ситуацию когда люди на работе в обморок падают!
27.01.18 19:38
Серый волк
В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
КГСПС: Королевство кривых зеркал - KZ. Тсссс! А то накаркаете цифровых зеркал. Обяжут все учреждения и даже парикмахерские купить камеры, и Большие лед экраны вместо зеркал! В рамках...
27.01.18 19:23
неравнодушная
Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае
yudjin: сонька вчкбаева дык этож у твоего бая в конторе таки телеги... или ты готова стать спонсором на новый? нет...тады сиди и не пиликай. у тебя то есть? вброс защитан
27.01.18 19:17
Серый волк
В Генпрокуратуре сообщили о результатах проверки в сфере пассажирских автоперевозок
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27.01.18 19:17
...
В Генпрокуратуре сообщили о результатах проверки в сфере пассажирских автоперевозок
Житель: Проверку провели,отчитались,а рухлядь и металлолом как возили людей так и возят, так что проверяли? Почему только проверили и отчитались, они еще и сроки для устранении недостатков...
27.01.18 18:50
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Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае

27 января 2018, 13:18 |  Происшествия

Видеозапись аварии в редакцию "НГ" прислал очевидец - пользователь нашего сайта под ником Вадим. Судя по видеозаписи, водитель служебного автобуса потерял сознание и врезался в ограждение на улице Воинов-Интернационалистов, недалеко от 15-го магазина, в Костанае.

ДТП произошло сегодня, 27 января.

Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области, водитель госпитализирован, кроме него в аварии никто не пострадал. Причины ДТП выясняются. В полиции не смогли пояснить, какой организации принадлежит служебный автобус. Но, по словам очевидцев, это автобус ГКП "КТЭК".
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Комментарии к новости
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Народный контроль
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае




Отправлено: 27.01.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И когда запретят к использованию эти пазы-тазы? Как можно использовать такую технику у которых тормоза в мороз заклинивают? Дорога отличная,ровная без гололёда.Что ещё надо?

100
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае




Отправлено: 27.01.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
И когда запретят к использованию эти пазы-тазы


Ага, завтра они купят новый автобус за 20 лямов, а послезавтра, чтобы его отбить, повысят тариф на столько же процентов. Сами же верещать начнёте.

димон
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае




Отправлено: 27.01.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто то порчу на ктэк навёл

декаданс
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае




Отправлено: 27.01.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
И когда запретят к использованию эти пазы-тазы?

..эти тазы-пазы еще нас переживут...и наших детей... :lol: :lol: :lol:

101
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае




Отправлено: 27.01.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
завтра они купят новый автобус за 20 лямов,

Вношу справку не 20 а 38 лямов уже стоит новый автобус

Гость
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае




Отправлено: 27.01.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Довели людей в КТЭКе, уже сознание теряют.

Алехандро
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае




Отправлено: 27.01.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще на этом автобусе незарегистрированое газовое оборудование. Как и на всей остальной технике в КТЭК. Причем установленое намного дороже чем оно того стоит

Директор Пляжа
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае




Отправлено: 27.01.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Ты вообще новость читало? Человек потерял сознание, при чем тут тормоза и пазы? :lol:

§ Сыкымы
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 27.01.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор ролика бежал не для того, чтобы помочь. А для того, чтобы снять "сенсационное видео" и выложить в ютюбе в ожидании миллионных просмотров. И имя ему - "сетевой хомячок". Помощи от него не ждите, он занят съёмкой. "Равнодушие хуже врага..."
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Гость
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае




Отправлено: 27.01.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях на ТЭЦ девушка-лаборант сознание потеряла. В больнице лежит.

Ола
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае




Отправлено: 27.01.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В КТЭКе медицинское освидетельствование работников проводит жена директора. Тоже как и он классный специалист, в таком состоянии водителя на дорогу выпустила!

§ Серый волк
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9349
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.01.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ты вообще новость читало? Человек потерял сознание, при чем тут тормоза и пазы? :lol:

Ономастия головного мозга в последней стадии.
Автобус на шасси ГАЗ-53. Надежен и неудобен как предок. Ничего лишнего в отличии от ПАЗа с которым глупое существо перепутало. Это конечно КАвЗ 685М. Сделан на берегах Тобола. Но в Кургане. Пройдет в любую нечищенную дыру. Отличные свесы грузовика. 8горшков. (не для цветочков). Все до единой детали от этого же самого живучего грузовика вплоть до кузовных капота. Тормоза от него же, кстати на КАвЗ их впервые сделали двухконтурные. и вопросов к ним, понятное дело, никогда не возникало.
В семидесятых именно этому автобусу присвоили знак качества. За неубиваемую и надежную конструкцию. Межремонтный интервал в 260 тыс км по тем временам. А реально намного больше, ибо легче лёгкого ремонтировался в любом сельском МТМ.
46 кругов на спидометре это не байка! Многие больше проезжали! Ибо как в пять утра заводились в деревне, и везли доярок, а потом в далёкий город ехали и так до поздна и крутились колёса каждый день.

Отремонтировать можно всё абсолютно набором рожковых ключей в любом сельском гараже-мастерской для тракторов и комбайнов. (для глупых, назывались МТМ). Причём ремонт будет стоить копейки. Все кузовные детали снимаются и меняются при необходимости достаточно быстро. Передние подходят полностью от грузовика (которых более 4миллионов), салон - простые листы меняемые в любом МТМ спустя годы.
Из минусов. Высоковат, но он на раме грузовика построен. Не самый просторный внутри. Но много лучше маршрутки и безопасней. Дверь одна передняя. Открывается руками. Конечно не для городских маршрутов. А именно для удаленных сельских.
Очень уважаем на дороге, приличные люди относятся к этой конструкции с уважением. Ибо она страну вывезла.
Уважаем и у быдла, ибо очень крепкий, высокий и рамный с страшным стальным высоким бампером. :-)
В штатах подобные кстати возят школьников в школы с небольших районов. Окрашены в желтый и там, где сохранились менять их не собираются, если вместимость достаточная.

[Исправлено: Серый волк, 27.01.2018 - 15:32]
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§ yudjin
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5053
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.01.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
И когда запретят к использованию эти пазы-тазы?

сонька вчкбаева дык этож у твоего бая в конторе таки телеги... или ты готова стать спонсором на новый? нет?...тады сиди и не пиликай.
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Народный контроль
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае




Отправлено: 27.01.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
вчк

Ох как ВЧК у вас крови попила чувствую,что до сих пор вам во сне даже снится!

Народный контроль
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае




Отправлено: 27.01.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Судя по видеозаписи,
По какой видеозаписи судите? Уволить этого горе водителя с работы,взыскать ущерб !

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