Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае

Видеозапись аварии в редакцию "НГ" прислал очевидец - пользователь нашего сайта под ником Вадим. Судя по видеозаписи, водитель служебного автобуса потерял сознание и врезался в ограждение на улице Воинов-Интернационалистов, недалеко от 15-го магазина, в Костанае.

ДТП произошло сегодня, 27 января.

Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области, водитель госпитализирован, кроме него в аварии никто не пострадал. Причины ДТП выясняются. В полиции не смогли пояснить, какой организации принадлежит служебный автобус. Но, по словам очевидцев, это автобус ГКП "КТЭК".