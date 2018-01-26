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В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
И тут Остапа понесло, он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены...
26.01.18 19:56
Серый волк
В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
гость: Это как? Оптимизация вроде бы подразумевает сокращение, нет? Так это они и пели в филармонии, что именно в рамках оптимизации! :lol: Не удивлюсь если в скором времени появится...
26.01.18 19:54
Серый волк
Нет горячей воды
Ну ржака, ладно потом дочитаю их перлы акиматские. :lol: :lol: :lol: Где-то в недрах акимата otvet.imgsmail.ru Обязательно поделюсь в соцсетях. ;-)
26.01.18 19:46
КГСПС
Где-то стало дешево, а где-то сердито
112: подождать лет эдак 80, для смены полного цикла нашего поколения. При этом новые поколения не должны контактировать с нами и с действительностью, а это, увы, невозможно. Так что коррупция -...
26.01.18 19:39
Серый волк
Нет горячей воды
А в начале была всего одна строчка! Возможно кран не в ту сторону крутили. Забавно, что из этого получилось самое знатное "Пукано Бомитто" у акиматских! :lol: :lol: Если кто будет мимо...
26.01.18 19:36
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Обществу лучше не знать - суд признал законным засекречивание данных о финансировании СМИ по госзаказу

Татьяна НАЗАРУК

26 января 2018, 16:00 |  Общество

Специализированный межрайонный экономический суда Астаны 25 января рассмотрел исковое заявление общественного фонда «Северо-Казахстанский правовой медиацентр» к Министерству информации и коммуникаций РК. Поводом для иска стал отказ министерства на просьбу фонда о предоставлении полной информации о государственном финансировании СМИ.

Судья Нариман Бекназаров / Фото ratel.kz

В частности, фонд хотел получить точные сведения о том, каким изданиям и в каком размере были выделены бюджетные деньги на проведение информационной политики по улучшению имиджа государственных органов.

Решение, признающее действия министерства законными, вынес судья Нариман Бекназаров. Дело было рассмотрено в очень сжатые сроки - всего за два заседания. Кроме того, судья сделал этот процесс закрытым, что вызвало недовольство общественников.

- Решение было предсказуемо и ожидаемо, - прокомментировала «НГ» руководитель общественного фонда Диана ОКРЕМОВА. - Выиграть в Казахстане суд против министерства, особенно по делу о пропаганде - малоосуществимая мечта. На мой взгляд, все здесь противоречит не только здравому смыслу и логике, но и существующему законодательству. Это беспрецедентное решение, которое по сути запрещает обществу знать, как расходуются деньги налогоплательщиков.

Диана Окремова / Фото ratel.kz

Представители Министерства информации и коммуникаций выдвинули на процессе такой аргумент: «Если общество узнает, какие негосударственные СМИ получают деньги из бюджета, это может снизить доверие к ним и ухудшить их имидж. А соответственно - ухудшить отношение общества к госзаказу».

По словам Дианы Окремовой, фонд будет подавать апелляционную жалобу и обращаться в Верховный суд. Кроме того, ОФ «Северо-Казахстанский правовой медиацентр» будет обжаловать и решение о слушании дела в закрытом режиме.

Общественный фонд «Северо-Казахстанский правовой медиацентр» с 2009 года мониторит информацию о том, какие СМИ и в каком размере получают госфинансирование за проведение информационной политики по улучшению имиджа государственных органов.

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Комментарии к новости

Терапевт
Re: Обществу лучше не знать - суд признал законным...




Отправлено: 26.01.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Официально признают что государственное финансирование может нанести ущерб имиджу? Хорошая страна какая.

правп
Re: Обществу лучше не знать - суд признал законным...




Отправлено: 26.01.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно кто продавил государственную информационную поддержку баян-шоу на всех каналах?

§ elektron
Re: Обществу лучше не знать - суд признал законным...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 722
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.01.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "«Если общество узнает, какие негосударственные СМИ получают деньги из бюджета, это может снизить доверие к ним и ухудшить их имидж. А соответственно - ухудшить отношение общества к госзаказу»."
Значит рыльце то в пушку ;-)
Когда совесть чиста и скрывать нечего. 8-)
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шайтан
Re: Обществу лучше не знать - суд признал законным...




Отправлено: 26.01.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какой глупый аргумент.
и эти люди в министерстве работают.

Алдар Косе
Re: Обществу лучше не знать - суд признал законным...




Отправлено: 26.01.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если общество узнает, какие негосударственные СМИ получают деньги из бюджета, это может снизить доверие к ним и ухудшить их имидж. А соответственно - ухудшить отношение общества к госзаказу
отсутствие прозрачности в данном вопросе, лоббирование интересов в пользу "особенных" - не ту страну назвали гондурасом

§ drakon
Re: Обществу лучше не знать - суд признал законным...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13163
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.01.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю,что НГ - не получает деньги из бюджета,
поэтому я ей - доверяю... :lol: :oops:
Профайл

Терапевт
Re: Обществу лучше не знать - суд признал законным...




Отправлено: 26.01.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если исходить из того, какие газеты заставляют выписывать бюджетников, то поддержку государства в нашем городе имеют "Костанайские новости", "наш Костанай", "казахстанская правда" и "Костанай Таны". Самые классные для бюджетников - "Костанай Таны" и "наш Костанай" потому что самые дешёвые. Казахстанскую правду берут владельцы частных домов - печь и баню растапливать потому что самая объемная.

Бывалый
Re: Обществу лучше не знать - суд признал законным...




Отправлено: 26.01.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
по сути запрещает обществу знать, как расходуются деньги налогоплательщиков.

С какого перепуга оно запрещает?
Та же Диана Окремова регулярно кричит о том, сколько денег налогоплательщиков на это расходуется...
Это и есть - "как, т.е. на что, расходуются деньги налогоплательщиков".
А вот кто именно их получил - к этому вопросу уже не относится от слова совсем.

Читатель 1
Re: Обществу лучше не знать - суд признал законным...




Отправлено: 26.01.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Если общество узнает...", - хорррошая формулировочка (оно в обморок может упасть?)))

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