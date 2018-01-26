Обществу лучше не знать - суд признал законным засекречивание данных о финансировании СМИ по госзаказу

Специализированный межрайонный экономический суда Астаны 25 января рассмотрел исковое заявление общественного фонда «Северо-Казахстанский правовой медиацентр» к Министерству информации и коммуникаций РК. Поводом для иска стал отказ министерства на просьбу фонда о предоставлении полной информации о государственном финансировании СМИ.

Судья Нариман Бекназаров / Фото ratel.kz

В частности, фонд хотел получить точные сведения о том, каким изданиям и в каком размере были выделены бюджетные деньги на проведение информационной политики по улучшению имиджа государственных органов.

Решение, признающее действия министерства законными, вынес судья Нариман Бекназаров. Дело было рассмотрено в очень сжатые сроки - всего за два заседания. Кроме того, судья сделал этот процесс закрытым, что вызвало недовольство общественников.

- Решение было предсказуемо и ожидаемо, - прокомментировала «НГ» руководитель общественного фонда Диана ОКРЕМОВА. - Выиграть в Казахстане суд против министерства, особенно по делу о пропаганде - малоосуществимая мечта. На мой взгляд, все здесь противоречит не только здравому смыслу и логике, но и существующему законодательству. Это беспрецедентное решение, которое по сути запрещает обществу знать, как расходуются деньги налогоплательщиков.

Диана Окремова / Фото ratel.kz

Представители Министерства информации и коммуникаций выдвинули на процессе такой аргумент: «Если общество узнает, какие негосударственные СМИ получают деньги из бюджета, это может снизить доверие к ним и ухудшить их имидж. А соответственно - ухудшить отношение общества к госзаказу».

По словам Дианы Окремовой, фонд будет подавать апелляционную жалобу и обращаться в Верховный суд. Кроме того, ОФ «Северо-Казахстанский правовой медиацентр» будет обжаловать и решение о слушании дела в закрытом режиме.

Общественный фонд «Северо-Казахстанский правовой медиацентр» с 2009 года мониторит информацию о том, какие СМИ и в каком размере получают госфинансирование за проведение информационной политики по улучшению имиджа государственных органов.

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