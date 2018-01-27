Где и когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов с населением
Татьяна НАЗАРУК
Пресс-служба акима Костанайской области опубликовала график встреч городских и районных акимов с населением. Сходы проведут акимы 16 районов и 4 городов области.
Аким Костаная Базыл Жакупов начнет встречаться с народом с 29 января /Фото из архива "НГ"
Вопросы акиму можно будет задать заранее: отправить их на блог, написать SMS, продиктовать по телефону или написать его собственноручно и опустить листок с вопросом в специальный ящик. Более подробно - в таблице.
|
Город/район
|
ФИО акима
|
Дата и место встречи
|
Способы направления вопросов населения
|
Алтынсаринский район
|
Жаманов Ерлан Айткулович
|
29 января, 16.00, Районный дом культуры
|
1) Официальный блог акима района;
2) Телефон: 8(714-45) 34-2-48;
3) SMS-сообщение на номер
8-747-909-26-00
4) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании проведения отчетной встречи и здании районного филиала Партии «Нұр Отан»
|Амангельдинский район
|
Утегенов Нуржан Каиржанович
|
31 января, 17.00, Районный дом культуры
|
1) Официальный блог акима района;
2) Телефоны: 8 (714-40) 2-17-44;
8 (714-40) 2-12-95;
3) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании аппарата акима района и отделения «Казпочты»
|
Аулиекольский район
|
Таукенов Жансултан Коныртаевич
|
7 февраля, 10.00, Районный дом культуры
|
1) Официальный блог акима района;
2) Телефон: 8(714-53) 2-10-09;
3)SMS-сообщение на номер 8-771- 431-16-84
4) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района
|
Джангильдинский район
|
Оспанов Шота Сабитбекович
|
31 января, 14.00, Районный дом культуры
|
1) Официальный блог акима района;
2) Телефоны: 8(714-39) 2-14-04;
3) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании аппарата акима района, отделения «Казпочты», ЦОНе
|
Денисовский район
|
Нургалиев Бахыт Мирасович
|
9 февраля, 11.00, Районный дом культуры
|
1) Официальный блог акима района;
2) Телефон: 8(714-34) 2-19-45;
3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района
|
Житикаринский район
|
Ибраев Абай Сарсембаевич
|
14 февраля, 15.00, Районный дворец культуры «Асбест»
|
1) Официальный блог акима района;
2) Телефоны: 8 (714-35) 2-55-21, 8 (714-35) 2-00-06;
3) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании аппарата акима района, а также в ПКСК каждого микрорайона
|
Камыстинский район
|
Бекмухамедов Газиз Ерболатович
|
9 февраля, 16.00, Районный дом культуры
|
1) Официальный блог акима района;
2) Телефон: 8(714-37) 2-14-87;
3) SMS-сообщение на номер 8-776-714-19-95.
4) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района
|
Карабалыкский район
|
Алиев Арман Кокишевич
|
30 января, 17.00, Районный дом культуры
|
1) Официальный блог акима района;
2) Телефон: 8 (714-41) 3-25-29;
3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района
|
Карасуский район
|
Ионенко Виктор Николаевич
|
8февраля, 15.00, Районный дом культуры
|
1) Официальный блог акима района;
2) Телефон: 8(714-52)-21-04-60
3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений от населения размещены в здании аппарата акима района и в районном доме культуры
|
Костанайский район
|
Ахметов Кайрат Жумашович
|
5 февраля, 15.00, Районный дом культуры
|
1) Официальный блог акима района;
2) Телефоны: 8 (714-55) 2-30-50; 8 (714-55) 2-13-48;
8 (714-55) 2-05-70
3) SMS-сообщение на номер 8-708-454- 94-08;
4) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района;
5) Электронная почта акима района akhmetov.k@kostanay.gov.kz
|
Мендыкаринский район
|
Теменов Ерлан Олжабаевич
|
2 февраля, 11.00, Районный дом культуры
|
1) Официальный блог акима района;
2) Телефон: 8(714-43) 2-43-38
3) Специальные ящики для приема вопросов и предложений установленные в здании аппарата акима района, ЦОНе
|
Наурзумский район
|
Даиров Талгатбек Сапабекович
|
7 февраля, 15.00, актовый зал Докучаевской средней школы
|
1) официальный сайт акима района;
2) Телефон: 8 (714-54) 21-0-20;
3) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании аппарата акима района и отделении «Казпочты»
|
Сарыкольский район
|
Кузенбаев Эльдар Конысбаевич
|
8 февраля, 11.00, Районный дом культуры
|
1) Официальный блог акима района;
2) Телефоны: 8(714-51) 22-06-75,
8(714-51) 22-07-63.
3) электронная почта аппарата акима района sarykol@kostanay.gov.kz;
4) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании аппарата акима района, отделении «Казпочты», ЦОНе
|
Тарановский район
|
Испергенов Куандык Хайдарович
|
12 февраля, 15.00, Районный дом культуры
|
1) Официальный блог акима района;
2) Телефон: 8 (714-36) 3-71-00.
3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района
|
Узункольский район
|
Абишев Кайрат Тынымбаевич
|
2 февраля, 15.00, Районный дом культуры
|
1) Официальный блог акима района;
2) Телефон: 8 (714-43) 2-12-58;
3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений от населения размещены в здании аппарата акима, ДК «Современник»
|
Федоровский район
|
Исабаев Тауба Каиржанович
|
30 января, 14.00, Районный дом культуры
|
1) Официальный блог акима района;
2) Телефон: 8 (714-42) 2-14-06;
3) SMS-сообщение на номер 8-771-482-81-80;
4) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района
|
г. Аркалык
|
Балгарин Амантай Какимбекович
|
1 февраля, 10.00, актовый зал школы-гимназии
|
1) Официальный блог акима города;
2) Телефоны: 8 (714-30) 7-02-01; 8 (714-30) 4-90-67;
3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима города.
|
г. Лисаковск
|
Исмагулов Алмат Ерикович
|
14 февраля, 10.00, Дом культуры и спорта «Союз»
|
1) Официальный блог акима города;
2) Телефоны: 8(714-33) 3-39-08, 8 (714-33) 3-38-90;
3) SMS-сообщение на номер 8-707-303-97-77;
4) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании Дома культуры
|
г. Рудный
|
Гаязов Бахытжан Темирович
|
8 февраля, 15.00, зал заседаний акимата города
|
1) Официальный блог акима района;
2) Телефон; 8(714-31) 4-12-77;
3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима города
О том, где и когда будет встречаться с народом аким Костаная Базыл Жакупов, мы писали здесь
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 0
Всего: 140
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Цитата: Судя по видеозаписи, По какой видеозаписи судите? Уволить этого горе водителя с работы,взыскать ущерб ! Уволить надо того, кто допускает ситуацию когда люди на работе в обморок падают!
В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
КГСПС: Королевство кривых зеркал - KZ. Тсссс! А то накаркаете цифровых зеркал. Обяжут все учреждения и даже парикмахерские купить камеры, и Большие лед экраны вместо зеркал! В рамках...
yudjin: сонька вчкбаева дык этож у твоего бая в конторе таки телеги... или ты готова стать спонсором на новый? нет...тады сиди и не пиликай. у тебя то есть? вброс защитан
В Генпрокуратуре сообщили о результатах проверки в сфере пассажирских автоперевозок
Другой причиной проблемной ситуации в сфере автоперевозок Генпрокуратура назвала отсутствие субсидирования убытков автопарков со стороны местных исполнительных органов. Прецендент заметили? Если...
Житель: Проверку провели,отчитались,а рухлядь и металлолом как возили людей так и возят, так что проверяли? Почему только проверили и отчитались, они еще и сроки для устранении недостатков...