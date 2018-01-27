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Где и когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов с населением

Татьяна НАЗАРУК

27 января 2018, 15:11 |  Государство

Пресс-служба акима Костанайской области опубликовала график встреч городских и районных акимов с населением. Сходы проведут акимы 16 районов и 4 городов области.

Аким Костаная Базыл Жакупов начнет встречаться с народом с 29 января /Фото из архива "НГ"

Вопросы акиму можно будет задать заранее: отправить их на блог, написать SMS, продиктовать по телефону или написать его собственноручно и опустить листок с вопросом в специальный ящик. Более подробно - в таблице.

Город/район

ФИО акима

Дата и место встречи

Способы направления вопросов населения

Алтынсаринский район

Жаманов Ерлан Айткулович

29 января, 16.00, Районный дом культуры

1) Официальный блог акима района;

2) Телефон: 8(714-45) 34-2-48;

3) SMS-сообщение на номер

8-747-909-26-00

4) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании проведения отчетной встречи и здании районного филиала Партии «Нұр Отан»
Амангельдинский район

Утегенов Нуржан Каиржанович

31 января, 17.00, Районный дом культуры

1) Официальный блог акима района;

2) Телефоны: 8 (714-40) 2-17-44;

8 (714-40) 2-12-95;

3) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании аппарата акима района и отделения «Казпочты»

Аулиекольский район

Таукенов Жансултан Коныртаевич

7 февраля, 10.00, Районный дом культуры

1) Официальный блог акима района;

2) Телефон: 8(714-53) 2-10-09;

3)SMS-сообщение на номер 8-771- 431-16-84

4) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района

Джангильдинский район

Оспанов Шота Сабитбекович

31 января, 14.00, Районный дом культуры

1) Официальный блог акима района;

2) Телефоны: 8(714-39) 2-14-04;

3) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании аппарата акима района, отделения «Казпочты», ЦОНе

Денисовский район

Нургалиев Бахыт Мирасович

9 февраля, 11.00, Районный дом культуры

1) Официальный блог акима района;

2) Телефон: 8(714-34) 2-19-45;

3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района

Житикаринский район

Ибраев Абай Сарсембаевич

14 февраля, 15.00, Районный дворец культуры «Асбест»

1) Официальный блог акима района;

2) Телефоны: 8 (714-35) 2-55-21, 8 (714-35) 2-00-06;

3) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании аппарата акима района, а также в ПКСК каждого микрорайона

Камыстинский район

Бекмухамедов Газиз Ерболатович

9 февраля, 16.00, Районный дом культуры

1) Официальный блог акима района;

2) Телефон: 8(714-37) 2-14-87;

3) SMS-сообщение на номер 8-776-714-19-95.

4) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района

Карабалыкский район

Алиев Арман Кокишевич

30 января, 17.00, Районный дом культуры

1) Официальный блог акима района;

2) Телефон: 8 (714-41) 3-25-29;

3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района

Карасуский район

Ионенко Виктор Николаевич

8февраля, 15.00, Районный дом культуры

1) Официальный блог акима района;

2) Телефон: 8(714-52)-21-04-60

3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений от населения размещены в здании аппарата акима района и в районном доме культуры

Костанайский район

Ахметов Кайрат Жумашович

5 февраля, 15.00, Районный дом культуры

1) Официальный блог акима района;

2) Телефоны: 8 (714-55) 2-30-50; 8 (714-55) 2-13-48;

8 (714-55) 2-05-70

3) SMS-сообщение на номер 8-708-454- 94-08;

4) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района;

5) Электронная почта акима района akhmetov.k@kostanay.gov.kz

Мендыкаринский район

Теменов Ерлан Олжабаевич

2 февраля, 11.00, Районный дом культуры

1) Официальный блог акима района;

2) Телефон: 8(714-43) 2-43-38

3) Специальные ящики для приема вопросов и предложений установленные в здании аппарата акима района, ЦОНе

Наурзумский район

Даиров Талгатбек Сапабекович

7 февраля, 15.00, актовый зал Докучаевской средней школы

1) официальный сайт акима района;

2) Телефон: 8 (714-54) 21-0-20;

3) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании аппарата акима района и отделении «Казпочты»

Сарыкольский район

Кузенбаев Эльдар Конысбаевич

8 февраля, 11.00, Районный дом культуры

1) Официальный блог акима района;

2) Телефоны: 8(714-51) 22-06-75,

8(714-51) 22-07-63.

3) электронная почта аппарата акима района sarykol@kostanay.gov.kz;

4) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании аппарата акима района, отделении «Казпочты», ЦОНе

Тарановский район

Испергенов Куандык Хайдарович

12 февраля, 15.00, Районный дом культуры

1) Официальный блог акима района;

2) Телефон: 8 (714-36) 3-71-00.

3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района

Узункольский район

Абишев Кайрат Тынымбаевич

2 февраля, 15.00, Районный дом культуры

1) Официальный блог акима района;

2) Телефон: 8 (714-43) 2-12-58;

3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений от населения размещены в здании аппарата акима, ДК «Современник»

Федоровский район

Исабаев Тауба Каиржанович

30 января, 14.00, Районный дом культуры

1) Официальный блог акима района;

2) Телефон: 8 (714-42) 2-14-06;

3) SMS-сообщение на номер 8-771-482-81-80;

4) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района

г. Аркалык

Балгарин Амантай Какимбекович

1 февраля, 10.00, актовый зал школы-гимназии

1) Официальный блог акима города;

2) Телефоны: 8 (714-30) 7-02-01; 8 (714-30) 4-90-67;

3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима города.

г. Лисаковск

Исмагулов Алмат Ерикович

14 февраля, 10.00, Дом культуры и спорта «Союз»

1) Официальный блог акима города;

2) Телефоны: 8(714-33) 3-39-08, 8 (714-33) 3-38-90;

3) SMS-сообщение на номер 8-707-303-97-77;

4) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании Дома культуры

г. Рудный

Гаязов Бахытжан Темирович

8 февраля, 15.00, зал заседаний акимата города

1) Официальный блог акима района;

2) Телефон; 8(714-31) 4-12-77;

3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима города

О том, где и когда будет встречаться с народом аким Костаная Базыл Жакупов, мы писали здесь
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