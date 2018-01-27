Где и когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов с населением

Пресс-служба акима Костанайской области опубликовала график встреч городских и районных акимов с населением. Сходы проведут акимы 16 районов и 4 городов области.

Аким Костаная Базыл Жакупов начнет встречаться с народом с 29 января /Фото из архива "НГ"

Вопросы акиму можно будет задать заранее: отправить их на блог, написать SMS, продиктовать по телефону или написать его собственноручно и опустить листок с вопросом в специальный ящик. Более подробно - в таблице.

Город/район ФИО акима Дата и место встречи Способы направления вопросов населения Алтынсаринский район Жаманов Ерлан Айткулович 29 января, 16.00, Районный дом культуры 1) Официальный блог акима района; 2) Телефон: 8(714-45) 34-2-48; 3) SMS-сообщение на номер 8-747-909-26-00 4) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании проведения отчетной встречи и здании районного филиала Партии «Нұр Отан» Амангельдинский район Утегенов Нуржан Каиржанович 31 января, 17.00, Районный дом культуры 1) Официальный блог акима района; 2) Телефоны: 8 (714-40) 2-17-44; 8 (714-40) 2-12-95; 3) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании аппарата акима района и отделения «Казпочты» Аулиекольский район Таукенов Жансултан Коныртаевич 7 февраля, 10.00, Районный дом культуры 1) Официальный блог акима района; 2) Телефон: 8(714-53) 2-10-09; 3)SMS-сообщение на номер 8-771- 431-16-84 4) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района Джангильдинский район Оспанов Шота Сабитбекович 31 января, 14.00, Районный дом культуры 1) Официальный блог акима района; 2) Телефоны: 8(714-39) 2-14-04; 3) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании аппарата акима района, отделения «Казпочты», ЦОНе Денисовский район Нургалиев Бахыт Мирасович 9 февраля, 11.00, Районный дом культуры 1) Официальный блог акима района; 2) Телефон: 8(714-34) 2-19-45; 3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района Житикаринский район Ибраев Абай Сарсембаевич 14 февраля, 15.00, Районный дворец культуры «Асбест» 1) Официальный блог акима района; 2) Телефоны: 8 (714-35) 2-55-21, 8 (714-35) 2-00-06; 3) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании аппарата акима района, а также в ПКСК каждого микрорайона Камыстинский район Бекмухамедов Газиз Ерболатович 9 февраля, 16.00, Районный дом культуры 1) Официальный блог акима района; 2) Телефон: 8(714-37) 2-14-87; 3) SMS-сообщение на номер 8-776-714-19-95. 4) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района Карабалыкский район Алиев Арман Кокишевич 30 января, 17.00, Районный дом культуры 1) Официальный блог акима района; 2) Телефон: 8 (714-41) 3-25-29; 3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района Карасуский район Ионенко Виктор Николаевич 8февраля, 15.00, Районный дом культуры 1) Официальный блог акима района; 2) Телефон: 8(714-52)-21-04-60 3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений от населения размещены в здании аппарата акима района и в районном доме культуры Костанайский район Ахметов Кайрат Жумашович 5 февраля, 15.00, Районный дом культуры 1) Официальный блог акима района; 2) Телефоны: 8 (714-55) 2-30-50; 8 (714-55) 2-13-48; 8 (714-55) 2-05-70 3) SMS-сообщение на номер 8-708-454- 94-08; 4) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района; 5) Электронная почта акима района akhmetov.k@kostanay.gov.kz Мендыкаринский район Теменов Ерлан Олжабаевич 2 февраля, 11.00, Районный дом культуры 1) Официальный блог акима района; 2) Телефон: 8(714-43) 2-43-38 3) Специальные ящики для приема вопросов и предложений установленные в здании аппарата акима района, ЦОНе Наурзумский район Даиров Талгатбек Сапабекович 7 февраля, 15.00, актовый зал Докучаевской средней школы 1) официальный сайт акима района; 2) Телефон: 8 (714-54) 21-0-20; 3) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании аппарата акима района и отделении «Казпочты» Сарыкольский район Кузенбаев Эльдар Конысбаевич 8 февраля, 11.00, Районный дом культуры 1) Официальный блог акима района; 2) Телефоны: 8(714-51) 22-06-75, 8(714-51) 22-07-63. 3) электронная почта аппарата акима района sarykol@kostanay.gov.kz; 4) Специальные ящики для сбора вопросов и предложений, установленные в здании аппарата акима района, отделении «Казпочты», ЦОНе Тарановский район Испергенов Куандык Хайдарович 12 февраля, 15.00, Районный дом культуры 1) Официальный блог акима района; 2) Телефон: 8 (714-36) 3-71-00. 3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района Узункольский район Абишев Кайрат Тынымбаевич 2 февраля, 15.00, Районный дом культуры 1) Официальный блог акима района; 2) Телефон: 8 (714-43) 2-12-58; 3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений от населения размещены в здании аппарата акима, ДК «Современник» Федоровский район Исабаев Тауба Каиржанович 30 января, 14.00, Районный дом культуры 1) Официальный блог акима района; 2) Телефон: 8 (714-42) 2-14-06; 3) SMS-сообщение на номер 8-771-482-81-80; 4) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима района г. Аркалык Балгарин Амантай Какимбекович 1 февраля, 10.00, актовый зал школы-гимназии 1) Официальный блог акима города; 2) Телефоны: 8 (714-30) 7-02-01; 8 (714-30) 4-90-67; 3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима города. г. Лисаковск Исмагулов Алмат Ерикович 14 февраля, 10.00, Дом культуры и спорта «Союз» 1) Официальный блог акима города; 2) Телефоны: 8(714-33) 3-39-08, 8 (714-33) 3-38-90; 3) SMS-сообщение на номер 8-707-303-97-77; 4) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании Дома культуры г. Рудный Гаязов Бахытжан Темирович 8 февраля, 15.00, зал заседаний акимата города 1) Официальный блог акима района; 2) Телефон; 8(714-31) 4-12-77; 3) Специальный ящик для приема вопросов и предложений в здании аппарата акима города

О том, где и когда будет встречаться с народом аким Костаная Базыл Жакупов, мы писали здесь