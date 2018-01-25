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В Костанае с конца января начнутся отчетные встречи акима города с населением

Татьяна НАЗАРУК

25 января 2018, 11:46 |  Государство

Аким Костаная Базыл Жакупов ежегодно встречается с населением в нескольких районах города, чтобы подвести итоги года и ответить на вопросы жителей. На отчетную встречу может прийти любой желающий. 

Аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

По сообщению пресс-службы акима Костаная, в этом году встречи пройдут по следующим адресам:

Место проведения

Адрес

Дата проведения

Время проведения

Район «Узкоколейная»

ОШ №13,

ул. Гастелло 15/3

29.01.2018 г

11.00 часов

Район «Костанай 2»

СШ №122,

ул. Белинского, 5

31.01.2018 г.

11.00 часов

Центральная часть города

ГШДТ – основная встреча

(дворец пионеров) ул.Алтынсарина,109

06.02.2018 г.

15.00 часов

Урны для вопросов и предложений костанайцев расположены по указанным в графике адресам и в здании городского акимата по адресу ул. Пушкина, 98.

 

Аким Костаная на встрече с населением ответил на вопросы о фонде «Наш город», гранитном бордюре, ярмарках и освещении улиц

На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о «монстре Аймаке», сворачивании программы ДКЗ-2020 и переименовании улиц
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: В Костанае с конца января начнутся отчетные встречи акима...




Отправлено: 25.01.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно а в районе КЖБИ когда будет встреча с акимом нашего города? Есть ли график встреч с жителями города.

§ Серый волк
Re: В Костанае с конца января начнутся отчетные встречи акима...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9337
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.01.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Урны для вопросов и предложений костанайцев расположены по указанным в графике адресам
Ооооо! Урны появились в этих районах! С времен самостийности ни одной не было ни разу! :lol:
Теперь можно бычок культурно выкинуть!
Цивилизация наступает!
Ещё две тысячи лет её наступления и может быть цивилизация дойдет до состояния чтоб вернуть украденные у детей детские сады (по указанию президента благополучно спущенному в сортир акимата). Вернуть украденные объекты городской собственности, библиотеки, магазин "Знание". И прочие городские объекты. ;-)
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§ Серый волк
Re: В Костанае с конца января начнутся отчетные встречи акима...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9337
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.01.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Интересно а в районе КЖБИ когда будет встреча с акимом нашего города? Есть ли график встреч с жителями города.

А доехать до центра города уже не судьба? Или после реконструкции акиматом пр. Абая к остановкам с крашеными бордюринами добраться уже невозможно, на фиговых листочках южных остановок попель примерзает и автобусы не ходят?
Как ты там про погорельцев, которым акимат посоветовал искать помощи в соцсетях вчера каркала? Сами во всем виноваты? :lol:
http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=733374&topic_id=33050&forumid=1#733374
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§ yudjin
Re: В Костанае с конца января начнутся отчетные встречи акима...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5052
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.01.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Интересно а в районе КЖБИ когда будет встреча с акимом нашего города? Есть ли график встреч с жителями города.

вчкбаева, интересно за углом...
ты читать то умеешь? в статье таблица есть.
Цитата:
Серый волк:
Или после реконструкции акиматом пр. Абая к остановкам с крашеными бордюринами добраться уже невозможно

ну дык как раз для вчкушки сделали подход к остановке Школа Милиция... нехай лезе и поминает своих баев "добрым" словом
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§ Daine
Re: В Костанае с конца января начнутся отчетные встречи акима...
Daine


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 08.04.12
Отправлено: 25.01.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня вопрос, ответ на который мне не дает ни ПКСК ни КТЭК. Почему после установки общедомового счетчика, этой зимой температура в квартире 21 градус?
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Adler
Re: В Костанае с конца января начнутся отчетные встречи акима...




Отправлено: 25.01.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша газета. Передайте пожалуйста вопрос акиму КОГДА ПЕРЕСТАНУТ ПРЕКРАТЯТ КРОНИРОВАТЬ ДЕРЕВЬЯ ГОРОДА?

§ Victor Yang
Re: В Костанае с конца января начнутся отчетные встречи акима...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10195
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.01.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Daine:
Почему после установки общедомового счетчика, этой зимой температура в квартире 21 градус?

Так это вполне себе в пределах нормы. Документ.
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§ Добринцофф
Re: В Костанае с конца января начнутся отчетные встречи акима...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5745
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.01.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Daine:
У меня вопрос, ответ на который мне не дает ни ПКСК ни КТЭК. Почему после установки общедомового счетчика, этой зимой температура в квартире 21 градус?

Потому что есть два варианта ,либо в квартире будет +27 с открытыми форточками и большой счёт за отопление,либо будет +21 со счётом поскромнее,ваш старший по дому который заведует задвижкой, выбрал второй вариант,ну а если кого то не устраивает можете переехать в частный дом и топить как вам нравится.
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Бывалый
Re: В Костанае с конца января начнутся отчетные встречи акима...




Отправлено: 25.01.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Daine:
У меня вопрос, ответ на который мне не дает ни ПКСК ни КТЭК. Почему после установки общедомового счетчика, этой зимой температура в квартире 21 градус?

У меня тоже традиционный вопрос: как пропатчить KDE под FreeBSD?

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