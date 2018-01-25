В Костанае с конца января начнутся отчетные встречи акима города с населением

Аким Костаная Базыл Жакупов ежегодно встречается с населением в нескольких районах города, чтобы подвести итоги года и ответить на вопросы жителей. На отчетную встречу может прийти любой желающий.

Аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

По сообщению пресс-службы акима Костаная, в этом году встречи пройдут по следующим адресам:

Место проведения Адрес Дата проведения Время проведения Район «Узкоколейная» ОШ №13, ул. Гастелло 15/3 29.01.2018 г 11.00 часов Район «Костанай 2» СШ №122, ул. Белинского, 5 31.01.2018 г. 11.00 часов Центральная часть города ГШДТ – основная встреча (дворец пионеров) ул.Алтынсарина,109 06.02.2018 г. 15.00 часов

Урны для вопросов и предложений костанайцев расположены по указанным в графике адресам и в здании городского акимата по адресу ул. Пушкина, 98.

Аким Костаная на встрече с населением ответил на вопросы о фонде «Наш город», гранитном бордюре, ярмарках и освещении улиц

На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о «монстре Аймаке», сворачивании программы ДКЗ-2020 и переименовании улиц