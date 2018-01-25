В Костанае с конца января начнутся отчетные встречи акима города с населением
Татьяна НАЗАРУК
Аким Костаная Базыл Жакупов ежегодно встречается с населением в нескольких районах города, чтобы подвести итоги года и ответить на вопросы жителей. На отчетную встречу может прийти любой желающий.
Аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ / Фото Николая СОЛОВЬЕВА
По сообщению пресс-службы акима Костаная, в этом году встречи пройдут по следующим адресам:
|
Место проведения
|
Адрес
|
Дата проведения
|
Время проведения
|
Район «Узкоколейная»
|
ОШ №13,
ул. Гастелло 15/3
|
29.01.2018 г
|
11.00 часов
|
Район «Костанай 2»
|
СШ №122,
ул. Белинского, 5
|
31.01.2018 г.
|
11.00 часов
|
Центральная часть города
|
ГШДТ – основная встреча
(дворец пионеров) ул.Алтынсарина,109
|
06.02.2018 г.
|
15.00 часов
Урны для вопросов и предложений костанайцев расположены по указанным в графике адресам и в здании городского акимата по адресу ул. Пушкина, 98.
Аким Костаная на встрече с населением ответил на вопросы о фонде «Наш город», гранитном бордюре, ярмарках и освещении улиц
На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о «монстре Аймаке», сворачивании программы ДКЗ-2020 и переименовании улиц
Последние новости
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 0
Всего: 171
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Синоптик об аномальных морозах в Казахстане: "Самое тяжелое испытание впереди"
Холодно в Казахстане, ой, как холодно :lol: :lol: :lol: но это не точно :lol: :lol: :lol: [Исправлено: Медный, 25.01.2018 - 19:43]
Машина то иуда Артёму.Любят девчата выдавать желаемое за действительное
Ваши вопросы редакции и сообществу
112: Я говорил, уже как месяц. Ноль внимания.. Хоть с планшета, хоть с сотки.. По три раза назад отходит.. Думаю все дело в многочисленных рекламах. Зато я уже знаю телефоны Мечты, васап НГ,...
Нет горячей воды
Серый волк: У вас просто дыры в законодательстве и одна огромная и прожорливая дыра коррупции, которой все А у Вас управляющие кампании - это и есть дыры в Вашем законодательстве, причём...
«Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов
Вот не по нраву мне такие габариты.