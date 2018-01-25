Проект «Умный город» будет реализован до конца года. Об этом сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ на заседании рабочей группы по вопросам цифровизации в облакимате.
«НГ» уже сообщала, что в областном центре реализуется проект «Умный город».
- Проект предусматривает создание цифровой интерактивной карты-схемы для учета объектов застройки и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры. Цель - эффективное управление городским хозяйством, - пояснил Тарасов. - Карта позволит разработать электронный градостроительный и землеустроительный кадастры, провести корректировку генерального плана застройки.
Проект предусматривает 5 направлений, в числе которых «Умное освещение», «Умные светофоры», а также мониторинг работ по саночистке и уборке города, мониторинг работы пассажирского транспорта и деятельности экстренных служб.. Все должно управляться автоматизированно. Кроме того, АСУ регулирования сети дорожного движения должна стать платформой для дальнейшего интегрирования с другими информационными системами, в частности, «занятыми» перечисленными мониторингами.
Как сказал руководитель отдела ЖКХ, все направления реализуются поэтапно, завершены будут до конца этого года. Алексею Тарасову задали вопрос - как население участвует в этих глобальных планах, каким образом будет оценивать успешность того, как «умнеет» Костанай. Он ответил, что уже в марте будет запущено мобильное приложение для смартфонов «Умный транспорт». Акимат рассчитывает на него как на обратную связь с населением.
Кстати, в столице сейчас, в приложение к глобальному проекту Smart Astana, с которого регионы призывают брать пример, действует уже 61 социальный сервис.
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