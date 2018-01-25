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Акимат Костаная обещает сделать город умным до конца 2018 года

Галина ПЕТРЕНКО

25 января 2018, 09:26 |  Государство

Проект «Умный город» будет реализован до конца года. Об этом сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ на заседании рабочей группы по вопросам цифровизации в облакимате.

«НГ» уже сообщала, что в областном центре реализуется проект «Умный город».

- Проект предусматривает создание цифровой интерактивной карты-схемы для учета объектов застройки и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры. Цель - эффективное управление городским хозяйством, - пояснил Тарасов. - Карта позволит разработать электронный градостроительный и землеустроительный кадастры, провести корректировку генерального плана застройки.

Проект предусматривает 5 направлений, в числе которых «Умное освещение», «Умные светофоры», а также мониторинг работ по саночистке и уборке города, мониторинг работы пассажирского транспорта и деятельности экстренных служб.. Все должно управляться автоматизированно. Кроме того, АСУ регулирования сети дорожного движения должна стать платформой для дальнейшего интегрирования с другими информационными системами, в частности, «занятыми» перечисленными мониторингами.

Как сказал руководитель отдела ЖКХ, все направления реализуются поэтапно, завершены будут до конца этого года. Алексею Тарасову задали вопрос - как население участвует в этих глобальных планах, каким образом будет оценивать успешность того, как «умнеет» Костанай. Он ответил, что уже в марте будет запущено мобильное приложение для смартфонов «Умный транспорт». Акимат рассчитывает на него как на обратную связь с населением.

Кстати, в столице сейчас, в приложение к глобальному проекту Smart Astana, с которого регионы призывают брать пример, действует уже 61 социальный сервис.
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Комментарии к новости

watasi
Re: Акимат Костаная обещает сделать город умным до конца 2018...




Отправлено: 25.01.18 - 09:35
Комментарий удален модератором.

тырц-пырц
Re: Акимат Костаная обещает сделать город умным до конца 2018...




Отправлено: 25.01.18 - 09:38
Комментарий удален модератором.

§ Timur Kazbekov
Re: Акимат Костаная обещает сделать город умным до конца 2018...
Timur Kazbekov


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 30.07.15
Отправлено: 25.01.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До конца 2018 года?! Нам еще в далеких 2009-2010 годах, при установке светофором с секундами обещали через год, что светофоры сами будут смотреть на трафик и подстариваться, а также будет зеленая волна. Но как показала практика - светофоры может и подстраиваются, но только на отдельно взятом перекрестке, а не по всей улице в комплексе. Ну а зеленую волну даже ночью при полном отсутствии движения очень тяжело поймать. А тут они замахнулись на -

"«Умное освещение», «Умные светофоры», а также мониторинг работ по саночистке и уборке города, мониторинг работы пассажирского транспорта и деятельности экстренных служб.. Все должно управляться автоматизированно. Кроме того, АСУ регулирования сети дорожного движения должна стать платформой для дальнейшего интегрирования с другими информационными системами, в частности, «занятыми» перечисленными мониторингами.".

Все это возможно, но у нас улицу Лермонтова, которая, по меркам Костаная, короткая и то на два года растянули. А в данном вопросе возможно к концу года и отчитаются, что все готово, но это будет только на бумаге
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07
Re: Акимат Костаная обещает сделать город умным до конца 2018...




Отправлено: 25.01.18 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«НГ» уже сообщала, что в областном центре реализуется проект «Умный город».
ну ктото же должен быть умным... ну хотябы город,если с "отцами" не заладилось... посмотрим,как произойдёт отъём части казны... :-)

§ 112
Re: Акимат Костаная обещает сделать город умным до конца 2018...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9023
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.01.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера с утречка ехал, светофор умный глючил Чехова Аль Фараби..
Хоть это дело до ума довести надо, а тут в умники собрались играть..
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§ yudjin
Re: Акимат Костаная обещает сделать город умным до конца 2018...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5052
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.01.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
подскажите, когда отдел "Живите Как Хотите" переименовали в отдел фантастики?

Цитата:
руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ

пестню вспомнил..
...фантазёр, мы его называли...
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Инженер
Re: Акимат Костаная обещает сделать город умным до конца 2018...




Отправлено: 25.01.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про какой "умный город" речь идет,если песок рассыпают вручную с ПЕСКОРАЗБРАСЫВАЮЩЕЙ машины, и заборы тряпочками моют?! Окстись пожалуйста г-дин Тарасов!!!!

Далекий
Re: Акимат Костаная обещает сделать город умным до конца 2018...




Отправлено: 25.01.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как там дела с теплыми автобусными остановками на солнечных батареях? Греют? :-)

Далекий
Re: Акимат Костаная обещает сделать город умным до конца 2018...




Отправлено: 25.01.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что там с "умными" контейнерами для сбора ртутьсодержащих ламп? Был толк?

гость
Re: Акимат Костаная обещает сделать город умным до конца 2018...




Отправлено: 25.01.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто б его самого сначала умным сделал .... :-(

Читатель 1
Re: Акимат Костаная обещает сделать город умным до конца 2018...




Отправлено: 25.01.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть бы людей не смешили

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