Акимат Костаная обещает сделать город умным до конца 2018 года

Проект «Умный город» будет реализован до конца года. Об этом сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ на заседании рабочей группы по вопросам цифровизации в облакимате.

«НГ» уже сообщала, что в областном центре реализуется проект «Умный город».

- Проект предусматривает создание цифровой интерактивной карты-схемы для учета объектов застройки и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры. Цель - эффективное управление городским хозяйством, - пояснил Тарасов. - Карта позволит разработать электронный градостроительный и землеустроительный кадастры, провести корректировку генерального плана застройки.

Проект предусматривает 5 направлений, в числе которых «Умное освещение», «Умные светофоры», а также мониторинг работ по саночистке и уборке города, мониторинг работы пассажирского транспорта и деятельности экстренных служб.. Все должно управляться автоматизированно. Кроме того, АСУ регулирования сети дорожного движения должна стать платформой для дальнейшего интегрирования с другими информационными системами, в частности, «занятыми» перечисленными мониторингами.

Как сказал руководитель отдела ЖКХ, все направления реализуются поэтапно, завершены будут до конца этого года. Алексею Тарасову задали вопрос - как население участвует в этих глобальных планах, каким образом будет оценивать успешность того, как «умнеет» Костанай. Он ответил, что уже в марте будет запущено мобильное приложение для смартфонов «Умный транспорт». Акимат рассчитывает на него как на обратную связь с населением.

Кстати, в столице сейчас, в приложение к глобальному проекту Smart Astana, с которого регионы призывают брать пример, действует уже 61 социальный сервис.





