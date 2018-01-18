Быстрее не бывает

Форум
жужа
Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и полная автоматизация в сфере ЖКХ обещаны Костанаю
Усё будя как в городе Лисаковске с фонарями на въезде в город. Попилят, смонируют, а ума довести до рабочего режима не хватит... Увы и ах!
18.01.18 17:52
Сыкымы
Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось
112: Для особо таких, для кого одаренная школа, величина Неизвестное Вы, что ли, школу одарённых окончили? 112: мы, это бывшие советские граждане Вас-то кто уполномочил - от имени советских...
18.01.18 17:50
КГСПС
Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
drakon: Сайлау,ты всю информацию от своих Бабушек, выдаёшь. Или какую - утаиваешь... Надо отдать должное информированности товарища. Практически всё рано или поздно подтверждается.
18.01.18 17:48
КГСПС
Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
1952/доктор СИЗО: Здесь была похожая ситуация. Ты там был?! Какой кювет?!
18.01.18 17:45
Victor Yang
Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
А вот и причины названы: Как рассказал водитель, ехавшие в салоне пассажиры (55 человек) пытались согреться с помощью паяльной лампы. По непонятным причинам, из-за канистры с бензином началась драка...
18.01.18 17:44
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и полная автоматизация в сфере ЖКХ обещаны Костанаю

Галина ПЕТРЕНКО

18 января 2018, 15:55 |  Государство

Акимат Костаная внедряет проект «Умный город». Об этом сообщил на заседании актива области 16 января глава областного центра Базыл ЖАКУПОВ. Проект реализуется в жилищно-коммунальном хозяйстве города. Должен улучшить управление его объектами, которые являются объектами жизнеобеспечения, и повысить эффективность их работы.

Речь идет о создании интегрированной платформы для управления городскими службами. И управлять будут автоматизированные системы. Они предусмотрены для работы на пяти направлениях.

- «Умное» освещение - автоматизированная система управления наружным освещением, «умные» светофоры - АСУ для сети регулирования дорожного движения, - перечислил аким Костаная, - автоматизированный мониторинг санитарной очистки и уборки городских территорий, мониторинг городского пассажирского транспорта, мониторинг работы экстренных служб - полиции, скорой помощи, службы противодействия ЧС. Для реализации проекта акиматом города 5 января объявлен конкурс на предоставление услуг АСУ с устройством единого диспетчерского пункта в здании акимата города со всем необходимым оборудованием, программным обеспечением, включая видеостену диагональю 2,5 м с привязкой к карте города объектов уличного освещения и светофоров. На эту работу выделено 100 млн тенге.

Что местные власти планируют получить от всеобщей автоматизации и цифровизации городского хозяйства?

- Автоматизированная система управления для уличного освещения позволит достичь здесь постоянного контроля, быстрого реагирования и оперативного устранения поломок и аварий. По плану это, в свою очередь, даст снижение потребления электроэнергии на 30%, возможность перехода к разным режимам наружного освещения в вечернее, утреннее и ночное время с учетом интенсивности светового потока, - рассказал Базыл Жакупов.

АСУ для регулирования сети дорожного движения сориентирована на «умные» светофоры, установку датчиков интенсивности транспортного потока. Это должно позволить разгружать наиболее проблемные перекрестки.

Автоматизированный мониторинг работы служб по санитарной очистке города, по словам акима, должен дать снижение расходов на эксплуатацию техники на 20-25%. За счет контроля за несанкционированным передвижением этой техники, а также контролем за качеством уборочных работ. Всевидящее око АСУ должно к тому же отучить костанайцев вываливать мусор где попало. Проект в этом направлении намерены продвигать за счет организаций, которые выполняют подряды на уборку и благоустройство областного центра. В сентябре эта часть глобального общего проекта должна начать работать.

Мониторинг городского пассажирского транспорта, по планам акимата, включает оперативное управление пассажирскими перевозками, планирование маршрутов, оперативный контроль, мониторинг нарушений и даже мониторинг качества предоставления услуг и норм, заложенных при проведении конкурсов. Также прорабатывается возможность подключения мобильного приложения «Умный транспорт» для удобства пассажиров. Оно позволит горожанам получать оперативную информацию о требуемом маршруте, прогнозы по тому, как скоро нужный автобус прибудет на остановку, поможет проложить удобный маршрут в любую точку города. Данный пункт будет реализован за счет привлеченных средств в течение августа, заверил Жакупов.

- Пятый пункт - мониторинг экстренных служб. Основной задачей АСУ здесь является сокращение сроков прибытия транспорта на объект для оказания помощи, - сказал аким города, - повышение уровня безопасности, ликвидация нецелевого использования транспорта, возможность онлайн-перераспределения заявок. Ожидается и экономический эффект за счет увеличения оборачиваемости транспорта на 10-15%. По данному проекту сейчас ведутся финансовые расчеты. Мы считаем, что внедрение новых автоматических систем позволит обеспечить комфортное проживание горожанам, добиться более эффективного управления ресурсами и сократить финансовые затраты.

- Цифровизация - мониторинг - эффективность. Такая цепочка должна быть, - оценил планы аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Коммунальная техника должна быстро доезжать, куда нужно, быстро и качественно обслуживать. Задача такая.

Цифровизация должна сделать более эффективной работу и еще в нескольких направлениях. Базыл Жакупов сообщил о создании электронных градостроительного и землеустроительного кадастров. А это, в свою очередь, сделает качественнее корректировку генерального плана застройки Костаная. Необходимость в этом назрела, считает власть и городская, и областная.

Аким Костаная рассказал, что именно в городском хозяйстве будет управляться с помощью АСУ

- Прежний генплан устарел, - сказал на заседании Мухамбетов, - нам надо понять, куда мы будем развиваться, куда город будет расти. Вот мы микрорайон Аэропорт уже завершаем, застройку Юбилейного начали, останется еще пара микрорайонов. А дальше куда? Люди хотят это знать, планируя будущее. Генеральный план должен будет дать ответы на все вопросы.

Работа по корректировке плана рассчитана на 2 года. Первые 200 млн тенге на это уже выделили. Конкурс пройдет в ближайшее время.

По всем пяти направлениям автоматизации в сфере ЖКХ созданы карты

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
18.01.18 17:19 Костанайская область выбрана пилотным регионом по цифровизации сельского хозяйства
18.01.18 16:05 Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по поводу новой улицы Тарана
18.01.18 13:31 Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
18.01.18 13:12 Китай: шелковый путь в Евразию
18.01.18 13:10 В 2018 году новые квартиры в Костанае должны получить ипотечники, госслужащие и очередники
18.01.18 12:35 В Костанае пожарные вытащили двух людей из горящего дома
18.01.18 12:28 Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила, что ее подставили
18.01.18 12:06 В Костанае в тепловом коллекторе обнаружили кисти рук
18.01.18 11:06 Школе для одаренных детей «Озат» найдут новое место
18.01.18 10:12 Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось

Комментарии к новости

§ olegggon
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 849
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 18.01.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фантастика.🤯
Профайл

§ yudjin
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5037
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.01.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замах на рубль, удар - на копейку.
Гладко было на бумаге, но забыли про овраги...
А какие знаете вы пословицы и поговорки про акиматовских теоретиков ?

Теоретически красочно, интересно и нужно... но практически осуществить всё вышеперечисленное с нашими деятелями у руля, частными фирмами и менталитетом НЕ РЕАЛЬНО! поскольку девиз страны: кто как хочет, тот так и др...ит... и заставить кого-то слиться в базу, подконтрольную чиновникам не удастся....
Хотя на начальном этапе с детским восторгом канала алау нам всё это возможно и презентуют... но быстро всё захиреет.... ведь главное освоить выделенное при разработке, а в дальнейшем с этим геморроем никто связываться не захочет.


Цитата:
всеобщей автоматизации и цифровизации городского хозяйства?

перефразирую русскую народную поговорку : хозяйство вести - это не х.... айфоном трясти...
всякий раз вспоминаю Лукашенко, который сказал, что всеми этими на-на технологиями конечно нужно заниматься, НО прежде всего надо просто ПАХАТЬ...
убирать мусор, соблюдать график движения, мыть салоны автобусов, вовремя менять лампочки на столбах и в светофорах...
Профайл

zass
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 18.01.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
всякий раз вспоминаю Лукашенко, который сказал, что всеми этими на-на технологиями конечно нужно заниматься, НО прежде всего надо просто ПАХАТЬ..

покажи мастер класс умник! :-x

Гость
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 18.01.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Первые 200 млн тенге на это уже выделили.

Это ключевая фраза.Затем придет новый аким и этот ген.план быстро устареет. :lol:

§ Victor Yang
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10178
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.01.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
заставить кого-то слиться в базу, подконтрольную чиновникам не удастся....

Почему же? Прописать это в условиях тендера - и пожалуйста. С маршрутами хорошо бы было не отдельное приложение, а на гугл-картах. Это вообще технически возможно?
Профайл

ваще
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 18.01.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
впечатление такое , что если бы главный сказал-
завтра построить коммунизм, к примеру.
то местные командиры быстро бы составили план как его построить.
завтра.

гость
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 18.01.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заинтересовало... хотя бы попытаться стоит думаю властям, может и приживется что то полезное для города. А то наверное у большинства жителей автоматизация и цифровизация связывается в голове с барахолкой в интернете, или просто что то зловещее и ужасное)))))

§ yudjin
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5037
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.01.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zass:
покажи мастер класс умник!

вчкбаева, тебе ли чё ли показывать?

Цитата:
Victor Yang:
С маршрутами хорошо бы было не отдельное приложение, а на гугл-картах.

ага... стоят такие кустанайцы на "нью-йоркских остановках-стрингах в 30-ти градусный мороз с ветром и елозят варежкой по экрану... хде ж там 21-ый едет?...
А не лучше ли повесить доступное ДЛЯ ВСЕХ табло с указанием маршрута и времени до прибытия на остановку ...как это сделано на основных улицах в Минске... куда наши чиновники за бюджетные деньги ездили и разинув рты ходили...
Профайл

§ 112
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8814
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.01.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего не нужно делать!
Нам, профессиональным комментаторам ничего все равно не понравится..
Это жеж работать кому то надо будет..
Профайл

Kairat stayer
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 18.01.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где постоянный критик акиматов и прочих чиновников Серый Волк?
Кстати, власти Подмосковья разрабатывают аналогичную систему «Умный город», которая заработает в ближайшее время. В прошлом году точнее ноябре, власти Подмосковья посещали столицу Южной Кореи г.Сеул. Там им продемонстрировали цифровую систему наблюдения «Умный город». На экран установленный в рабочем кабинете мэра Пака Вонсуна, была выведена информация о разных сферах жизни мегаполиса - дорожно-транспортная ситуация, ДТП, пожары, работа коммунальных служб, состояние культурных объектов, уровень загрязнения воздуха и многое другое. Каждые десять минут все показатели обновлялись, что позволяет в режиме реального времени следить за ситуацией в городе. Аналогичная карта скорее всего установлена в зале управления САУ, с целью отслеживания и принятия действенных мер.
Если у нас всё задуманное предотвратят в реальную жизнь, будет хорошо, на интерактивной карте визуально будет видно, что происходит на территории города.

§ Victor Yang
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10178
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.01.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
хде ж там 21-ый едет?...

У гугл-карт, как раз, такого нет. А вот посмотреть каким маршрутом лучше добраться до определённого адреса - есть.
Цитата:
yudjin:
А не лучше ли повесить доступное ДЛЯ ВСЕХ табло с указанием маршрута и времени до прибытия на остановку

Кстати, табло в автобусе с маршрутом и навигацией видел в Турции. А на остановке - очень это ненадёжно.
Цитата:
Kairat stayer:
Где постоянный критик акиматов и прочих чиновников Серый Волк?

Какой он нафиг критик? Критика - она конструктивная. А СВ - обычный дефекатор форумный.
Профайл

жужа
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 18.01.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Усё будя как в городе Лисаковске с фонарями на въезде в город. Попилят, смонируют, а ума довести до рабочего режима не хватит...
Увы и ах!

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 165
Пользователей: 3
Всего: 168

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх