Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и полная автоматизация в сфере ЖКХ обещаны Костанаю

Акимат Костаная внедряет проект «Умный город». Об этом сообщил на заседании актива области 16 января глава областного центра Базыл ЖАКУПОВ. Проект реализуется в жилищно-коммунальном хозяйстве города. Должен улучшить управление его объектами, которые являются объектами жизнеобеспечения, и повысить эффективность их работы.

Речь идет о создании интегрированной платформы для управления городскими службами. И управлять будут автоматизированные системы. Они предусмотрены для работы на пяти направлениях.

- «Умное» освещение - автоматизированная система управления наружным освещением, «умные» светофоры - АСУ для сети регулирования дорожного движения, - перечислил аким Костаная, - автоматизированный мониторинг санитарной очистки и уборки городских территорий, мониторинг городского пассажирского транспорта, мониторинг работы экстренных служб - полиции, скорой помощи, службы противодействия ЧС. Для реализации проекта акиматом города 5 января объявлен конкурс на предоставление услуг АСУ с устройством единого диспетчерского пункта в здании акимата города со всем необходимым оборудованием, программным обеспечением, включая видеостену диагональю 2,5 м с привязкой к карте города объектов уличного освещения и светофоров. На эту работу выделено 100 млн тенге.

Что местные власти планируют получить от всеобщей автоматизации и цифровизации городского хозяйства?

- Автоматизированная система управления для уличного освещения позволит достичь здесь постоянного контроля, быстрого реагирования и оперативного устранения поломок и аварий. По плану это, в свою очередь, даст снижение потребления электроэнергии на 30%, возможность перехода к разным режимам наружного освещения в вечернее, утреннее и ночное время с учетом интенсивности светового потока, - рассказал Базыл Жакупов.

АСУ для регулирования сети дорожного движения сориентирована на «умные» светофоры, установку датчиков интенсивности транспортного потока. Это должно позволить разгружать наиболее проблемные перекрестки.

Автоматизированный мониторинг работы служб по санитарной очистке города, по словам акима, должен дать снижение расходов на эксплуатацию техники на 20-25%. За счет контроля за несанкционированным передвижением этой техники, а также контролем за качеством уборочных работ. Всевидящее око АСУ должно к тому же отучить костанайцев вываливать мусор где попало. Проект в этом направлении намерены продвигать за счет организаций, которые выполняют подряды на уборку и благоустройство областного центра. В сентябре эта часть глобального общего проекта должна начать работать.

Мониторинг городского пассажирского транспорта, по планам акимата, включает оперативное управление пассажирскими перевозками, планирование маршрутов, оперативный контроль, мониторинг нарушений и даже мониторинг качества предоставления услуг и норм, заложенных при проведении конкурсов. Также прорабатывается возможность подключения мобильного приложения «Умный транспорт» для удобства пассажиров. Оно позволит горожанам получать оперативную информацию о требуемом маршруте, прогнозы по тому, как скоро нужный автобус прибудет на остановку, поможет проложить удобный маршрут в любую точку города. Данный пункт будет реализован за счет привлеченных средств в течение августа, заверил Жакупов.

- Пятый пункт - мониторинг экстренных служб. Основной задачей АСУ здесь является сокращение сроков прибытия транспорта на объект для оказания помощи, - сказал аким города, - повышение уровня безопасности, ликвидация нецелевого использования транспорта, возможность онлайн-перераспределения заявок. Ожидается и экономический эффект за счет увеличения оборачиваемости транспорта на 10-15%. По данному проекту сейчас ведутся финансовые расчеты. Мы считаем, что внедрение новых автоматических систем позволит обеспечить комфортное проживание горожанам, добиться более эффективного управления ресурсами и сократить финансовые затраты.

- Цифровизация - мониторинг - эффективность. Такая цепочка должна быть, - оценил планы аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Коммунальная техника должна быстро доезжать, куда нужно, быстро и качественно обслуживать. Задача такая.

Цифровизация должна сделать более эффективной работу и еще в нескольких направлениях. Базыл Жакупов сообщил о создании электронных градостроительного и землеустроительного кадастров. А это, в свою очередь, сделает качественнее корректировку генерального плана застройки Костаная. Необходимость в этом назрела, считает власть и городская, и областная.

Аким Костаная рассказал, что именно в городском хозяйстве будет управляться с помощью АСУ

- Прежний генплан устарел, - сказал на заседании Мухамбетов, - нам надо понять, куда мы будем развиваться, куда город будет расти. Вот мы микрорайон Аэропорт уже завершаем, застройку Юбилейного начали, останется еще пара микрорайонов. А дальше куда? Люди хотят это знать, планируя будущее. Генеральный план должен будет дать ответы на все вопросы.

Работа по корректировке плана рассчитана на 2 года. Первые 200 млн тенге на это уже выделили. Конкурс пройдет в ближайшее время.

По всем пяти направлениям автоматизации в сфере ЖКХ созданы карты

Фото Николая СОЛОВЬЕВА