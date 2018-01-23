Оперативный штаб, который будет реагировать на ситуации, связанные с происшествиями на дорогах, и иные чрезвычайные ситуации, действует в департаменте по ЧС Костанайской области с 21 января. Как сообщили сегодня, 23 января, в пресс-службе ведомства, информация о том, что техника находится на автодорогах области, в оперативный штаб и не поступала.
22 января с 18.00 в связи с ухудшением погодных условий (буран, сильный мороз) закрыли движение на автодороге республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск» 340-377 км (от Аркалыка до границы Акмолинской области) для всех видов автотранспортных средств.
По информации ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области», 22 января с 09.00 в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха до минус 33-38 градусов) введено временное ограничение движения для грузовых и пассажирских транспортных средств на дизельном топливе на автодорогах областного значения Костанайской области по всем направлениям.
"Местные исполнительные органы и дорожные организации приняли решение не выпускать технику с дизельным топливом, - отмечают в ДЧС. - Машин с дизтопливом на трассах нет, они находятся в черте Костаная и других населенных пунктов. На дорогах дежурит местная полиция. Технику с дизтопливом не выпускают из города, так как замёрзший дизельный двигатель - проблема серьёзная, особенно если такое случается на безлюдной трассе вдали от населённых пунктов".
Для оказания информационно-разъяснительной работы и в целях оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в штабе работает телефон «112». Также можно обратиться за помощью по телефонам: 50-36-24 или 50-24-81.
Медный: и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные...
В Костанае 19 большегрузных машин вторые сутки не могут выехать в сторону Астаны
Зачем стоять и мерзнуть? Есть в 1.5 км в сторону зтб паркинг акжол. Там сауна,баня,девочки. Недорого. Небробывал. Ну говорят все мазя. 8-)
Как только не назовут борьбу с одноглазой змеёй.
Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Валентин: Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же Так у нас все депутаты и министры без языков останутся! :lol: