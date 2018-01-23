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Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
Медный: и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные...
23.01.18 19:15
Vital
В Костанае 19 большегрузных машин вторые сутки не могут выехать в сторону Астаны
Зачем стоять и мерзнуть? Есть в 1.5 км в сторону зтб паркинг акжол. Там сауна,баня,девочки. Недорого. Небробывал. Ну говорят все мазя. 8-)
23.01.18 19:14
Иолис
В Костанае прошел отборочный чемпионат области по грэпплингу
Как только не назовут борьбу с одноглазой змеёй.
23.01.18 18:55
Медный
Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого...
23.01.18 18:07
КГСПС
Флуд и оффтопик (часть 3)
Валентин: Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же Так у нас все депутаты и министры без языков останутся! :lol:
23.01.18 18:05
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В Костанайской области в связи с морозами работает оперативный штаб ДЧС

23 января 2018, 10:11 |  Происшествия

Оперативный штаб, который будет реагировать на ситуации, связанные с происшествиями на дорогах, и иные чрезвычайные ситуации, действует в департаменте по ЧС Костанайской области с 21 января. Как сообщили сегодня, 23 января, в пресс-службе ведомства, информация о том, что техника находится на автодорогах области, в оперативный штаб и не поступала.

22 января с 18.00 в связи с ухудшением погодных условий (буран, сильный мороз) закрыли движение на автодороге республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск» 340-377 км (от Аркалыка до границы Акмолинской области) для всех видов автотранспортных средств.

По информации ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области», 22 января с 09.00 в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха до минус 33-38 градусов) введено временное ограничение движения для грузовых и пассажирских транспортных средств на дизельном топливе на автодорогах областного значения Костанайской области по всем направлениям.

"Местные исполнительные органы и дорожные организации приняли решение не выпускать технику с дизельным топливом, - отмечают в ДЧС. - Машин с дизтопливом на трассах нет, они находятся в черте Костаная и других населенных пунктов. На дорогах дежурит местная полиция. Технику с дизтопливом не выпускают из города, так как замёрзший дизельный двигатель - проблема серьёзная, особенно если такое случается на безлюдной трассе вдали от населённых пунктов".

Для оказания информационно-разъяснительной работы и в целях оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в штабе работает телефон «112». Также можно обратиться за помощью по телефонам: 50-36-24 или 50-24-81.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5329
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.01.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- 38 для дизеля не проблема если в баке не ослиная моча. Даже летния не замерзнет при работающем двигателе. И правильно что не выпускают. Многие ездят на ослиной мочи а потом когда замерзают на дороге ,начинают материть мчс, и даже призидента.
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...




Отправлено: 23.01.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
правильно что не выпускают. Многие ездят на ослиной мочи а потом когда замерзают на дороге ,начинают материть мчс, и даже призидента.

ты, оказывается дальнобойщик. Ну, хорошая профессия. Зачем скрывал от всех нас?

ваще
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...




Отправлено: 23.01.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
- 38 для дизеля не проблема


да, ты там что -то обещал как тебе пп вернут.

ваще
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...




Отправлено: 23.01.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
морозы.
снега нет.
дороги чистые.
надо ввести знак- без шипов.
или -на зимней.
или- на летней.
-за рулем женщина. /девушка.
за рулем пенсионер / за 50 .
-вчера получил права..

§ Vital
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5329
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.01.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс да не вопрос. Помогу как могу. Только я не ногой дверь в редакции открываю. я ваще там не когда не был. При любом голосование я за тебя проголосую. Заметь я тебя не когда тут не топил. иногда игнор это плюс. Ну наверно для начало хотя бы зарегайся по новой что ли. :lol:
Профайл

ваще
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...




Отправлено: 23.01.18 - 13:08
Комментарий удален модератором.

zass
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...




Отправлено: 23.01.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Только я не ногой дверь в редакции открываю.

слава богу, а то НГ не НГ будет :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

есторически верно
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...




Отправлено: 23.01.18 - 13:17
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5329
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.01.18 - 13:36
Комментарий удален модератором.
Профайл

zas
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...




Отправлено: 23.01.18 - 13:39
Комментарий удален модератором.

zass
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...




Отправлено: 23.01.18 - 13:40
Комментарий удален модератором.

§ Ольга Колоколова
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2230
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 23.01.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vital, вернитесь к теме обсуждения. Пожалуйста.
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zass
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...




Отправлено: 23.01.18 - 13:51
Комментарий удален модератором.

zass
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...




Отправлено: 23.01.18 - 13:54
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...




Отправлено: 23.01.18 - 14:10
Комментарий удален модератором.

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