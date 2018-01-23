В Костанайской области в связи с морозами работает оперативный штаб ДЧС

Оперативный штаб, который будет реагировать на ситуации, связанные с происшествиями на дорогах, и иные чрезвычайные ситуации, действует в департаменте по ЧС Костанайской области с 21 января. Как сообщили сегодня, 23 января, в пресс-службе ведомства, информация о том, что техника находится на автодорогах области, в оперативный штаб и не поступала.

22 января с 18.00 в связи с ухудшением погодных условий (буран, сильный мороз) закрыли движение на автодороге республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск» 340-377 км (от Аркалыка до границы Акмолинской области) для всех видов автотранспортных средств.

По информации ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области», 22 января с 09.00 в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха до минус 33-38 градусов) введено временное ограничение движения для грузовых и пассажирских транспортных средств на дизельном топливе на автодорогах областного значения Костанайской области по всем направлениям.

"Местные исполнительные органы и дорожные организации приняли решение не выпускать технику с дизельным топливом, - отмечают в ДЧС. - Машин с дизтопливом на трассах нет, они находятся в черте Костаная и других населенных пунктов. На дорогах дежурит местная полиция. Технику с дизтопливом не выпускают из города, так как замёрзший дизельный двигатель - проблема серьёзная, особенно если такое случается на безлюдной трассе вдали от населённых пунктов".

Для оказания информационно-разъяснительной работы и в целях оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в штабе работает телефон «112». Также можно обратиться за помощью по телефонам: 50-36-24 или 50-24-81.