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В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за сильных морозов

Татьяна НАЗАРУК

22 января 2018, 11:02 |  Происшествия

Как сообщили «НГ» в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, сегодня с 9.00 в Костанайской области закрыты все дороги областного значения для автомобилей на дизельном топливе.

Иллюстративное фото

- Дороги будут открыты, когда спадут морозы, - пояснили в ведомстве. - На дорогах сейчас дежурит снегоочистительная техника, работа этих служб переведена в усиленный режим.

По информации Костанайского филиала АО НК «КазАвтоЖол», который отвечает за дороги республиканского значения, с 23 часов 21 января закрыт проезд для автотранспорта на дизельном топливе по направлениям: Костанай - Узунколь - граница СКО (180-404 км), Костанай - Сарыколь - граница СКО (555-729 км), Костанай - Аулиеколь - граница Акмолинской области (3-232 км).

Напомним, в Костанайской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается понижение температуры до 38 градусов.
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Комментарии к новости

§ Добринцофф
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5740
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.01.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сегодня с 9.00 в Костанайской области закрыты все дороги областного значения для автомобилей на дизельном топливе.

А зимнюю солярку для кого продают?

[Исправлено: Добринцофф, 22.01.2018 - 11:56]
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азат
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...




Отправлено: 22.01.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономят, хозяева автомашин, особенно грузовых автомашин.

§ Rem
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...
Rem


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 644
Регистрация: 10.02.11
Отправлено: 22.01.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А зимнюю солярку для кого продают?

Если тебе продали на нашей АЗС солярку по цене зимней , не факт что она зимняя :lol:
На заправке заправлялся, фура рядом стояла, с РФ шла. Так у него на крыле 5литровка была прикреплена с нашей зимней и с зимней РФ. Наша как молоко была, российская - как вода прозрачная.
Видимо и МЧС что то подозревает о качестве нашего топлива 8-)
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психопат
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...




Отправлено: 22.01.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rem:
Если тебе продали на нашей АЗС солярку по цене зимней , не факт что она зимняя


сегодня кто на улице оставил, не завелись. с зимней соляркой.

Бурятский танкист
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...




Отправлено: 22.01.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

У нас нет зимней. Это смесь какая то. Замерзает она при сильном морозе.

§ Vital
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5322
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.01.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
психопат:

Я сегодня утром завел с полпинка свою . в баке наша солярка с казмунгаз. Она - 18. Хотя на улице -27 утром было. Машина новая.
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§ лимон
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 606
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.01.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в нашел климате авто к зимней эксплуатации лучше подготавливать, чтобы не гадать - заведется/не заведестся
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§ Добринцофф
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5740
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.01.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
психопат:
сегодня кто на улице оставил, не завелись. с зимней соляркой.

Там кроме топлива ещё куча причин: аккумулятор,свечи накаливания,компрессия и.т.д
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ваще
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...




Отправлено: 22.01.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бензин рулит. все заводится всегда.
не связывайтесь с это соляркой.

Народный контроль
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...




Отправлено: 22.01.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rem:
На заправке заправлялся, фура рядом стояла, с РФ шла. Так у него на крыле 5литровка была прикреплена с нашей зимней и с зимней РФ. Наша как молоко была, российская - как вода прозрачная.
Видимо и МЧС что то подозревает о качестве нашего топлива

Сказочник! На заправках КазМунайГаз торгуют зимней соляркой БашНефть, такое же качество как и у нашего топлива. Правильно запретили! На автодороге Оренбург-Орск-сколько водителей фур страдают из за некачественного зимнего топлива и бездействия спасателей??? А в том году на смерть замёрз водитель «Опеля», застрял посреди степи на трассе Орск – Оренбург а спасатели прибыли только через 15 часов!!! Всего с 1 по 3 января в снежном плену на трассе Оренбург – Орск оказалось более 150 человек. Во время спасательных операций сильно обморозился сотрудник МЧС, одну из медработниц отправили в больницу с нервным срывом, одна пассажирка родила в автобусе.

§ Rem
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...
Rem


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 644
Регистрация: 10.02.11
Отправлено: 22.01.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

- А у нас на кухне газ.
А у вас?
- А у нас водопровод.
Вот.
:lol:
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Народный контроль
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...




Отправлено: 22.01.18 - 18:58
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