В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за сильных морозов

Как сообщили «НГ» в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, сегодня с 9.00 в Костанайской области закрыты все дороги областного значения для автомобилей на дизельном топливе.

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- Дороги будут открыты, когда спадут морозы, - пояснили в ведомстве. - На дорогах сейчас дежурит снегоочистительная техника, работа этих служб переведена в усиленный режим.

По информации Костанайского филиала АО НК «КазАвтоЖол», который отвечает за дороги республиканского значения, с 23 часов 21 января закрыт проезд для автотранспорта на дизельном топливе по направлениям: Костанай - Узунколь - граница СКО (180-404 км), Костанай - Сарыколь - граница СКО (555-729 км), Костанай - Аулиеколь - граница Акмолинской области (3-232 км).

Напомним, в Костанайской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается понижение температуры до 38 градусов.