В Костанае стартовала традиционная акция "Нашей Газеты" "Прощай, елка!"
Лика НОВИКОВА
Сегодня, 22 января, "НГ" начала завершающий этап традиционной акции "Прощай, елка!". В этом году газета вместе со школьниками областного центра в 15-й раз дает вторую жизнь выброшенным на помойку новогодним деревьям.
Как обычно, дети аккумулировали собранные елки в школьных дворах. И теперь настало время их отправки нуждающимся. В этом году вывоз деревьев проходит в экстремальных условиях из-за морозов. Мы начали работу в 15.00 во дворе сш №7. Помогал нам волонтер Ассоциации детских и молодежных организаций Костанайской области, студент костанайского сельскохозяйственного колледжа Виктор МАРКАШОВ. Грузовик, который в прошлом году мы прозвали ежиком, предоставило руководство ТОО "АБЗ+". За рулем ежика был уже знакомый по прошлогодней акции волитель Дурдыкулы НАЗАРОВ.
- С новым годом! - радостно встретил корреспондентов водитель. - Снова будем вместе работать.
В первый день елочный десант сделал 2 рейса и вывез со школьного двора 239 деревьев.
- У нас ребята уже без напоминаний приносят елки. Начинают сразу после рождественских праздников, - поделилась с "НГ" завуч по воспитательной работе сш №7 Валентина САТУБАЛДИНА. - Рекорд поставили ученики 5-го "В". Ребята собрали 101 елку. Грузить деревья помогали семиклассники.
Два грузовика мы отвезли пенсионеру Александру АБАШЕВУ. Мужчин живет в ветхом домике в садовом обществе "Химик". Домик однокомнатный, есть свет и печь. Окна обтянуты полиэтиленовой пленкой.
- Неожиданно узнали, что зиму придется зимовать здесь, - рассказал Абашев. - Сын дом продал в рассрочку, должен квартиру мне купить. Но пока денег нет. Квартиру или комнату в общежитии решил не снимать. Здесь печка есть, только за свет платить надо. Живу с помощником, Адиль зовут, он с родителями жить не хочет.
Александр получает минимальную пенсию. С начала зимы пенсионер уже израсходовал 3 куба дров.
- Угля бы купить, да денег нет, - сокрушался мужчина. - Детям спасибо за помощь большое. Этих елок хватит месяца на полтора.
Александр надеется, что следующую зиму проведет в тепле. Он присмотрел небольшой домик в обществе, в нем две комнаты, печь и баня.
Завтра мы надеемся продолжить вывозить елки со двора школы №7, если позволит погода.
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