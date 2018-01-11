Экологическая акция «Прощай, елка!» пройдет в Костанае в 15-й раз

«НГ» объявляет о начале юбилейного сезона экологической акции, которая проходит под девизом «Нашей елке не место на помойке!». С каждым годом количество собранных в Костанае новогодних деревьев растет. В прошлом году акция поставила новый рекорд - 4 684 сосны! Участие в ней приняли 12 школ города, а сосны мы развезли по шестнадцати адресам в Костанае и Затобольске.

В 2017 году костанайские школьники собрали 4 684 сосны / Фото из архива «НГ»

Акция традиционно проводится при поддержке отдела образования акимата Костаная. Участие в ней могут принять ученики всех школ города. Елки нужно приносить во дворы школ, редакция организует их вывоз и распределение. В этом году ТОО «Таза жол АТ» специально для акции предоставит грузовую бортовую машину. Грузить сосны обещают помочь волонтеры из Ассоциации детских и молодежных организаций Костанайской области.

Мы отвозим новогодние деревья тем, кому сосны нужны для корма домашним животным, удобрения огородов, растопки печи. Заявки принимаются по телефонам: 53-51-51, 53-69-95.

Редакция «НГ» охотно примет помощь потенциальных спонсоров, которые могли бы помочь машиной или ГСМ. Желающих просим звонить по указанным выше телефонам или писать на ng@ng.kz.