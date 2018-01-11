Экологическая акция «Прощай, елка!» пройдет в Костанае в 15-й раз
Лика НОВИКОВА
«НГ» объявляет о начале юбилейного сезона экологической акции, которая проходит под девизом «Нашей елке не место на помойке!». С каждым годом количество собранных в Костанае новогодних деревьев растет. В прошлом году акция поставила новый рекорд - 4 684 сосны! Участие в ней приняли 12 школ города, а сосны мы развезли по шестнадцати адресам в Костанае и Затобольске.
В 2017 году костанайские школьники собрали 4 684 сосны / Фото из архива «НГ»
Акция традиционно проводится при поддержке отдела образования акимата Костаная. Участие в ней могут принять ученики всех школ города. Елки нужно приносить во дворы школ, редакция организует их вывоз и распределение. В этом году ТОО «Таза жол АТ» специально для акции предоставит грузовую бортовую машину. Грузить сосны обещают помочь волонтеры из Ассоциации детских и молодежных организаций Костанайской области.
Мы отвозим новогодние деревья тем, кому сосны нужны для корма домашним животным, удобрения огородов, растопки печи. Заявки принимаются по телефонам: 53-51-51, 53-69-95.
Редакция «НГ» охотно примет помощь потенциальных спонсоров, которые могли бы помочь машиной или ГСМ. Желающих просим звонить по указанным выше телефонам или писать на ng@ng.kz.
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Асемгуль: я пока на стадии разъяснительной работы :oops:
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
Victor Yang: А что, кстати, Вы скажете по поводу омоложения? Что это такое, где и зачем применяется? Как в этом случае не происходит разрушение ствола побегами? То, что мы видим, это вовсе не...
Victor Yang: Подо что? Можно погуглить я набрал в фейке янг, вышел ты :-P :-P :-P :-P
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
365: Привыкайте к культуре уточните в данном случае что вы поднимаете под этим понятием? Вся культура с обрезанием деревьев сводится к их выкорчевыванию в конечном итоге. Где тут культура...
гость: вообще-то на видео запечетлен обгон справа вообще-то на видео запечетлен выезд на встречную. обгон- учим пдд