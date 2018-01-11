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Медный
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
Асемгуль: я пока на стадии разъяснительной работы :oops:
11.01.18 16:09
Елена Пикельная
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
Victor Yang: А что, кстати, Вы скажете по поводу омоложения? Что это такое, где и зачем применяется? Как в этом случае не происходит разрушение ствола побегами? То, что мы видим, это вовсе не...
11.01.18 16:04
директор пляжа
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
Victor Yang: Подо что? Можно погуглить я набрал в фейке янг, вышел ты :-P :-P :-P :-P
11.01.18 16:02
Алиса
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
365: Привыкайте к культуре уточните в данном случае что вы поднимаете под этим понятием? Вся культура с обрезанием деревьев сводится к их выкорчевыванию в конечном итоге. Где тут культура...
11.01.18 15:58
символ
Как работают дорожные службы в Костанае
гость: вообще-то на видео запечетлен обгон справа вообще-то на видео запечетлен выезд на встречную. обгон- учим пдд
11.01.18 15:58
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Экологическая акция «Прощай, елка!» пройдет в Костанае в 15-й раз

Лика НОВИКОВА

11 января 2018, 13:15 |  Общество

«НГ» объявляет о начале юбилейного сезона экологической акции, которая проходит под девизом «Нашей елке не место на помойке!». С каждым годом количество собранных в Костанае новогодних деревьев растет. В прошлом году акция поставила новый рекорд - 4 684 сосны! Участие в ней приняли 12 школ города, а сосны мы развезли по шестнадцати адресам в Костанае и Затобольске.

В 2017 году костанайские школьники собрали 4 684 сосны / Фото из архива «НГ»

Акция традиционно проводится при поддержке отдела образования акимата Костаная. Участие в ней могут принять ученики всех школ города. Елки нужно приносить во дворы школ, редакция организует их вывоз и распределение. В этом году ТОО «Таза жол АТ» специально для акции предоставит грузовую бортовую машину. Грузить сосны обещают помочь волонтеры из Ассоциации детских и молодежных организаций Костанайской области.

Мы отвозим новогодние деревья тем, кому сосны нужны для корма домашним животным, удобрения огородов, растопки печи. Заявки принимаются по телефонам: 53-51-51, 53-69-95.

Редакция «НГ» охотно примет помощь потенциальных спонсоров, которые могли бы помочь машиной или ГСМ. Желающих просим звонить по указанным выше телефонам или писать на ng@ng.kz.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Экологическая акция «Прощай, елка!» пройдет в Костанае в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8678
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так это акимат помогает, который тут вовсю ругают?
Профайл

§ 112
Re: Экологическая акция «Прощай, елка!» пройдет в Костанае в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8678
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот не пойму одного..
Кому то нужно растопить баню,печку, удобрения и тд., почему они сами не оплачивают грузовики, детский труд, ГСМ?
Почему сами не грузят, почему не помогают и тд и тп?
Профайл

Директор Пляжа
Re: Экологическая акция «Прощай, елка!» пройдет в Костанае в...




Отправлено: 11.01.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот не пойму одного

И никогда не поймешь, это тебе не отрубями втридорога банчить.

декаданс
Re: Экологическая акция «Прощай, елка!» пройдет в Костанае в...




Отправлено: 11.01.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно уже пора запретить продажу и вырубку елок не только в Казахстане,но и в России..негоже из за какогото праздника зазря губить столько молодых деревьев...тем более что сейчас есть в продаже огромное колличество искусственных елок,приобретение которой ни сколько не омрачит праздник,но и сохранит не один десяток живых деревьев...Нашей елке место в лесу!!!а не на помойке или в печке!!!

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