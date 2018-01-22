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ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по направлению "Костанай-Алматы", в этом году обновит вагонный парк

Татьяна НАЗАРУК

22 января 2018, 13:13 |  Общество

ТОО "Турксиб Астана" в 2018 году планирует купить 14 новых купейных вагонов производства Тверского вагонного завода. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе Костанайского отделения дороги АО "НК "КТЖ". 

Фото из архива "НГ"

- Переговоры уже ведутся, надеемся уже в начале лета запустить новые вагоны в действие, – пояснил директор ТОО "Турксиб Астана" Владимир РОЖКО. - Пока мы вынуждены использовать и старые вагоны, например, на поезде 043 сообщением "Костанай-Алматы". У нас просто нет возможности единовременно обновить весь вагонный парк, но мы стремимся к этому.

ТОО "Турксиб Астана" является собственником пассажирских вагонов по трем направлениям: "Костанай-Алматы", "Костанай-Караганда" и "Костанай-Аркалык". Тендер на обслуживание этих направлений ТОО выиграло на 20 лет.

В конце мая прошлого года организация обновила треть своего вагонного парка, закупив 26 новых плацкартных и 6 новых купейных вагонов. Всего парк предприятия насчитывает более 100 вагонов. Как ранее сообщал "НГ" Владимир Рожко, ТОО планирует полностью обновить вагонный парк.

- Именно ТОО "Турксиб Астана" является собственником пассажирских вагонов, в том числе и поезда 043 сообщением "Костанай-Алматы", а вовсе не АО "НК "КТЖ", как считают некоторые пассажиры, - отметил заместитель директора Костанайского отделения грузоперевозок АО "НК "КТЖ" Ильяс ИСМАИЛОВ. – Отдельные пассажиры порой высказывают недовольство качеством пассажирских вагонов в адрес компании "КТЖ", но компания не имеет к этому отношения. Вагоны принадлежат частному собственнику. В его адрес и следует высказывать свои жалобы и пожелания.
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Комментарии к новости

Всем общий
Re: ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по...




Отправлено: 22.01.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх еще придется продержатся одну зиму в холоде и морозе.Ну ничего продержимся будем надеяться на то что летом действительно вы купите новые вагоны.

Житель
Re: ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по...




Отправлено: 22.01.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага купят,два.

Рина
Re: ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по...




Отправлено: 22.01.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше были кажется "Пассажирские перевозки", нормальные вагоны. Зачем поменяли перевозчика. Купим в России говорят. В Петропавловске раньше делали, чё там не купят. Куда те вагоны дели. У нас открывали в каком-то городе завод, на всю республику кричали, где он. Чё там не купят. Чё за машахат. То угля нет возить вагонов, то на юг не могут найти вагон муку отвезти. Убирать этого Рожко надо. То поезда ломаются на пол пути с Астаны до Костная. Раньше такого не было

Пассажир
Re: ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по...




Отправлено: 22.01.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 вагона купе на 4 состава - это очень мало

ГуКа
Re: ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по...




Отправлено: 22.01.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рина:
Я с вами согласна, раньше такого не было. Сейчас самые ужасные вагоны, ехали с Астаны 27 декабря, попался вагон, где двери поставили как в квартирах, самые дешевые, на потолках люстры таблетки, и смешно и страшно, живем в 21 веке. Вонь невозможная и грязь...
А про туалеты лучше и не впоминать

§ 113
Re: ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по...
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 397
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 22.01.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда купите новые вагоны. Незабудте стульчики тоже купить,как на фото.
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