ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по направлению "Костанай-Алматы", в этом году обновит вагонный парк
Татьяна НАЗАРУК
ТОО "Турксиб Астана" в 2018 году планирует купить 14 новых купейных вагонов производства Тверского вагонного завода. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе Костанайского отделения дороги АО "НК "КТЖ".
Фото из архива "НГ"
- Переговоры уже ведутся, надеемся уже в начале лета запустить новые вагоны в действие, – пояснил директор ТОО "Турксиб Астана" Владимир РОЖКО. - Пока мы вынуждены использовать и старые вагоны, например, на поезде 043 сообщением "Костанай-Алматы". У нас просто нет возможности единовременно обновить весь вагонный парк, но мы стремимся к этому.
ТОО "Турксиб Астана" является собственником пассажирских вагонов по трем направлениям: "Костанай-Алматы", "Костанай-Караганда" и "Костанай-Аркалык". Тендер на обслуживание этих направлений ТОО выиграло на 20 лет.
В конце мая прошлого года организация обновила треть своего вагонного парка, закупив 26 новых плацкартных и 6 новых купейных вагонов. Всего парк предприятия насчитывает более 100 вагонов. Как ранее сообщал "НГ" Владимир Рожко, ТОО планирует полностью обновить вагонный парк.
- Именно ТОО "Турксиб Астана" является собственником пассажирских вагонов, в том числе и поезда 043 сообщением "Костанай-Алматы", а вовсе не АО "НК "КТЖ", как считают некоторые пассажиры, - отметил заместитель директора Костанайского отделения грузоперевозок АО "НК "КТЖ" Ильяс ИСМАИЛОВ. – Отдельные пассажиры порой высказывают недовольство качеством пассажирских вагонов в адрес компании "КТЖ", но компания не имеет к этому отношения. Вагоны принадлежат частному собственнику. В его адрес и следует высказывать свои жалобы и пожелания.
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