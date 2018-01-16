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Назарбаев подписал указ о создании следственных судов

16 января 2018, 11:20 |  Государство

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об образовании специализированных следственных судов РК и о некоторых кадровых вопросах судов судов, передает Tengrinews.kz.

Фото Турара Казангапова

Данным указом Президент постановил образовать специализированные следственные суды в 14 городах республики, в том числе в г.Костанае.

Напомним, должность следственного судьи появилась в Казахстане в 2015 году.

К полномочиям следственного судьи можно отнести санкционирование следственных действий. Он принимает решение о содержании под стражей, домашнем аресте, временном отстранении от должности, запрете на приближение, экстрадиционном аресте. Кроме того, судья уполномочен продлить сроки содержания под стражей, домашнего ареста, экстрадиционного ареста. Другие его обязанности - применение залога, наложение ареста на имущество, объявление в международный розыск подозреваемого, рассмотрение жалоб на бездействие дознавателя, следователя или прокурора и многое другое, отраженное в статье 55 Уголовно-процессуального кодекса.

Роль следственного судьи в обеспечении баланса между обвинением и защитой
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Комментарии к новости

§ сайлау курманов
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2515
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.01.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
работяг или провинившихся все больше , поэтому раздувают карательные органы ,наверняка им все лучшее , бедненькие не успевают дела строчить
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Иолис
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осталось создать суды-тройки НКВД

гость
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые комментаторы, вы не вникли в суть и начинаете нести всякую ерунду. Речь идет о поэтапном расширении судебного контроля за до судебным производством по уголовным делам. Что плохого вы здесь увидели? Не умоляя роли прокуратуры, на данное время органы прокуратуры подменяя функции суда утверждают постановление о прекращении уголовного дела, а это принятие итогового решение -разрешение дела по существу. Разрешение по существу - исключительная функция суда. Производство ряда негласных следственных действий санкционирует прокурор, он же может направить или не направить следственному судье ходатайство о применении меры пресечения. При проведении подобных мероприятий всегда велик риск нарушения прав и свобод человека и гражданина, попавшего в сферу уголовной преследования. Добиться объективности у органов уголовного преследования, к которым по УПК относится и прокурор в этих делах не просто, а суд не относится к органам уголов. преследования и всегда будет возможность проверить обоснованность и законность решения о производстве ряда и негласных следственных действий и т.д., в конце концов следственный судья без пристрастно оценит ситуацию не занимая позицию сторон.

§ Медный
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1638
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.01.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иолис:
Осталось создать суды-тройки НКВД

это если вернуть то время :lol: :lol: :lol:
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