Назарбаев подписал указ о создании следственных судов
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об образовании специализированных следственных судов РК и о некоторых кадровых вопросах судов судов, передает Tengrinews.kz.
Фото Турара Казангапова
Данным указом Президент постановил образовать специализированные следственные суды в 14 городах республики, в том числе в г.Костанае.
Напомним, должность следственного судьи появилась в Казахстане в 2015 году.
К полномочиям следственного судьи можно отнести санкционирование следственных действий. Он принимает решение о содержании под стражей, домашнем аресте, временном отстранении от должности, запрете на приближение, экстрадиционном аресте. Кроме того, судья уполномочен продлить сроки содержания под стражей, домашнего ареста, экстрадиционного ареста. Другие его обязанности - применение залога, наложение ареста на имущество, объявление в международный розыск подозреваемого, рассмотрение жалоб на бездействие дознавателя, следователя или прокурора и многое другое, отраженное в статье 55 Уголовно-процессуального кодекса.
Роль следственного судьи в обеспечении баланса между обвинением и защитой
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