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Ученикам не должны давать задания на праздники и выходные - МОН РК

15 января 2018, 16:55 |  Государство

Как снижается нагрузка на учеников средних школ, рассказала директор Департамента дошкольного и среднего образования МОН Шолпан Каринова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото Турара Казангапова

"Согласно приказу МОН сегодня (выполнение - прим. автора) учебной нагрузки, которая задается на дом, не должна превышать 150 минут. Также в данном приказе отражена норма, что на выходные и праздники задания на дом не даются, кроме чтения художественных текстов и выполнения научных проектов", - рассказала директор Департамента дошкольного и среднего образования МОН Шолпан Каринова на пресс-конференции в здании правительства.

Речь идет о приказе министра образования и науки "О регулировании домашних заданий", который был принят в 2017 году.

"На сегодняшний день домашние задания детям сокращены на одну треть, данный документ уже в работе, начиная с 1 сентября этого учебного года эта работа обеспечена на нормативном уровне. Эти вопросы широко обсуждаются с педагогической общественностью, информация доведена управлениями и отделами образования районов и городов, чтобы этот приказ работал и был приведен в соответствие. Мы сейчас работаем, чтобы сократить нагрузку на ученика в целом. В санитарные требования были включены нормы, позволяющие укладываться в пять рабочих дней", - добавила Каринова.

Напомним, Президент Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана поручил снизить нагрузку на школьников.

"Учитывая, что нагрузка на учеников у нас самая высокая среди стран СНГ и в среднем более чем на треть выше, чем в странах ОЭСР, нужно ее снизить", - сказал он.
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Ученикам не должны давать задания на праздники и выходные - МОН РК




Отправлено: 15.01.18 - 17:37
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