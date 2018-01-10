Снизить нагрузку на школьников поручил Назарбаев
Нагрузка на учеников в Казахстане самая высокая среди стран СНГ, заявил Президент Нурсултан Назарбаев в ежегодном Послании народу Казахстана, передает Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
"Учитывая, что нагрузка на учеников у нас самая высокая среди стран СНГ и в среднем более чем на треть выше, чем в странах ОЭСР, нужно ее снизить", - сказал он.
Во всех регионах на базе дворцов школьников Назарбаев поручил создать сеть детских технопарков и бизнес-инкубаторов со всей необходимой инфраструктурой, включая компьютеры, лаборатории, 3D-принтеры.
Президент напомнил, что для повышения конкуренции между образовательными учреждениями и привлечения частного капитала будет внедрено подушевое финансирование в городских школах.
Также Назарбаев рассказал о введении трехъязычия в школах, которое позволит выпускникам владеть тремя языками, чтобы человек любой этнической группы смог выбрать любую работу вплоть до избрания Президентом страны.
Напомним, сегодня, 10 января, опубликовано Послание Главы государства народу Казахстана.
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