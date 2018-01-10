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American Idiot
Могилы солдат разрушены в ходе строительства под Санкт-Петербургом
Живу в России. Захожу почитать новости Костаная и Казахстана...а тут опять российские новости :-x Зачем они тут? Народный контроль: Если бы это случилось на Украине или же в Казахстане, то не...
10.01.18 15:12
American Idiot
"Доходят до смешного" - Назарбаев о переводе терминов на казахский язык
Уже много лет этим словам, а возражение против них только сейчас. Почему...
10.01.18 15:08
аргентина -ямайка
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10.01.18 14:46
Vital
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
Доктор сиз, так я же тоже могу встречную накатать. Сказать что у меня плохое сердце и что после ваших угроз стал плохо спать. . Подорвал здоровье, ночью снится стал ужасный сизо, стал боятся из дома...
10.01.18 14:35
Victor Yang
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
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10.01.18 14:34
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Снизить нагрузку на школьников поручил Назарбаев

10 января 2018, 11:58 |  Государство

Нагрузка на учеников в Казахстане самая высокая среди стран СНГ, заявил Президент Нурсултан Назарбаев в ежегодном Послании народу Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Учитывая, что нагрузка на учеников у нас самая высокая среди стран СНГ и в среднем более чем на треть выше, чем в странах ОЭСР, нужно ее снизить", - сказал он.

Во всех регионах на базе дворцов школьников Назарбаев поручил создать сеть детских технопарков и бизнес-инкубаторов со всей необходимой инфраструктурой, включая компьютеры, лаборатории, 3D-принтеры.

Президент напомнил, что для повышения конкуренции между образовательными учреждениями и привлечения частного капитала будет внедрено подушевое финансирование в городских школах.

Также Назарбаев рассказал о введении трехъязычия в школах, которое позволит выпускникам владеть тремя языками, чтобы человек любой этнической группы смог выбрать любую работу вплоть до избрания Президентом страны.

Напомним, сегодня, 10 января, опубликовано Послание Главы государства народу Казахстана.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Снизить нагрузку на школьников поручил Назарбаев




Отправлено: 10.01.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот старайтесь изучайте казахский язык и у вас будет шанс стать президентом страны! У соседей похоже назревает сенсация, по опросам проводимых в соц сетях претендент на президентство в Российской Федераций набирает обороты П.Н.Грудинин!

Читатель 1
Re: Снизить нагрузку на школьников поручил Назарбаев




Отправлено: 10.01.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм...возвращаемся к дворцам пионеров и станциям юных техников??, как в ссср))) (а ведь тогда там "технари" и воспитывались). Одним словом: "всё новое - хорошо забытое старое."

§ 112
Re: Снизить нагрузку на школьников поручил Назарбаев
112


(Пользователи)
Сообщений: 8657
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.01.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам старикам уже не выучить языки, только если по пургометить по поводу того что не хотим изучать..
К нашему сожалению трехъязычие будет тогда, когда нас не станет.
Или к их счастию..
Профайл

§ Медный
Re: Снизить нагрузку на школьников поручил Назарбаев
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1612
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 10.01.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чтобы человек любой этнической группы смог выбрать любую работу вплоть до избрания Президентом страны.

Пора президенту пройти испытания на знание трёхязыков? :-x
Цитата:
Читатель 1:
Хм...возвращаемся к дворцам пионеров и станциям юных техников??, как в ссср))) (а ведь тогда там "технари" и воспитывались). Одним словом: "всё новое - хорошо забытое старое.
Инструменты те же, а основаи цель другая
Профайл

Гость
Снизить нагрузку на школьников поручил Назарбаев




Отправлено: 10.01.18 - 14:54
Комментарий проходит проверку.

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