Быстрее не бывает

Форум
kbkz1980
В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из бюджета членам национальных сборных
Аноним: Уж они точно не задумываются - на что жить. Баба Лиля, не надо тут жалеть. Всё оплачено до нас... Факты в студию дружок)))
15.01.18 17:33
Бывалый
Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества
Валентин: итого чтобы хотя бы киловатт снимать с панели - посчитайте сами. А зачем тебе киловатт с панели? Валентин: Старый добрый генератор на бензине по сравнению с этим - прекрасен. Нужен -...
15.01.18 17:32
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Директор Пляжа: ваше, кто на форуме читает 112-го, тот в цирке уже над репризами Ну ты читаешь.. Зачем опять вопрошаешь к тем, у кого ищешь поддержки? Ладно, мания преследования прям какая.. Как...
15.01.18 17:30
Zanoza
Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется повысить до 100 тенге в Костанае
########Аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ посетовал на то, что в Астане, Алматы и Актобе уже обновили свой парк автобусами костанайского производства, «а у нас их нет».######## Так и купили бы вместо...
15.01.18 17:28
Народный контроль
В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из бюджета членам национальных сборных
Директор Пляжа: Я чот не помню что бы Харламов или Бубка стоял у станка, потом на корт или к шесту. Насколько я помню Харламов был военнослужащим советской армии и получал за звание денежное...
15.01.18 17:23
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Из 40 сельских кооперативов, открытых в Костанайской области, 7 - «неживые»

Галина ПЕТРЕНКО

15 января 2018, 16:41 |  Государство

О развитии сельхозкооперации сегодня, 15 января, на аппаратном совещании в облакимате докладывал руководитель управления сельского хозяйства Дархан АБДИКАРИМОВ. Он упомянул о том, что планы по открытию СПК область перевыполнила.

- По итогам 2017 года при плане 17 кооперативов было создано 27 СПК, в их числе 18 мясного направления, остальные - молочного. Все они объединили 4 300 личных подсобных хозяйств, - привел данные руководитель управления.

В 2016-м году было создано 13 СПК, которые считались работающими в пилотном режиме. Итого 40 кооперативов, из которых 25 - мясного и 15 - молочного направлений. Итоги их деятельности, по официальной статистике, это рост производства молока в области на 0,8% и увеличение на 10% загрузки молочных заводов - с 65% до 75%. Так отработали 11 кооперативов соответствующего профиля.

Результаты работы в мясном направлении должны проявиться в первом полугодии 2018 года, отметил Абдикаримов. Когда завершится откорм закупленного скота, СПК должны повысить загрузку мясоперерабатывающих предприятий области на 3%.

Все СПК считаются участниками государственной программы продуктивной занятости населения. Однако 7 из них, отметил глава облсельхозуправления, программу не реализуют. Это кооперативы «Узунколь Мал Онимдеры» и «Вектор» в Узункольском районе, СПК «Танабай» в Алтынсаринском районе, жангельдинский СПК «Улпа», карасуский «Орлеу 2050», СПК «Ар Агро Аят» в Тарановском районе и СПК «Калел» в Аркалыке.

Сейчас министерство сельского хозяйства пересматривает индикативный план на 2018-й год, в том числе - и по сельской кооперации.

- Будут рассматривать реально «живые» СПК и продолжать работу с ними. А семь названных мы намерены из программы исключить. Оставшиеся будем дооснащать. Будем работать на качество, а не на количество, - сказал Абдикаримов.

Аким области Архимед Мухамбетов спросил, должны ли будут эти 7 кооперативов возвращать какое-либо государственное финансирование. Руководитель управления ответил, что финансирования и не было, так как созданные кооперативы бездействовали.

Интересно, что в числе этих семи - кооператив «Танабай» в Алтынсаринском районе, куда в 2017-м году приезжала информационная группа МСХ. В нее входили эксперты министерства, представители холдинга «КазАгро». В феврале прошлого года на собрании в Танабае все говорили о кооперативе как о деле с хорошими перспективами.

В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по районам и агитирует сельчан объединяться
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
15.01.18 16:55 Ученикам не должны давать задания на праздники и выходные - МОН РК
15.01.18 13:49 В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из бюджета членам национальных сборных
15.01.18 13:43 Максимальные зарплаты учителей озвучили в МОН
15.01.18 13:25 Количество олимпийских лицензий для Костанайской области зависит сейчас от лыжника Виталия Пухкало
15.01.18 13:00 Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется повысить до 100 тенге в Костанае
15.01.18 12:02 Руководитель управления экономики Ерлан Спанов стал заместителем акима Костанайской области
15.01.18 09:04 Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества
14.01.18 16:31 Минздрав предлагает казахстанцам сообщать о случаях неполучения бесплатных лекарств
14.01.18 12:32 Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и рекламных постов
14.01.18 11:53 Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в Костанайскую область

Комментарии к новости

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 178
Пользователей: 3
Всего: 181

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх