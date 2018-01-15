Из 40 сельских кооперативов, открытых в Костанайской области, 7 - «неживые»
Галина ПЕТРЕНКО
О развитии сельхозкооперации сегодня, 15 января, на аппаратном совещании в облакимате докладывал руководитель управления сельского хозяйства Дархан АБДИКАРИМОВ. Он упомянул о том, что планы по открытию СПК область перевыполнила.
- По итогам 2017 года при плане 17 кооперативов было создано 27 СПК, в их числе 18 мясного направления, остальные - молочного. Все они объединили 4 300 личных подсобных хозяйств, - привел данные руководитель управления.
В 2016-м году было создано 13 СПК, которые считались работающими в пилотном режиме. Итого 40 кооперативов, из которых 25 - мясного и 15 - молочного направлений. Итоги их деятельности, по официальной статистике, это рост производства молока в области на 0,8% и увеличение на 10% загрузки молочных заводов - с 65% до 75%. Так отработали 11 кооперативов соответствующего профиля.
Результаты работы в мясном направлении должны проявиться в первом полугодии 2018 года, отметил Абдикаримов. Когда завершится откорм закупленного скота, СПК должны повысить загрузку мясоперерабатывающих предприятий области на 3%.
Все СПК считаются участниками государственной программы продуктивной занятости населения. Однако 7 из них, отметил глава облсельхозуправления, программу не реализуют. Это кооперативы «Узунколь Мал Онимдеры» и «Вектор» в Узункольском районе, СПК «Танабай» в Алтынсаринском районе, жангельдинский СПК «Улпа», карасуский «Орлеу 2050», СПК «Ар Агро Аят» в Тарановском районе и СПК «Калел» в Аркалыке.
Сейчас министерство сельского хозяйства пересматривает индикативный план на 2018-й год, в том числе - и по сельской кооперации.
- Будут рассматривать реально «живые» СПК и продолжать работу с ними. А семь названных мы намерены из программы исключить. Оставшиеся будем дооснащать. Будем работать на качество, а не на количество, - сказал Абдикаримов.
Аким области Архимед Мухамбетов спросил, должны ли будут эти 7 кооперативов возвращать какое-либо государственное финансирование. Руководитель управления ответил, что финансирования и не было, так как созданные кооперативы бездействовали.
Интересно, что в числе этих семи - кооператив «Танабай» в Алтынсаринском районе, куда в 2017-м году приезжала информационная группа МСХ. В нее входили эксперты министерства, представители холдинга «КазАгро». В феврале прошлого года на собрании в Танабае все говорили о кооперативе как о деле с хорошими перспективами.
В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по районам и агитирует сельчан объединяться
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