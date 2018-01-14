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Директор Пляжа
Флуд и оффтопик (часть 3)
А это так, мимоходом. Ценителям американской демократии. The Washington Times... @WashTimes "Like the US or any other country, South Korea must handle its own domestic affairs, but actions by...
14.01.18 18:27
Директор Пляжа
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Да.. Действительно.. Сплошные оправдания. Столько шелухи накидал. Хоть бы крупицу чего разумного увидать. Все как обычно. Пафос, понты, Я :lol: Голова от собственной важности не...
14.01.18 18:22
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: если ты привечаешь иуду,принимай. Больще всех в деревне,Алекс, твоих комментовю Подумай - кто ты... :-o
14.01.18 18:19
Директор Пляжа
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
Артём: что есть подрядные организации которые несут полную ответственность за то что какая нибудь ветка или дерево упадёт на чью либо машину. Пруфы пожалуйста. Далее, ты видимо не понимаешь, чем...
14.01.18 18:15
drakon
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
Медный: в чём же секрет? Секрет наверное в том,что Управленцы - не Дубы... :-P
14.01.18 18:14
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Минздрав предлагает казахстанцам сообщать о случаях неполучения бесплатных лекарств

14 января 2018, 16:31 |  Государство

Многочисленные жалобы на невозможность получить лекарства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи заставили Минздрав начать мониторинг лекарственного обеспечения во всех регионах страны.

В связи с этим всех граждан, состоящих на диспансерном учете и не получивших бесплатные лекарства в период с октября по декабрь 2017 года, просят направлять обращения по электронному адресу kf_mz@mail.ru. Указание фамилии, имени, отчества, ИИН, контактов, номера поликлиники и города обязательно, сообщает пресс-служба Минздрава.

Как неоднократно писала "НГ", в марте 2017 года количество аптек, исполняющих госзаказ на оказание этой услуги, увеличилось. Ожидалось, что пациенты от такого новшества только выиграют. Однако в Костанае в поисках нужного препарата люди метались между семью аптеками, расположенными в разных микрорайонах города. Не обошлось и без длинных очередей.

В сентябре  Костанайская областная прокуратура объявляла о том, что намерена провезти анализ соблюдения прав граждан при получении медицинской помощи. Принимались все обращения, даже анонимные. Об итогах анализа не сообщалось.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Минздрав предлагает казахстанцам сообщать о случаях...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8729
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотел бесплатно махнуть куда нибудь, в туберкулезный курортик или санаторий, а меня уже давно сняли с туберкулезного диспансера с учета..
Можно на них пожаловаться?
Профайл

андрей
Re: Минздрав предлагает казахстанцам сообщать о случаях...




Отправлено: 14.01.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может за них ещё и работать ,что бы в обще они не напрягались . О.....ть.. это даже не знают что у них творится ????

[Исправлено: Gljuk, 14.01.2018 - 18:27]

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