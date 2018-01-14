Минздрав предлагает казахстанцам сообщать о случаях неполучения бесплатных лекарств

Многочисленные жалобы на невозможность получить лекарства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи заставили Минздрав начать мониторинг лекарственного обеспечения во всех регионах страны.

В связи с этим всех граждан, состоящих на диспансерном учете и не получивших бесплатные лекарства в период с октября по декабрь 2017 года, просят направлять обращения по электронному адресу kf_mz@mail.ru. Указание фамилии, имени, отчества, ИИН, контактов, номера поликлиники и города обязательно, сообщает пресс-служба Минздрава.

Как неоднократно писала "НГ", в марте 2017 года количество аптек, исполняющих госзаказ на оказание этой услуги, увеличилось. Ожидалось, что пациенты от такого новшества только выиграют. Однако в Костанае в поисках нужного препарата люди метались между семью аптеками, расположенными в разных микрорайонах города. Не обошлось и без длинных очередей.

В сентябре Костанайская областная прокуратура объявляла о том, что намерена провезти анализ соблюдения прав граждан при получении медицинской помощи. Принимались все обращения, даже анонимные. Об итогах анализа не сообщалось.