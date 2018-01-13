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Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников ходить «гусиным шагом»

Галина ПЕТРЕНКО

13 января 2018, 10:41 |  Общество

Дело слушалось в ювенальном суде. Действия педагога были расценены как уголовный проступок, сообщила 12 января на брифинге председатель специализированного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области Карлыгаш ШАРМУХАМЕТОВА.

- Завуч по воспитательной работе услышал в коридоре от школьников нецензурную брань и заставил их в спортзале ходить «гусиным шагом». При этом нецензурно выражался, - сказала Шармухаметова. - Дело было возбуждено по статье 140 - «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей», санкция ее за уголовный проступок не предусматривает ограничения или лишения свободы. По итогам судебного разбирательства в декабре 2017 года бывшему завучу назначено наказание в виде 240 часов общественных работ.

Кроме того, Серик Фазылбеков на 3 года лишен права занимать педагогические должности и должности, предполагающие работу с несовершеннолетними.

Как ранее писала "НГ", мама подростка, Ирина Токарева, обращалась за помощью к юристам областного филиала Бюро по правам человека и настаивала именно на  ст.140, поскольку она предполагает  запрет на педагогическую деятельность. 
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Комментарии к новости

§ сайлау курманов
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2506
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.01.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помню до этого было , что педагог надавал подзатыльников ученику за скверные слова , видимо по делу было , а чего мамаша взъелась на учителя , раз сама не может воспитать нормально дитя , пусть другие научат
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Житель
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...




Отправлено: 13.01.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое слабое нынче поколение,видимо сынок ещё тот нытик,а Ирина Токарева своими действиями убила навсегда в своём сыне мужика,а может он ещё в памперсах ходит?Думаю что отношения со сверстниками, подрастающими мужичками у него резко испортились.

Директор Пляжа
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...




Отправлено: 13.01.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот честно, бесят такие мамашки. А из их дитяток, потом вырастают отморозки.

100
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...




Отправлено: 13.01.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно вызывает вопрос: а какими вырастут такие дети, которым можно лишь пальчиком погрозить? Это ведь как в спорте - хорошие, да что там, легендарные тренеры разговаривали и разговаривают всегда используя так сказать, нецензурную брань. Причём такую "качественную", что у неподготовленного человека просто уши в трубочку сворачивались. По другому никак, и никто из спортсменов даже и не думает обижаться или тем более, идти строчить жалобы и права свои человеческие засовывает куда поглубже.
А учитель ведь это тот же тренер, только в куда более широком диапазоне воспитания и формирования маленького человека. А как же указкой по башке треснуть? А жвачку в волосы закатать?
В нашем детстве всё это было и никто из учеников и пикнуть против не мог, тем более что родители практически всегда занимали сторону учителя, так как профессия эта пользовалась куда большим уважением.

шутка юмора
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...




Отправлено: 13.01.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а чё, вырастили борзатень, не уважающую ни старших ни ровесников. Дома уже наверняка контроль потерян, может и послать наверное. Но свой же отпрыск, нужно горой стоять, чтоб понял, что ему действительно всё можно... :-x А тут гуськом ходить заставили, да как это, немедленно наказать... А потом удивляемся как деградирует общество и мораль.

Марк Стаканыч
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...




Отправлено: 13.01.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Какое слабое нынче поколение,видимо сынок ещё тот нытик,

Это вы о чем?О педагоге, здоровом мужике, и его методах? Его к школе на пушечный выстрел подпускать нельзя, а если хочется реализовать себя - велком в Отар.

андрей
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...




Отправлено: 13.01.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да всех физ.руков тогда из прошлого надо осудить

* Алиса
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3945
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.01.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Да всех физ.руков тогда из прошлого надо осудить

я вот тоже подумала:ходьба "гуськом" - одно из упражнений. В принципе ничего ужасного тоже не вижу. Выход найден вполне нормальный - упражнение не легкое)) - альтернативное наказание.

Цитата:
Марк Стаканыч:
О педагоге, здоровом мужике, и его методах? Его к школе на пушечный выстрел подпускать нельзя, а если хочется реализовать себя - велком в Отар.

Если было рукоприкладство, как мама и сын утверждают - тут я категоричный противник. По мне так лучше отматерить. И дело не в "мужик - не мужик". Вы со стороны говорите. Я так понимаю со школой рядом не стоите. Мужчины в школе не все умудряются "выживать")))) Со стороны учеников можно иногда выслушать массу "интересного" и "душераздирающего". Особенно среднее и старшее звено - подростковый, переходный период. И ты при этом должен вести себя как "педагог". А ты - такой же человек! Вас лично если бы ребенок (свой, чужой) послал подальше - тоже проявили высоконравственно-человеческие качества? Погрозили пальчиком, прочитали лекцию на тему и "...иди , дитя с богом"? Сомневаюсь. ДА, надо найти подход. НО!!! Возраст детей, их личностные качества и т.д. порой такие завихрения дают. Один понимает, что совершил нехороший поступок - молча выслушивает, пусть даже оправдывается, но знает что по справедливости. А второй - напакостит и ... в кусты. А если "кусты" не помогают - бегут жаловаться родителям.
Не очень вникала с ситуацию, но вопрос: почему ни один "товарищ" не встал в защиту этого мальчика когда пошла вся разборка? У детей между собой есть свои принципы дружбы. Как помню - писали,что с ним мало кто стал общаться после случая. Не забываем - это деревня. Там более все на виду. В общем, неоднозначно всё как-то. Не защищаю педагога - не знаю что там реально было (как и все мы тут читающие). Но считаю то, за что его наказали, судя по формулировке: - Цитата:
Завуч по воспитательной работе услышал в коридоре от школьников нецензурную брань и заставил их в спортзале ходить «гусиным шагом». При этом нецензурно выражался, - сказала Шармухаметова. - Дело было возбуждено по статье 140 - «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей», санкция ее за уголовный проступок не предусматривает ограничения или лишения свободы. По итогам судебного разбирательства в декабре 2017 года бывшему завучу назначено наказание в виде 240 часов общественных работ.
как-то неадекватно.
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100
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...




Отправлено: 13.01.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Да всех физ.руков тогда из прошлого надо осудить


Это точно. А учителей с двадцатилетним и более стажем работы объявить нацистами и мучителями - изуверами. А всех, кто учился в советские годы - репрессированными и назначить всем пособие, чтобы хоть как-то облегчить страдания тем, об чью "дурную" голову учителя сломали не одну указку.
Шутка, если что, хотя глядя на сегодняшнюю молодёжь с их поведением смеяться совсем не хочется.

§ 112
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8701
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.01.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понятно, откуда берутся сегодняшние профессионалы Ютьюба и Фейсбука..
Будет потом тут с нами сидеть, спрячется от реальной жЫзни, понты в интернете колотить..
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Реке
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...




Отправлено: 13.01.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, не следует в наше время идти работать педагогом, неблагодарная это работа. А если еще родители такие как те, которые засудили учителя, тогда тем более. В данном случае достаточно было ограничиться взысканием по линии педагога

тавтолог разговроного жанра
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...




Отправлено: 13.01.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Реке:
Да уж, не следует в наше время идти работать педагогом, неблагодарная это работа. А если еще родители такие как те, которые засудили учителя, тогда тем более.

Интересный вы человек.Если я дома ,в семье не использую ненормативную лексику, то почему мой ребёнок должен слушать её от такого "учителя",более того -завуча.Ему и улицы достаточно.Советские учителя до такого не опускались.

Бывалый
Re: Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников...




Отправлено: 13.01.18 - 15:25
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