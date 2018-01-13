Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников ходить «гусиным шагом»

Дело слушалось в ювенальном суде. Действия педагога были расценены как уголовный проступок, сообщила 12 января на брифинге председатель специализированного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области Карлыгаш ШАРМУХАМЕТОВА.

- Завуч по воспитательной работе услышал в коридоре от школьников нецензурную брань и заставил их в спортзале ходить «гусиным шагом». При этом нецензурно выражался, - сказала Шармухаметова. - Дело было возбуждено по статье 140 - «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей», санкция ее за уголовный проступок не предусматривает ограничения или лишения свободы. По итогам судебного разбирательства в декабре 2017 года бывшему завучу назначено наказание в виде 240 часов общественных работ.

Кроме того, Серик Фазылбеков на 3 года лишен права занимать педагогические должности и должности, предполагающие работу с несовершеннолетними.

Как ранее писала "НГ", мама подростка, Ирина Токарева, обращалась за помощью к юристам областного филиала Бюро по правам человека и настаивала именно на ст.140, поскольку она предполагает запрет на педагогическую деятельность.