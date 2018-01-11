Условия передачи в доверительное управление аэропорта «Костанай» будут пересмотрены
Галина ПЕТРЕНКО
Назначенный на 9 января второй тендер по передаче этого объекта в доверительное управление с правом выкупа снова не состоялся. Никто не подал заявку на участие.
Теперь на сайте gosreestr.kz размещена информация о том, что допускается продажа единственному участнику торгов. Однако, они еще не назначены.
До определения даты следующих торгов будет проведено заседание комиссии, которая пересмотрит условия для участников. Возможно, будет принято решение снизить цену. Как писала «НГ», международный аэропорт «Костанай» для претендентов на доверительное управление с правом выкупа был оценен в 862,1 млн тенге, гарантийный взнос составлял 129,3 млн тенге.
- Очевидно, нет смысла выставлять объект по прежней цене, - пояснил «НГ» руководитель управления госмониторинга доверительного управления и концессии Комитета государственного имущества министерства финансов РК Ернур УРАЗАЛИН. - В комиссию, которая определит новые условия, войдут представители Национальной палаты предпринимателей, депутаты, обязательно представители Комитета гражданской авиации. Звонил также заместитель акима Костанайской области Сергей Карплюк, который хотел бы тоже участвовать в заседании комиссии.
Ориентировочно, оно состоится недели через две. После чего определят дату торгов.
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