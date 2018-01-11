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Алиса
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Условия передачи в доверительное управление аэропорта «Костанай» будут пересмотрены

Галина ПЕТРЕНКО

11 января 2018, 12:09 |  Государство

Назначенный на 9 января второй тендер по передаче этого объекта в доверительное управление с правом выкупа снова не состоялся. Никто не подал заявку на участие.

Теперь на сайте gosreestr.kz размещена информация о том, что допускается продажа единственному участнику торгов. Однако, они еще не назначены.

До определения даты следующих торгов будет проведено заседание комиссии, которая пересмотрит условия для участников. Возможно, будет принято решение снизить цену. Как писала «НГ», международный аэропорт «Костанай» для претендентов на доверительное управление с правом выкупа был оценен в 862,1 млн тенге, гарантийный взнос составлял 129,3 млн тенге.

- Очевидно, нет смысла выставлять объект по прежней цене, - пояснил «НГ» руководитель управления госмониторинга доверительного управления и концессии Комитета государственного имущества министерства финансов РК Ернур УРАЗАЛИН. - В комиссию, которая определит новые условия, войдут представители Национальной палаты предпринимателей, депутаты, обязательно представители Комитета гражданской авиации. Звонил также заместитель акима Костанайской области Сергей Карплюк, который хотел бы тоже участвовать в заседании комиссии.

Ориентировочно, оно состоится недели через две. После чего определят дату торгов.
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Комментарии к новости

Читатель 1
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...




Отправлено: 11.01.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Придётся за бесценок отдавать? Повторяем путь 90-х ?

§ Вася Картошкин
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 11.01.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А со 2 поликлиникой как дела обстоят.Ее же тоже вроде продавать хотели.
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§ CkapaBeu
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...
CkapaBeu


(Пользователи)
Сообщений: 681
Регистрация: 05.06.11
Отправлено: 11.01.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если еще и работающий аэропорт развалят, тогда вообще капец, можно и не возвращаться в Казахстан совсем. Сейчас KSN - единственная артерия с миром, отдавать ее в руки дилетантам нельзя!
Разве нет понимания, что СТРАТЕГИЧЕСКИ важно - сохранить его работающим за счет государства?!
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777
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...




Отправлено: 11.01.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да все ясно с этими прихватизациями, у кого есть деньги за бесценок выкупают на голландском методе. Я даже примерно знаю кто купит 2-ю поликлинику - тот кто у нас медбизнесом занимается!

§ сайлау курманов
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2498
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.01.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не забудьте пригласить из нур-отана , как же без них родимых
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