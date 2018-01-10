Жесткое задержание подозреваемого в преступлении жителя Узункольского района вызвало неоднозначную реакцию костанайцев. Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала происходящее.
- На видео снят момент задержания подозреваемого в ограблении ювелирного магазина. Задержанный оказал сопротивление сотрудникам полиции, - сообщила "НГ" руководитель пресс-службы ДВД Ирина БЕЖЕНАРЬ.
Как ранее писала "НГ", ссылаясь на сообщение пресс-службы ДВД, 6 декабря 2017 года в селе Узунколь злоумышленники ограбили ювелирный отдел одного из местных магазинов. Подозреваются двое ранее судимых жителей Узунколькского района, которые отжали пластиковое окно и вынесли из магазина ювелирные изделия на сумму более чем 2,7 млн тенге.
Одного из подозреваемых задержали 28 декабря. Второго, 28-летнего жителя села Ряжское Узункольского района, полицейские задержали 8 января в Костанае при выходе из автобуса на остановке "Мясокомбинат". Задержание, судя по сообщениям очевидцев в соцсетях, проходило достаточно жестко.
- Подозреваемый вышел на остановке по ул. Кобланды батыра и пытался бежать. В ходе задержания узунколец оказал неповиновение сотрудникам полиции, а также стал наносить себе удары в область головы, - сообщали ранее в пресс-службе ДВД Костанайской области.
Ранее пресс-служба ведомства ошибочно сообщала, что задержание происходило около 23 часов. Как оказалось, операция проводилась примерно в 16 часов.
В отношении подозреваемого составлен протокол по ст. 667 ч. 1 КоАП РК (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника). Он водворен в ИВС Узункольского района. Проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК (кража в особо крупных размерах).
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