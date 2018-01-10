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Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на видео прохожие

10 января 2018, 11:01 |  Происшествия

Жесткое задержание подозреваемого в преступлении жителя Узункольского района вызвало неоднозначную реакцию костанайцев. Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала происходящее.

- На видео снят момент задержания подозреваемого в ограблении ювелирного магазина. Задержанный оказал сопротивление сотрудникам полиции, - сообщила "НГ" руководитель пресс-службы ДВД Ирина БЕЖЕНАРЬ.

Как ранее писала "НГ", ссылаясь на сообщение пресс-службы ДВД, 6 декабря 2017 года в селе Узунколь злоумышленники  ограбили ювелирный отдел одного из местных магазинов. Подозреваются двое ранее судимых жителей Узунколькского района, которые отжали пластиковое окно и вынесли из магазина ювелирные изделия на сумму более чем 2,7 млн тенге.

Одного из подозреваемых задержали 28 декабря. Второго, 28-летнего жителя села Ряжское Узункольского района, полицейские задержали 8 января в Костанае при выходе из автобуса на остановке "Мясокомбинат". Задержание, судя по сообщениям очевидцев в соцсетях, проходило достаточно жестко.

- Подозреваемый вышел на остановке по ул. Кобланды батыра и пытался бежать. В ходе задержания узунколец оказал неповиновение сотрудникам полиции, а также стал наносить себе удары в область головы, -  сообщали ранее  в пресс-службе  ДВД Костанайской области.

Ранее пресс-служба ведомства ошибочно сообщала, что задержание происходило около 23 часов. Как оказалось, операция проводилась примерно в 16 часов.

В отношении подозреваемого составлен протокол по ст. 667 ч. 1 КоАП РК (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника). Он водворен в ИВС Узункольского района. Проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК (кража в особо крупных размерах).
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Комментарии к новости

Житель
Re: Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на...




Отправлено: 10.01.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор видео не знает что за человека задерживают и возмущается,зачем лезете?Завтра такой же к тебе в дом придёт как говорить будешь?Пройди мимо и всё.

!
Re: Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на...




Отправлено: 10.01.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этот же автор видео больше всех кричал бы убейте его если бы он украл её золото.

Народный контроль
Re: Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на...




Отправлено: 10.01.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему мешают операм в задержаний преступника? Ваша мнимая сердобольность может пагубно отразиться на вашем же здоровье. Если человека к примеру задерживают за убийство то бывают такие моменты что убийца готов на всё что бы уйти от ответственности

Вова
Re: Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на...




Отправлено: 10.01.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как понять, что это действительно милиция? Где их форма? На меня среди бела дня налетят непонятные скрутят и увезут. Это нормально, господа?

zass
Re: Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на...




Отправлено: 10.01.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вова:
что это действительно милиция?

нет милиции с 1998

Народный контроль
Re: Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на...




Отправлено: 10.01.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вова:
А как понять, что это действительно милиция? Где их форма? На меня среди бела дня налетят непонятные скрутят и увезут. Это нормально, господа?

Во первых не милиция а полиция! Где их форма?-Потому что такова специфика их работы.
Ведь оперативно-розыскную деятельность (оперативное сопровождение при расследовании преступлений) осуществляют оперативные в основном сотрудники МВД - Уголовный Розыск. Вообще руки следователя это «опера» . Следователь раздает поручения сотрудникам МВД. «Оперативники» ведут наружное наблюдение, работают с агентурой (осведомителями в криминальных кругах) , прослушивают телефоны, отрабатывают ранее судимых за аналогичные преступления, проводят большой объем работы по поиску и выявлению лиц причастных к совершению преступления, скрывающихся от суда, следствия и дознания, соответственно проводят задержание преступников и лиц подозреваемых в совершении преступлений.
Опер в форме - это все равно что Исаев (великий советский разведчик) будет ходить в форме сотрудника КГБ в другом государстве.. . --сразу же будет арестован и обвинен в шпионаже!

1952/доктор СИЗО
Re: Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на...




Отправлено: 10.01.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вова:
А как понять, что это действительно милиция? Где их форма? На меня среди бела дня налетят непонятные скрутят и увезут. Это нормально, господа

если не виноват, то через 72 часа отпустят. Под подписку о не выезде. Если не смогут найти подозреваемого, ваша тема опять станет для них злободневной.)))))

правп
Re: Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на...




Отправлено: 10.01.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну не знаю, я б тоже вмешался, у многих сотрудников повадки совсем не полицейские

Вова
Re: Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на...




Отправлено: 10.01.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Потому что такова специфика их работы

Выходит, если на улице трое пинают одного, значит это полиция проводит оперативно-розыскную деятельность над преступником. Буду иметь ввиду

ХХХ
Re: Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на...




Отправлено: 10.01.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально взяли его. Опера в форме редко ходят работа такая. А защитгичком скажу так в автобусе лопатник у тебя подрежет такой а опер его вел и взял на месте. Что ему скажите? Руки целовать будете.А тут грубо взяли в гражданке мордой в брусчатку.

ХХХ
Re: Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на...




Отправлено: 10.01.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не вмешался бы. Железобетонно. Бежал бы оттуда. И потом кричал не помню не видел. Это здесь Орел.

§ 112
Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на видео прохожие
112


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Сообщений: 8657
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.01.18 - 14:40
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Гость
Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на видео прохожие




Отправлено: 10.01.18 - 15:10
Комментарий проходит проверку.

Гость
Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на видео прохожие




Отправлено: 10.01.18 - 15:17
Комментарий проходит проверку.

Гость
Задержание подозреваемого в краже ювелирных изделий сняли на видео прохожие




Отправлено: 10.01.18 - 15:17
Комментарий проходит проверку.

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