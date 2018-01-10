Подозреваемый в краже ювелирных изделий узунколец при задержании пытался избить себя - пресс-служба ДВД

В Костанайской области полицейские задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий на сумму более 2,7 млн тенге. КАк сообщает пресс-служба ДВД, преступление произошло 6 декабря 2017 года в селе Узунколь.

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Воры отжали пластиковое окно и проникли в один из местных магазинов. Полицейские установили двух подозреваемых - жителей Узункольского района. Первого задержали 28 декабря, им оказался 24-летний житель села Федоровка Узункольского района, ранее судимый за аналогичное преступление. На момент задержания он успел сбыть похищенные ювелирные изделия.

В ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемый совершил кражу вместе со своим знакомым - жителем села Ряжское Узункольского района, ранее судимым за совершение грабежа. Его полицейские задержали 8 января, около 23-х часов, в Костанае.

"Подозреваемый вышел на остановке по ул. Кобланды батыра и пытался бежать. В ходе задержания узунколец оказал неповиновение сотрудникам полиции, а также стал наносить себе удары в область головы" - уточняет пресс-служба ДВД Костанайской области.

В отношении подозреваемого составлен протокол по ст. 667 ч. 1 КоАП РК (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника). Он водворен в ИВС Узункольского района. Проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК (кража).