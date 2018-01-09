Актауское онлайн-издание Lada.kz с сегодняшнего дня, 9 января, закрыло функцию комментирования материалов на сайте, сообщает Informburo.kz.
Такое решение редакция приняла из-за вступивших в силу 9 января поправок в закон о СМИ. Одна из поправок обязывает владельцев электронных ресурсов заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации, чтобы те могли оставлять под материалом комментарии.
"Сейчас Lada.kz разрабатывает соглашение и техническую возможность создания системы идентификации через SMS. Пока комментарии будут закрыты на сайте, но вы можете оставлять своё мнение на страницах Lada.kz в социальных сетях", – пояснили в редакции.
Резонансные поправки в закон о СМИ глава государства подписал 28 декабря 2017 года.
На стадии законопроекта предложенные поправки вызвали жаркие споры в обществе.
В этом году министр информации и коммуникаций Даурен Абаев неоднократно выступал с разъяснениями и комментариями к изменениям в законе о СМИ.
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