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Актауский сайт первым из региональных СМИ закрыл комментарии из-за нового закона

9 января 2018, 12:10 |  Общество

Актауское онлайн-издание Lada.kz с сегодняшнего дня, 9 января, закрыло функцию комментирования материалов на сайте, сообщает Informburo.kz.

Такое решение редакция приняла из-за вступивших в силу 9 января поправок в закон о СМИ. Одна из поправок обязывает владельцев электронных ресурсов заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации, чтобы те могли оставлять под материалом комментарии.

"Сейчас Lada.kz разрабатывает соглашение и техническую возможность создания системы идентификации через SMS. Пока комментарии будут закрыты на сайте, но вы можете оставлять своё мнение на страницах Lada.kz в социальных сетях", – пояснили в редакции.

Резонансные поправки в закон о СМИ глава государства подписал 28 декабря 2017 года.

На стадии законопроекта предложенные поправки вызвали жаркие споры в обществе.

В этом году министр информации и коммуникаций Даурен Абаев неоднократно выступал с разъяснениями и комментариями к изменениям в законе о СМИ.
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Комментарии к новости

Далекий
Re: Актауский сайт первым из региональных СМИ закрыл комментарии...




Отправлено: 09.01.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 минут, полет нормальный...

§ Vital
Re: Актауский сайт первым из региональных СМИ закрыл комментарии...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5296
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нг когда закроет? Хотел бы знать что б успеть со всеми попращатся.
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* dandiv
Re: Актауский сайт первым из региональных СМИ закрыл комментарии...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 09.01.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А нг когда закроет? Хотел бы знать что б успеть со всеми попращатся.

Раз поправки о СМИ вступают в силу с сегодняшнего дня, то думаю можно уже прощаться ;-)

[Исправлено: dandiv, 09.01.2018 - 12:42]
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§ Volonter
Re: Актауский сайт первым из региональных СМИ закрыл комментарии...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1321
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 09.01.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Витал, друг, не драматизируй!)) Отправим все смс на короткий номер и всё норм!))
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§ 112
Re: Актауский сайт первым из региональных СМИ закрыл комментарии...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8622
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно ни в одной НГ троллей много, наверное там тоже провокаторы есть..
Правильное решение.
Или газету потерять, или тролли пусть погуляют, пока не научатся брать на себя ответственность, отвечать за свои слова и при этом смотреть прямо в глаза..
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черный плащ
Re: Актауский сайт первым из региональных СМИ закрыл комментарии...




Отправлено: 09.01.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ич что так все закроется?

рудничанин
Re: Актауский сайт первым из региональных СМИ закрыл комментарии...




Отправлено: 09.01.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Наверно ни в одной НГ троллей много, наверное там тоже провокаторы есть..
Правильное решение.


правильно так.
Ни одной газете нет такого жирного тролля и провокатора, как 112.

согласен
Re: Актауский сайт первым из региональных СМИ закрыл комментарии...




Отправлено: 09.01.18 - 13:34
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Актауский сайт первым из региональных СМИ закрыл комментарии...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8622
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рудничанин:
провокатора, как 112.

Извини, но как и чем я именно тебя анонима под разными никами, гоняющегося за мной то под директором, то под шуткой юмора и тд, чем я тебя провоцирую?
Своей статной фигурой и красивым телом?
Коли я не аноним и мои фоты у тебя на рабочем столе, в смысле смартфона или компа?
Я тебя провоцирую своим внешним видом?
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§ 112
Re: Актауский сайт первым из региональных СМИ закрыл комментарии...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8622
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.01.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Раз поправки о СМИ вступают в силу с сегодняшнего дня, то думаю можно уже прощаться

С нами, профессиональными комментаторами?
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Гость
Актауский сайт первым из региональных СМИ закрыл комментарии из-за нового закона




Отправлено: 09.01.18 - 14:30
Комментарий проходит проверку.

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