Актауский сайт первым из региональных СМИ закрыл комментарии из-за нового закона

Актауское онлайн-издание Lada.kz с сегодняшнего дня, 9 января, закрыло функцию комментирования материалов на сайте, сообщает Informburo.kz.

Такое решение редакция приняла из-за вступивших в силу 9 января поправок в закон о СМИ. Одна из поправок обязывает владельцев электронных ресурсов заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации, чтобы те могли оставлять под материалом комментарии.

"Сейчас Lada.kz разрабатывает соглашение и техническую возможность создания системы идентификации через SMS. Пока комментарии будут закрыты на сайте, но вы можете оставлять своё мнение на страницах Lada.kz в социальных сетях", – пояснили в редакции.

Резонансные поправки в закон о СМИ глава государства подписал 28 декабря 2017 года.

На стадии законопроекта предложенные поправки вызвали жаркие споры в обществе.

В этом году министр информации и коммуникаций Даурен Абаев неоднократно выступал с разъяснениями и комментариями к изменениям в законе о СМИ.